Von Günther Grosch

Hirschberg-Leutershausen. Hochrangige politische Gäste aus Bund und Land sind in Hirschberg keine Seltenheit. Wenn aber der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in der knapp 10.000 Einwohner zählenden Bergstraßenkommune seine Visitenkarte abgibt, stellt das auch für Bürgermeister Manuel Just eher eine "absolute Ausnahme" dar.

Was dem "in Wartestellung befindlichen" designierten Weinheimer OB neben dem obligatorischen Weingeschenk für seinen Gast ("Wenn Sie die Prozentzahl, die auf dem Etikett steht, auch bei den Europawahlen erreichen, wären Sie sicher mehr als zufrieden") auch einen Eintrag Aiwangers in das Goldene Buch Hirschbergs wert war.

"Europa gemeinsam gestalten", heißt das Motto der Freien Wähler im Europawahlkampf. Deshalb sei es besser, wenn in Brüssel und Straßburg "vernünftige pro-europäische Kräfte am Ruder sind und weniger solche, die Europa lahmlegen wollen", betonte Aiwanger.

Europas Stärke habe immer in seiner Vielfalt gelegen. Jeder, der daraus einen Einheitsblock machen wollte, sei an der Realität gescheitert, sagte Aiwanger und brach eine Lanze für "vernetzte Regionalität" und die Akzeptanz regionaler Befindlichkeiten - ohne das gemeinsame Dach infrage stellen zu wollen.

In seinem 60-minütigen Vortrag arbeitete der bayerische Wirtschaftsminister die Kernaussagen seiner Partei in einer "Tour d’Horizon" ab. So forderte er unter anderem "keine Einlagensicherung durch die EU" und eine Stärkung des Handwerks. Auch zur Debatte über die Privatisierung des Trinkwassers hatte Aiwanger eine klare Meinung: Wasser sei kein Spekulationsobjekt und dürfe deshalb auch keinem Marktwettbewerb ausgesetzt werden.

Der AfD sprach Aiwanger das Attribut einer "dubiosen Partei" zu und verdammte zudem den Brexit, der eine gespaltene Gesellschaft voll unversöhnlicher Gegensätze hinterlasse. Unter dem Stichwort "Bewährtes erhalten" plädierte der stellvertretende Ministerpräsident für die regionale Landwirtschaft. Ihr dürften die von Politik und Geldgebern bestimmten Agrarindustriebetriebe nicht das Wasser abgraben. Aber auch Handwerk und Mittelstand bräuchten eine sichere Zukunft. Deshalb müssten Kinder als Nachfolger wieder väterliche Betriebe übernehmen. Unter dem Motto "Staat, nimm die Finger weg vom Eigentum" betonte er die Notwendigkeit der Abschaffung der Erbschaftssteuer. Dies sei ein probates Mittel, um den Menschen wieder "Luft zum Atmen zu geben". Außerdem müsse es sich wieder lohnen zu sparen.

Den ausgehandelten Kohlekompromiss, bis 2038 stufenweise aus der Kohleverstromung auszusteigen, hielt Aiwanger für "tragbar und vernünftig". Die damit einhergehende Planungssicherheit führe dazu, dass erneuerbare Energien einen Schub bekämen.

Mit Blick auf die Automobilindustrie forderte Aiwanger einen Automobilpakt, um Arbeitsplätze im Land zu halten und so die Wirtschaft zu stabilisieren. Investitionen in neue Antriebssysteme sowie in Batterie-, Wasserstoff- und Gastechnik seien das Gebot der Stunde, um den Anschluss an China wiederherzustellen. Dabei gelte es, differenziert und nicht ideologisch an die Sache heranzugehen. "Wir dürfen die individuelle Mobilität nicht kaputtmachen und kein Wolfserwartungsland ausrufen", betonte Aiwanger mit Blick auf Bayern, wo in den vergangenen Monaten wieder vereinzelt Wölfe gesichtet wurden.

Daneben sei es notwendig, die Familie als Herz der Gesellschaft nicht zu vergessen. Frauen und Männer, die sich für Kinder entscheiden, dürften nicht im Regen stehen bleiben. Nicht bewährt hat sich laut Aiwanger das achtjährige Gymnasium. "Kinder müssen nicht den ganzen Tag unter Aufsicht stehen", plädierte der Minister für die Wiedereinführung von G 9. Last but not least zeigte sich Aiwanger auch als strikter Gegner von Tempolimits und dem "Bürokratiemonster" Pkw-Maut. Unterm Strich gelte für die Freien Wähler: "Unsere Lobby sind die Bürger und die Kommunen", so der bayerische Wirtschaftsminister.