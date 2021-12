Von Annette Steininger

Hirschberg. Das Jahr 2021 war auch in Hirschberg wieder durch Corona geprägt, aber dennoch ist einiges passiert – ein Fußballplatz wurde zur Konzertarena, die Bürger haben über eine Gewerbegebietserweiterung entschieden, und zahlreiche Sanierungsprojekte wurden auf den Weg gebracht. Ein Rückblick von A bis Z:

> A wie Ahrweiler-Hilfe: Die Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler im Juli schockt auch die Menschen an der Bergstraße. Der Hirschberger Feuerwehrmann Marcel Donath nutzt seinen Urlaub im Juli, um mitanzupacken, ein Notstromaggregat der Gemeinde im Rucksack. Später fahren dann noch seinen Kameraden Michael und Jonas Beikert mit. Im Gepäck: Geldspenden von Bürgern und Sachspenden von Unternehmen.

> B wie Bürgerentscheid: Das erste Quartal des Jahres ist geprägt durch den Bürgerentscheid zur Gewerbegebietserweiterung. Parallel zur Landtagswahl am 14. März dürfen die Bürger auch noch ihre Stimme pro oder contra Erweiterung um zehn Hektar abgeben. Letztlich wollen 2595 (47,98 Prozent) Bürger die Erweiterung verhindern, 2813 (52,02 Prozent) stimmen für den Beschluss des Gemeinderates. Die Gewerbegebietserweiterung kommt also, die Vorbereitungen laufen.

> C wie Cross-Duathlon: Acht Kilometer die Weinhänge hoch- und runterlaufen, dann auf dem Mountainbike 25 Kilometer durch den Odenwald radeln: Dieser Herausforderung stellen sich 100 Teilnehmer bei der Premiere des "Cross Duathlon" vom Odenwald-Bike-Marathon-Verein und dem Naturpark Neckartal-Odenwald am 31. Oktober.

> D wie Dauerstreit: Eigentlich ist die Sache klar: Die Ortsverbände Leutershausen und Großsachsen des Bundes der Selbstständigen haben sich für eine Verschmelzung ausgesprochen. Der Antrag des BDS auf Eintrag ins Vereinsregister wird aber beim Amtsgericht Mannheim abgelehnt, die Verschmelzung ist daher offiziell noch nicht vollzogen. Die Rechtspfleger sind der Auffassung, dass die Verschmelzungsversammlung als Präsenz- und nicht als Online-Versammlung hätte stattfinden müssen. Der BDS legt gegen die Zurückweisung der Anmeldung Beschwerde ein, die aber abgelehnt wird. Jetzt liegt der Fall seit 3. März beim Oberlandesgericht Karlsruhe.

> E wie erster Spatenstich: Ein neues Geschäftshaus entsteht im Großsachsener "Sterzwinkel". Am 23. April greifen die Projektbeteiligten zum Spaten. Eine Investorengesellschaft rund um Werner Kroffl steckt 5,5 Millionen Euro in das Projekt, das von der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim entwickelt wird. Erneut kommen die Beteiligten am 9. November zum Richtfest zusammen. Im Frühjahr 2022 sollen dann dort eine Sparkassen-Filiale – die beiden bisherigen innerörtlichen werden nächstes Jahr geschlossen – und ein Budni-Drogeriemarkt eröffnen. Weitere Räume sollen als Büros oder Praxen genutzt werden.

> F wie FVL: Mit Marcel Fischer hört beim Fußballverein Leutershausen eine starke Säule auf: Fünf Jahre hat er den Ersten Vorsitz inne, 20 Jahre gehört er dem Vorstand an, als Fischer beschließt, bei der Jahreshauptversammlung am 22. Juli aus privaten Gründen nicht mehr zu kandidieren. Der 300 Mitglieder zählende Verein muss einen neuen Vorsitzenden suchen, findet aber keinen. Daher führt seit Juli Zweiter Vorsitzender Jürgen Drefs die Amtsgeschäfte .

> G wie Gesundheitszentrum: Die Volksbank Kurpfalz gibt im November Änderungen in ihrer Filialstruktur bekannt: Dazu gehört, dass die Volksbank-Filialen in Lützeslachsen und in der Leutershausener Raiffeisenstraße reine SB-Standorte werden und die Zweigstelle in Großsachsen zum Beratungszentrum für die Bergstraße ausgebaut wird. Die Umbauarbeiten sollen Anfang 2022 beginnen und spätestens Mitte des zweiten Halbjahrs abgeschlossen sein. Während die Leutershausener Filiale in der Bahnhofstraße erhalten bleibt, soll diejenige in der Raiffeisenstraße in ein Dienstleistungszentrum rund ums Thema "Gesundheit" umgebaut werden.

