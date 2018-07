Ladenburg. (stu) Die nach dem Ausscheiden von Achim Kolb vakante Stelle im Jugendzentrum "Kiste" ist nun wieder besetzt. Kolb betreute unter anderem den Jugendgemeinderat, dessen Mitglieder nach dem Weggang Kolbs immer wieder die Stellenneubesetzung einforderten. "Wir sind froh, dass es nun geklappt hat", meinte jüngst Vorsitzender Marius Steigerwald in der Sitzung des Jugendgemeinderates im Jugendzentrum "Kiste". Die Sozialpädagoginnen Angelika Kaindl und Kerstin Pott kümmern sich nun um die Anliegen der Jugendlichen.

Der Vorsitzende ging auch auf die Jugendgemeinderatswahlen ein, die vom 19. bis 23. November stattfinden. Derzeit sind zwar nur zehn von zwölf Ratsposten besetzt, aber Marius Steigerwald ist zuversichtlich, dass das neue Gremium wieder vollzählig tagen wird. Steigerwald berichtete von einer Satzungsänderung, die einer gerechteren Zusammensetzung des Jugendrates Rechnung tragen werde.

Bisher zogen die Mitglieder in den Rat ein, die die meisten Stimmen auf sich verbuchten. Die neue Satzung sieht vor, dass jede Ladenburger Schule in städtischer Trägerschaft einen Sitz im neuen Jugendgemeinderat erhält. Die restlichen Sitze werden unter den übrigen Kandidaten nach der Höchstzahl der Stimmen vergeben. Außerdem wurde die Amtszeit von 36 auf 30 Monate reduziert.

Bürgermeister Stefan Schmutz und die Ratsvertreter der Grünen, der FWV und der FDP wünschen sich eine hohe Wahlbeteiligung und einen motivierten neuen Jugendgemeinderat. Weder die SPD noch die CDU schickte einen Vertreter ins Jugendzentrum. "Ihr habt viel erreicht und einige wichtige Dinge angestoßen", lobte Schmutz das noch amtierende Gremium. Er erwähnte die Renovierung der Skateranlage beim Römerstadion. Auch bei der Auswahl der noch zu errichtenden Pumptrack-Anlage war das Jugendgremium mit dabei.

Vor wenigen Tagen erhielt der Jugendgemeinderat vom Radsportclub RSC eine zweckgebundene Spende in Höhe von 4000 Euro. Weil auch der Mannheimer Unternehmer Manfred Fuchs 20.000 Euro aus dem Erlös einer Kunstausstellung in der Galerie von Linde Hollinger überwies, ist die Finanzierung der Pumptrack-Anlage in trockenen Tüchern.

In seinem Jahresbericht ging Steigerwald auch auf das Thema "Grillen auf der Fährwiese" ein. Dem Jugendgemeinderat ist es wichtig, dass sie weiterhin als Grillwiese genutzt werden darf. Daher beteiligte sich der Jugendgemeinderat zusammen mit Mitgliedern des Türkisch-Islamischen Kulturvereins an einer Aufklärungskampagne der Stadtverwaltung und an einer Mülleinsammelaktion. Die Anschubhilfe leistete der Jugendgemeinderat gerne, einen Dauereinsatz lehnen die Ratsmitglieder aber ab. "Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die dortigen Probleme zu lösen", meinte Steigerwald.

Auch Integration sei im Jugendgemeinderat ein Thema. Daher habe man sich 2017 entschlossen, ein Integrations-Cup-Fußballturnier auszuschreiben. Die Veranstaltung endete mit einem Eklat: Zahlreiche Polizeibeamte mussten die Ordnung wieder herstellen. Entmutigen lassen will sich Steigerwald wegen der unschönen Vorfälle nicht. Auch in diesem Jahr soll ein Integrations-Fußball-Turnier stattfinden. Schmutz hatte aber hierfür ein verbessertes Sicherheitskonzept verlangt, das vom Jugendgemeinderat bereits vorgestellt wurde.