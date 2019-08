Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Seit einer Woche ist sie in Amt und Würden - und hatte seither wenig Gelegenheit, eine Pause einzulegen: "Seit dem letzten Samstag haben wir fast jeden Tag Termine. Die ersten Tage waren also schon ein bisschen stressig, aber auch sehr interessant", sagt Maria Kilian. Die 21 Jahre alte Lützelsachsenerin ist aktuell als Kurpfälzische Weinprinzessin unterwegs. Die Bandbreite ihrer Auftritte reicht vom ökumenischen Festgottesdienst über den Kindernachmittag bis hin zum Unternehmerstammtisch: Stets repräsentiert die Patentanwaltsfachangestellte, die in Heidelberg arbeitet, die Weine von der badischen Bergstraße und aus dem Kraichgau.

Erfahrungen fürs Leben

Mit Weinkönigin Verena Rieger und Weinprinzessin Anna-Lena Kretz, einer angehenden Polizeibeamtin, ist sie in diesen Tagen auf dem Wieslocher Winzerfest anzutreffen. "Heute habe ich mal einen Tag frei", sagte sie am gestrigen Freitag im Gespräch mit der RNZ. Aber schon am Samstag und am Sonntag ist sie wieder in Wiesloch anzutreffen: bei der Veranstaltung "Wein und Markt" und beim Abschlussfeuerwerk, mit dem das angeblich größte Weinfest der Region endet. Zu dessen Beginn waren Maria Kilian und ihre neuen "Kolleginnen" in ihre Amtszeit eingeführt worden. Die Krönung nahm die abtretende Weinkönigin Mona Kenz vor.

Es wird bis in den Spätherbst dauern, bis sich die Terminkalender der drei Hoheiten leeren. Bis dahin reist das Dreigestirn durch die Weinstädte- und dörfer der Region. Auch auf der Lützelsachsener Kerwe und auf dem dortigen Winzerfest wollen die Hoheiten je eine Station einlegen. Maria Kilian kennt die Abläufe. Bis Oktober 2018 amtierte die Tochter des örtlichen Heimat- und Verkehrsvereinsvorsitzenden als Lützelsachsener Winzerkönigin. In der Amtszeit 2015/16 hatte sie der damaligen Winzerkönigin Aline Mayer zur Seite gestanden: als Winzerprinzessin.

Ihr derzeitiges Amt lasse sich durchaus mit ihrem Broterwerb in der Kanzlei vereinbaren, sagt sie. "Von Heidelberg aus ist der Weg in viele Orte der Kurpfalz ja kürzer als von Lützelsachsen aus", spielt sie auf ihr aktuelles Einsatzgebiet in der südlichen Nachbarschaft der Unistadt an: "Meine Vorgesetzten stehen aber auch hinter meiner Arbeit als Weinhoheit."

In dieser Funktion vertritt die Lützelsachsenerin naturgemäß eher den nördlichen Teil des kurpfälzischen Weinbaugebiets. "Wir haben mit den besten Spätburgunder", lobt sie selbstbewusst den Wein aus ihrer Heimat: "Aber die Kurpfälzer Weine schmecken alle." Dies ist mehr als Understatement: Die Weinbaugebiete in den anderen Teilen der Region kennenlernen zu können, etwa den Kraichgau, sei ein wichtiger Anreiz gewesen, sich nach der Zeit als Lützelsachsener Hoheit noch um das Amt der Kurpfälzischen Weinprinzessin zu bewerben, erklärt sie. Aber es gibt auch andere Beweggründe: "Während so einer Amtszeit lernt man unheimlich viel." Als Weinrepräsentantin mache sie Bekanntschaft mit sehr verschiedenen Persönlichkeiten, was den eigenen Horizont nochmals deutlich erweitere.

Wenn neben der Arbeit in Heidelberg und den Pflichten einer Hoheit noch Zeit bleibt, trainiert die Weinprinzessin Thaiboxen. Sie interessiere sich allgemein für Fitnessdisziplinen, gehe auf Reisen und verbringe gern Zeit im Freundeskreis, erzählt Maria Kilian über sich. Was man eben so macht, mit gerade mal 21 Jahren. Würde sie sich auch das Amt der Kurpfälzer Weinkönigin zutrauen?

"Meine aktuelle Amtszeit läuft ja noch bis Ende August 2020. Bis in dieser Sache eine Entscheidung fällt, dauert es noch eine ganze Weile", hält sich die ansonsten unprätentiöse Hoheit bedeckt - und will in diesem Moment offenbar nichts Falsches sagen. Am Ende muss so ein Entschluss wohl reifen. Wie ein edler Tropen Wein.