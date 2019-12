Heddesheim (pol/run) - Am Mittwochabend, kurz vor 20 Uhr wurde an der L541 zwischen Heddesheim und Hirschberg ein verlassenes Fahrzeug im Straßengraben aufgefunden. Das Fahrzeug, ein silberfarbener Nissan Primera, stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht und ohne Kennzeichen am Fahrbahnrand.

Zudem war es unverschlossen und der Zündschlüssel steckte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war das Fahrzeug zuvor in einen Verkehrsunfall in Höhe des Kreisverkehrs am Zubringer der Anschlussstelle Hirschberg verwickelt. Nahe des Fahrzeugs wurden Kennzeichenschilder festgestellt, die jedoch nicht zum Nisasan gehörten. Ein Verkehrsschild, das dort beschädigt worden war, konnte unter der Stoßstange des Fahrzeugs aufgefunden werden. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten bislang nicht gefunden werden.

Zeugen, die auf einen Unfall an der o.g. Örtlichkeit aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4045 zu melden.