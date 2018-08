Bürgermeister Manuel Just blickt zufrieden auf das Jahr 2017 in Hirschberg zurück. Was 2018 wohl für ihn bringen wird? Laut eigener Aussage hat er noch keine offizielle Anfrage für eine mögliche Oberbürgermeisterkandidatur von einer Partei erhalten: "Kommt die Anfrage tatsächlich, werde ich mich natürlich damit auseinandersetzen. Wie die Entscheidung letztlich ausfällt, ist offen." Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Es ist 2017 viel diskutiert worden in Hirschberg, sei es über die Verkehrsproblematik oder auch die Bauvorhaben im "Sterzwinkel". Im RNZ-Jahresinterview zeigt sich Bürgermeister Manuel Just (39) dennoch zufrieden, verrät aber auch, was ihn sehr geärgert hat und blickt voraus auf ein mögliches Neubau- und ein Gewerbegebiet beziehungsweise eine -erweiterung. Um eine mögliche Oberbürgermeisterkandidatur in Weinheim ging es im Gespräch ebenso wie um seine persönliche, nicht ganz so einfache Immobiliensuche.

Herr Just, Sie haben bei Ihrer ersten Kindersprechstunde gesagt, Sie würden noch eine Weile in Hirschberg bleiben. Ist "eine Weile" bis August 2018?

(stellt sich unwissend) Was meinen Sie mit dieser Frage? (die RNZ erklärt, dass es zu dieser Zeit einen Oberbürgermeister-Wechsel in Weinheim geben wird). Spaß beiseite: Ich kann es Ihnen - Stand heute - nicht abschließend beantworten.

Gab es denn noch immer keine Anfragen von Parteienseite für eine Kandidatur in Weinheim?

Genau, so ist es. Ich weiß, dass einige Parteien in Weinheim über meinen Namen reden. Ich bin aber offiziell noch nicht angesprochen worden, und daher gab es für mich bisher noch keinen Anlass, mich mit dem Thema final zu befassen. Kommt die Anfrage tatsächlich, werde ich mich natürlich damit auseinanderzusetzen. Wie die Entscheidung letztlich ausfällt, ist offen. Da spielen private Dinge eine Rolle und auch die Rahmenbedingungen in den beiden Gemeinden.

Als Oberbürgermeister von Weinheim würden Sie ja sicherlich auch in die Zweiburgenstadt ziehen wollen. Dabei haben Sie aber gerade Ihr Traumhaus in Leutershausen gefunden. Wie schwer war die Immobiliensuche?

Die Suche war sehr schwer. Wir haben gut zwei Jahre gebraucht. Jetzt ist es eine Doppelhaushälfte geworden, die wir sanieren und etwas umbauen. Ich denke, dass wir im Frühjahr 2018 einziehen.

In Anbetracht der schwierigen Immobiliensuche könnte man ja über ein weiteres Neubaugebiet nachdenken…

Es gibt diesbezüglich noch keine Entscheidung, aber das Thema war Teil der diesjährigen Klausurtagung. An meiner Auffassung hat sich nichts geändert: Es wäre gut für die Gemeinde, an der einen oder anderen Stelle eine Arrondierung vorzunehmen, also ein kleines Neubaugebiet bei einer schon bestehenden Bebauung zu schaffen. Wir reden hier von einer Größenordnung zwischen einem und drei Hektar, mit Fokus auf Leutershausen. Auf jeden Fall wäre an dieser Stelle auch bezahlbarer Wohnraum zu integrieren. Sollte im nächsten Jahr ein Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan gefasst werden, könnte ein neues Baugebiet bei reibungslosem Ablauf wohl vier Jahre später fertiggestellt werden.

Bleiben wir bei Baugebieten. Ein weiteres Gewerbegebiet thematisieren ja immer wieder die bürgerlichen Parteien. Halten Sie das in den nächsten Jahren für realisierbar?

Da sind wir im Moment verwaltungsintern dran, Voraussetzungen hierfür zu prüfen. Ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit zu einem großen Wurf kommt - das heißt, zehn Hektar plus x für Gewerbe. In meinen Augen sprechen wir auch diesbezüglich eher von einer Erweiterung oder Ergänzung.

Um welches Gebiet geht es denn? Südlich vom bereits bestehenden Gewerbepark?

(schmunzelt vielsagend) Das beantworten wir dann, wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben. Es gibt zwei, drei kleinere Optionen, die wir prüfen.

