Ladenburg. (stu) Der RNZ-Bericht über den illegalen Welpenhandel in der Daimlerstraße war Thema in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Sophian Habel (CDU) sprach über Beschwerden von Anwohnern, die sich nicht nur über den jüngsten Vorfall entsetzt gezeigt hätten. Das Gebäude in der Daimlerstraße, in dem Mitarbeiter einer Firma untergebracht sind, sei ein Bereich, an dem Ordnungsstörungen an der Tagesordnung sind, sagte der Stadtrat. Der Ordnungsdienst der Stadt, aber auch die Polizei sollten hier verstärkt ein Auge drauf werfen, sagte Habel, der selbst Beamter bei der Bundespolizei ist. "Was hier passiert, kann nicht geduldet werden. Die Nachbarn und Anwohner machen sich große Sorgen und werden in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt." Es gehe nicht, dass in der Daimlerstraße "ein Nährboden für kriminelle Machenschaften entsteht", so Habel. Das Problem sollte man nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Update: Donnerstag, 25. März 2021, 20.06 Uhr

Welpen aus Gitterboxen befreit

Von Axel Sturm

Ladenburg. Als Altstadtrat Gerhard Seidel, Anwohner der Daimlerstraße, am Sonntag um 10 Uhr auf seinen Balkon ging, hörte er ungewöhnliche Hundegeräusche. Der Mann kennt sich aus, denn er hat selbst drei Berner Sennenhunde. Das Gewimmer und Geheule klang für ihn wie junge Hunde, die sich nicht wohlfühlen. Er schaute sich daher näher um und sah vier Männer, die in die benachbarte Unterkunft gingen.

Seidel hatte wegen der andauernden Ruhestörungen zwar schon öfter die Polizei geholt – hier bringt ein Prospektverteilungsunternehmen die Arbeiter der Verteilungskolonnen unter –, aber Tiergeräusche aus dem Gebäude hatte er bisher noch nicht wahrgenommen. In einem Kastenwagen mit Anhänger sah der Nachbar zwei Gitterboxen stehen, in denen er Bewegungen ausmachte. Bei näherem Betrachten sah er in den Boxen Welpen umherkrabbeln, die seiner Meinung nach alles andere als artgerecht transportiert wurden. "Das Wimmern der Hunde wurde immer lauter, ja geradezu herzergreifend", sagte Seidel der RNZ.

Auch die Nachbarin gegenüber bemerkte, dass in der Daimlerstraße etwas nicht stimmt. Sie war ebenfalls entsetzt, als sie die jaulenden kleinen Hunde sah. "Sie brach sogar in Tränen aus", erzählte Seidel. Er wartete nicht länger und informierte gegen 10 Uhr die Polizei. Der Einsatzwagen war schnell vor Ort.

Auch die Beamten seien entsetzt gewesen, berichtete der Tierliebhaber. Schnell kamen zwei weitere Einsatzwagen und die Polizei-Hundestaffel angefahren. Die Beamten kümmerten sich um die Vernehmung der vermutlichen Fahrer und befreiten die Hunde aus den Gitterboxen. Seidel glaubt, dass es circa zehn Welpen waren, die aus dem Transportfahrzeug mit osteuropäischem Kennzeichen geholt wurden. Seine Familie, aber auch die Nachbarin brachten den Beamten Decken, Wasser und Futter für die kleinen Vierbeiner. Mittlerweile war auch die Tierrettung Rhein-Neckar eingetroffen, die sich um die verunsicherten Welpen kümmerte. Sie befreite die Tiere erst einmal mit Wasser von Kot und Schmutz. Polizeibeamte und Anwohner gingen mit den gesäuberten Tieren dann auf einen Spaziergang um die aufgeregten, wimmernden Hunde zu beruhigen.

"Von illegalen Hundetransporten habe ich bisher nur aus dem Fernsehen gehört; nun ist ein solcher Skandal direkt in unmittelbarer Nachbarschaft zu sehen", war Seidel entsetzt. Es gibt in den Tierheimen derzeit kaum Hunde. Kriminelle bringen Tiere nach Deutschland, um sie zu verkaufen. Daraus werde nun nichts, wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage sagte. Die Hunde wurden beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht. Um wie viele es sich handelt, konnte er nicht sagen. Ob die Welpen geimpft sind, war noch nicht bekannt.

Für die Anwohner in der Daimlerstraße war das Erlebnis ein Schock. Seidel und die Nachbarin taten jedenfalls gut daran, die Polizei zu informieren. Er hatte auch Stunden nach dem Vorfall noch eine Mordswut, aber das wichtigste sei jetzt, dass die Welpen in Sicherheit sind.