> H wie Hallensanierungen und -Anbau: Die Pläne für die Sanierung der Heinrich-Beck-Halle werden konkret. Im September präsentiert Architekt Bernd Kopp dem Ausschuss für Technik und Umwelt eine Analyse der Erneuerung von Technikanlagen sowie Sanitär- und Umkleideräumen in den Untergeschossen. Das Gesamtvolumen für die Generalüberholung beträgt 2,9 Millionen Euro. Als Start ist der 11. April 2022 vorgesehen. Der Gemeinderat befasst sich zudem mit dem Anbau an die Sachsenhalle. Im September beschließt das Gremium eine EU-weite Ausschreibung. In dieser Sitzung entscheidet der Gemeinderat auch, dass die Grundschule Großsachsen einen Anbau erhalten soll.

> I wie Impfaktionen: Gleich mehrere Impfaktionen des Kreises finden übers Jahr verteilt in Hirschberg statt. Anfang November gibt es einen riesigen Ansturm, an der Heinrich-Beck-Halle stehen Hunderte Menschen Schlange, aber es gibt nur 120 Impfdosen. Die Ärzte in Hirschberg werfen den Impfturbo an. Allein im Dezember werden im Ärztehaus 1500 Menschen geimpft. Stark engagiert sich auch Ärztin Katja Linke.

> J wie Jubiläen: Eigentlich soll im Oktober das Partnerschaftsjubiläum groß gefeiert werden: 35 Jahre Brignais, Schweighouse und Hirschberg sowie 30 Jahre Hirschberg und Niederau. Doch aufgrund der Pandemie werden die Feierlichkeiten auf Oktober 2022 verschoben. Immerhin kann Bürgermeister Ralf Gänshirt die Amtskollegen aus den Partnergemeinden empfangen. Groß feiern kann auch der Partnerschaftsverein nicht, der in diesem Jahr 15 wird, aber es gibt ein Jubiläumskonzert und einen Partnerschaftsabend. Auch andere Vereine können sich über ihren Runden nur im Kleinen freuen: So wird der Odenwaldklub Großsachsen 110.

Zwei Großkonzerte gab es im Juli im Sportzentrum, hier mit Johannes Oerding. Foto: Kreutzer

> K wie Konzerte: Hirschberg empfängt erstmals richtig große Musikkünstler im Sportzentrum. Der Fußballrasen wird am 8. und 9. Juli zur Konzertarena. Nacheinander treten hier Johannes Oerding und Revolverheld vor je rund 1100 Zuschauern auf. Das coronakonforme Konzept des Hirschberger Veranstalters DeMi Promotion ist ein voller Erfolg.

> L wie Landwehrhagener Platz: Ein Großprojekt mit einer Investition von 400.000 Euro wird fertig. Die Kommune lädt Projektbeteiligte und Presse am 11. Juni zur Einweihung des neu gestalteten Spielplatzes am Landwehrhagener Platz. Viel Lob gibt es dabei für das Landschaftsarchitekturbüro Hofmann und Röttgen sowie den Garten- und Landschaftsbaubetrieb von Jörn Schmitt.

> M wie Martinssaal: Fast zwei Millionen Euro wird die Sanierung des katholischen Gemeindezentrums St. Martin Leutershausen kosten. Diese ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Bereits in diesem Jahr erhält der katholische Kindergarten neue Toiletten und ein neues Foyer mit Intensivraum. Architekt Peter Göhrig hofft, im Herbst 2022 die Sanierung fortsetzen zu können. Im rückwärtigen Teil soll das Gebäude einen Anbau mit Glasdach erhalten, der dann auch Licht in den Martinssaal bringt.

> N wie neu: Nach 15 Jahren an der Grundschule Großsachsen geht Leiterin Kyra Hermann-Bläß in den Ruhestand und wird am 22. Juli gebührend verabschiedet. Anfang November wird die Stelle mit Andrea Auer neu besetzt. Auch der evangelische Kindergarten Leutershausen erhält mit Stefanie Zeilfelder eine neue Leiterin. Zudem gibt es eine Veränderung im Olympia-Kino: Kinoleiter Jo-Hannes Bauer geht in den Ruhestand, auf ihn folgt Andreas Grüner. Auch beim Turnverein "Germania" Großsachsen tut sich einiges. Der Geschäftsführende Vorstand wird im Juli neu gewählt, an der Spitze steht nun fortan Rebekka Ulrich.

> O wie Obdachlose: Eine Obdachlose, die sich vorwiegend im Hirschberger Waldgebiet aufhält, sorgt für Ängste. Der Polizeiposten Schriesheim bearbeitet seit Mitte August insgesamt acht Strafanzeigen. Sie soll andere Menschen beleidigt, bedroht und bespuckt haben. Auch dank der Unterstützung durch Bürgermeister Ralf Gänshirt greift die Polizei am 7. November eine 54-Jährige auf und bringt sie ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden Wiesloch. Wenig später wird sie aber wieder entlassen.