Apropos Gewerbe: Das Jahr war bestimmt von Diskussionen zum Thema Edeka-Erweiterung und Drogeriemarkt. Können Sie die Befürchtungen mancher Einzelhändler und Bürger, dass die Läden in den Ortskernen dadurch aussterben, nachvollziehen?

Ja. Dass sich Gewerbetreibende Sorgen machen, wenn neues Gewerbe hinzukommt, verstehe ich. Das ist menschlich. Wenn man aber genauer hinsieht, sollte man auch erkennen, dass keine existenzielle Gefahr gegeben ist. Zum einen haben wir keine Drogerieartikel mehr im Ort, außer vielleicht ein paar in den Apotheken und Supermärkten. Hier sehe ich gar keine Konkurrenz. Und bei der Erweiterung des Edeka-Marktes geht es ja nicht um eine Vertiefung der bestehenden Sortimente, sondern um eine Ergänzung durch Bio- oder auch laktosefreie Produkte. Im Wesentlichen gibt es da auch keine größere Konkurrenz. Ich vertraue hier auch auf das Einzelhandelsgutachten.

Nun hat die Gemeindeverwaltung ja ein zweites Einzelhandelsgutachten in Auftrag gegeben, weil es Kritik am ersten gab. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das erste Unternehmen zur Nachbesserung aufzufordern? Das ist ja auch eine Kostenfrage...

Ja, natürlich ist es eine Kostenfrage. Ich glaube aber, wenn Sie einen derartigen Vertrauensschaden feststellen, den der Gemeinderat in Bezug auf das erste Gutachten zu haben scheint, ist es gut investiertes Geld.

Wie viel haben denn die Gutachten jeweils gekostet? Und wird die Gemeinde auch das erste vollumfänglich zahlen?

Jeweils rund 13.000 Euro. Ob wir das erste Gutachten vollständig bezahlen - darüber müssen wir intern nochmals reden. Allerdings beweist ja das zweite Gutachten, dass im Endergebnis keine wesentlichen Mängel vorliegen. Insofern fehlt es wahrscheinlich an einem belastbaren Mangel.

Dass ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben wird, ist an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Warum involviert die Verwaltung hier die Bürger und Einzelhändler nicht mehr?

Dass die Beauftragung eines Gutachtens in Höhe von 13.000 Euro nicht breit in der Bürgerschaft zu diskutieren ist, erschließt sich wohl jedem.

Wäre es aber nicht sinnvoll, die Bürger beispielsweise durch eine Informationsveranstaltung mehr mit einzubeziehen?

Wir befinden uns gerade in der Offenlage des Bebauungsplanentwurfs. Damit beteiligen wir jeden Bürger. Jeder kann seine Meinung äußern. Ich sehe keine fehlende Beteiligung. Die Resonanz in der jüngsten Gemeinderatssitzung war ebenfalls überschaubar. Es gibt einige wenige, die die Entwicklung kritisch begleiten, wie beispielsweise das Bürgerforum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung. Das ist meines Erachtens der viel zitierte Sturm im Wasserglas. Denn ich sehe weder eine Gefahr noch eine Verschlechterung. Damit bin ich im Übrigen nicht allein. Die Menschen im Ort wollen den Drogeriemarkt und die Erweiterung des Edeka-Marktes.

Ein Aufreger war dieses Jahr auch die immer wieder verzögerte neue Ampelschaltung in Großsachsen. Wie sehr hat Sie das geärgert?

Natürlich habe ich mich sehr geärgert. Das ist eine Never-Ending-Story. Wir haben lange für ein Verkehrsgutachten gekämpft. Und hier hat uns der Kreis auch nicht hängen lassen, weil ihm wohl bewusst war, dass es in Großsachsen eine Stelle gibt, die mit keiner anderen in den 54 kreisangehörigen Gemeinden vergleichbar ist. Dann kam das Gutachten, und danach ist über Monate nichts passiert. Schließlich erfahre ich aus der Zeitung, wie der Sachstand und wie die weitere Zeitplanung ist. Das hat nichts mehr mit dem sonst so kooperativen Zusammenspiel, das wir sonst mit dem Landratsamt haben, zu tun.

Hat das Ihr Verhältnis zum in Großsachsen lebenden Landrat Stefan Dallinger getrübt?

Ach Quatsch. Wir sind beide Profis genug.

Die neue Ampelschaltung wird das Verkehrsproblem in der Ortsdurchfahrt alleine sicher nicht lösen. Wie soll es dann weitergehen?

Wir können eine Ortsumgehung nicht allein realisieren - wir sprechen hier von zehn Millionen Euro plus x. Egal welche Lösung, sie wird nur mit Land oder Bund möglich sein. Und das frühestens in zehn bis 15 Jahren. SPD-Bundestagsabgeordneter Lothar Binding hat ja im Wahlkampf einen Vorstoß gemacht - und von einem Sonderprogramm für Ortsrandstraßen gesprochen. Darüber freue ich mich und würde mir vor diesem Hintergrund wünschen, dass es zu einer Großen Koalition kommt und unsere Abgeordneten mit vereinten Kräften dafür kämpfen.

Laut Verkehrsgutachten sollte ja zunächst der Verkehrsfluss durch die Ampelschaltung verbessert werden, bevor die Vorhaben im "Sterzwinkel" realisiert werden. Haben Sie Sorge, dass durch die Verzögerung bis März 2018 Investoren abspringen könnten?

Ja, klar. Wenn die Investoren Alternativmöglichkeiten in der Metropolregion finden - und dafür muss man kein Prophet sein -, dann wird der Drogeriemarkt vielleicht woanders gebaut. Übrigens gibt es hierfür nicht nur einen Interessenten, sondern zwei.

Sorge haben auch Eltern, die aktuell schwierig Krippenplätze in Hirschberg bekommen. Sie haben beim Tag der Einwohner angedeutet, dass es eine Lösung in Großsachsen geben könnte. Wie sieht die aus?

Eine zweigruppige Einrichtung mit 20 Plätzen - im besten Fall in ortsmittennaher Lage. Ich gehe davon aus, dass wir im Januar oder spätestens im Februar mit einem Baubeschluss auf den Gemeinderat zugehen. Wir sind diesbezüglich schon relativ weit.

Allgemein wird die Gemeinde wohl in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen - vor allem im Kinderbereich und für die Sporthallen. Sehen Sie da überhaupt noch Spielräume für ein Bürgerhaus oder eine dritte Halle?

Wir haben ja in den letzten Jahren schon viel in den Kinderbereich investiert: wie in den Anbau an die Grundschule Großsachsen oder in die Sanierung der Martin-Stöhr-Schule, die wohl Anfang 2019 beendet sein wird. Die nächste große Maßnahme ist der Neubau des evangelischen Kindergartens Leutershausen, für den ich meine Zeitplanung etwas korrigieren muss.

Inwiefern?

Mitte Januar wird der Kindergarten wie geplant vorübergehend in den Schulpavillon ziehen. Dann wird es sicherlich Spätjahr werden, bis wir alle Genehmigungen für den Neubau vorliegen haben. Wir haben einfach die Erkenntnis gewonnen, dass die Fachbehörden deutlich länger damit brauchen als früher. Baubeginn wird also nicht Mitte 2018 sein, sondern wohl erst Ende 2018. Dann ist mit einer Fertigstellung Mitte/Ende 2020 zu rechnen.

Damit ist es aber nicht getan.

Richtig. Der katholische Kindergarten muss teilweise noch saniert werden, aber dann sind wir im Kinderbereich wirklich gut aufgestellt. Die Sanierung der Hallen ist das, was im Nachgang kommen muss. Wir haben eine Machbarkeitsstudie bei einem Architekturbüro in Auftrag gegeben, die zunächst mal den Bestand analysieren soll, aber mit mehreren Erweiterungs- und Umbauoptionen für die Zukunft. Ich denke, dass wir damit im Frühjahr an die Öffentlichkeit gehen können.

Da scheint dann aber nicht wirklich viel Geld für ein Bürgerhaus übrig zu bleiben, oder?

Den Bedarf kann ich nachvollziehen. Wir müssen aber erst mal schauen, dass wir die Gebäude, die wir haben, in Schuss halten.

Wie würden Sie denn das Hirschberger Jahr 2017 in einem Satz zusammenfassen?

Es war ein relativ harmonisches Jahr mit einer vernünftigen Diskussionskultur und einigen infrastrukturellen Verbesserungen.

Nehmen wir mal an, Sie wären der Weihnachtsmann. Was würden Sie denn den Hirschbergern gerne in den Gabensack packen?

Den dauerhaften Erhalt ihres hohen Engagements. Das ist schon außergewöhnlich. Und dann noch sanierte Hallen, eine dritte Halle, eine Ortsrandstraße und ein Bürgerhaus. (lacht) Wenn schon, dann richtig.