> P wie Projektentwicklerstreit: Für die Projektentwickler Mathias Hensel und Burkhard Wagner von Hensel Immobilien ist der Hirschberger Gewerbepark "ihr Baby". Das betonen die beiden immer wieder, wenn es um die Entwicklung des zehn Hektar großen Erweiterungsgeländes geht. Doch der Eigentümer, Ferdinand Graf von Wiser, entscheidet sich dazu, das Areal mit Projektentwickler Michael Zimmermann in Angriff zu nehmen. Und das sorgt für großen Unmut bei Hensel und Wagner.

> Q wie Querformate: Nicht nur beeindruckende Quer-, sondern auch Hochformate sind bei der Ausstellung der "Hirschberger Maler" zu sehen. Die Fördervereine der Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus.

> R wie Rudi-Frößinger-Anlage: Die Sportanlage mit den Tennisplätzen des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen beim Riedweg erhält einen Namen bekommen. Sie wird am 27. August offiziell zur Rudi-Frößinger-Anlage. Der Ehrenvorsitzende und einstige Vorsitzende hat den Verein stark mitgeprägt.

> S wie Sportgebäude: Das Sportgebäude im Sportzentrum ist in einem schlechten Zustand. Die Mängelliste, die Architekt Peter Göhrig am 12. Oktober im Ausschuss für Technik und Umwelt vorträgt, ist lang. Das 1973 erbaute Sportgebäude hat zahlreiche Baustellen. Und so sieht auch der ATU die Notwendigkeit, die wohl 1,3 Millionen Euro teure Sanierung in Angriff zu nehmen und stimmt der Maßnahme in zwei Bauabschnitten – 2022/23 und 2023/24 – zu.

> T wie Trauer: Auch in diesem Jahr müssen die Hirschberger von einigen Menschen Abschied nehmen. So stirbt im Juli die langjährige Vorsitzende der CDU HIrschberg, Uschi Pschowski. Getrauert wird auch um Förderer und Naturschützer Wolfgang Maier, Alleinunterhalter Ingo Stamm und um Ragna Heinecke, langjähriges Mitglied der KÖB-Teamleitung und Mitbegründerin des Doppelkopfvereins "Sprücheklopfer". Auch die RNZ trauert um ihre langjährigen Reporter Werner Hildebrand und Karin Katzenberger-Ruf.

> U wie Umfrage: Im Rahmen von "Wir in Hirschberg" findet von 19. Juli bis 26. September eine Bürgerbefragung statt, an der sich 244 Hirschberger beteiligen. Rund 900 Fragebögen sind an Ständen verteilt und an verschiedenen Stellen ausgelegt worden. Die Projektbeteiligten sehen den Rücklauf – es wurden drei Prozent der Bürger erreicht – als Erfolg. Ein Signal für die noch ausstehende Zukunftswerkstatt: Vielen fehlt das "Miteinander der Generationen".

> V wie Volleyballfeld: Jetzt hat die Grundschule Großsachsen ein Volleyballfeld! Es wird am 11. Juni offiziell eingeweiht. Insgesamt kostet es gut 14.000 Euro. Etwa zwei Drittel des Betrags übernimmt die Gemeinde, den Rest steuert der Förderkreis der Grundschule aus den Einnahmen des Sponsorenlaufs im Schuljahr 2018/2019 bei.

> W wie Weinkönigin: Stefanie Kippenhan wird zur Gebietsweinkönigin für die hessische Bergstraße gekrönt. Einen ihrer ersten Einsätze hat die Verwaltungsangestellte und Enkelin des verstorbenen "Rose"-Wirts Fritz Keller bei der "Heisemer Storchekerwe light" Ende September.

> X wie x-mal Umleitungen gefahren: Hirschberger, Heddesheimer und überhaupt alle Bergstraßenanwohner müssen dieses Jahr tapfer sein, denn zwischen Ladenburg und Weinheim läuft nicht nur die A5-Sanierung: Die Fahrbahndecke der L541 zwischen Heddesheim und Hirschberg wird erneuert, der Kreisverkehr an der A5-Anschlussstelle Hirschberg-West umgebaut. Ist bei Letzterem zunächst davon die Rede, dass er noch 2021 fertig wird, geht das Regierungspräsidium inzwischen davon aus, dass es erst im Februar 2022 so weit ist.

> Y wie yeah!: Erfolgreiche und ehrgeizige Sportler hat Hirschberg viele: Da wären zum einen die "Apfelblütenweg-Radler" Marbod und Marion Jaeger, die am 12. Juni 100 Runden auf dem Apfelblütenweg drehen. Oder Stefan Schlegel, der im August 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter beim "Extreme Race Around Austria" mit dem Rad bewältigt. Oder der ehemalige Handball-Nationalspieler Uli Roth, der im Kampf gegen Krebs bei "Showtime of my life" auf Vox die Hüllen fallen lässt.

> Z wie Zukunftswerkstatt: Eigentlich ist die Zukunftswerkstatt für November geplant, aber aufgrund der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen entscheidet sich die Gemeinde sie auf 12. März zu verlegen. Auch der "Tag der Einwohner" wird verlegt. Wie so vieles...