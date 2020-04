Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Großsachsen. Auf den Spargelfeldern herrscht im Moment emsiges Treiben: Bei vielen Betrieben wie auch beim Großsachsener Spargelhof Reisig beginnt die Ernte in der zweiten Aprilwoche. Händeringend wurden vielerorts noch Helfer gesucht, denn ausländische Erntehelfer dürfen nur unter erschwerten Auflagen einreisen. So zum Beispiel nicht wie sonst üblich mit Bussen, sondern per Flieger. Die Bundesregierung will daher zusätzlich für April und Mai jeweils rund 10.000 Menschen für Arbeit auf den Feldern und in den Gewächshäusern anwerben – etwa Arbeitslose, Studierende, Asylbewerber oder Kurzarbeiter.

Ob es tatsächlich so viele werden? Es sei halt "ein Knochenjob, den nicht jeder kann und auch ausüben will", sagt der erfahrene Spargelbauer Hermann Reisig. Zwei rumänische Helfer, die sich auf seinem Hof schon auskennen, kamen mit dem Flieger nach Karlsruhe. Seit dem letzten Monat habe es ständig neue Entscheidungen geben, was natürlich die Planungen sehr beeinflusst habe, sagt Reisig und seufzt. Die Landwirtsfamilie verkauft den Spargel in ihrem Hofladen. Auch Erdbeeren bauen Reisigs an.

Die Erntehelfer könnten in die Saison bis zu 117 Tage arbeiten, doch wie sie dann wieder zurückkommen, sei noch völlig unklar, erzählt Reisig. Sie wohnen erst einmal auf unbestimmte Zeit auf dem Spargelhof Reisig in separaten Wohneinheiten und werden an Ort und Stelle auch versorgt. Der anfallende Papierkram sei enorm, und erst Anfang des Monats April konnte mit dem Antrag auf Ausreise begonnen werden.

"Die Anfahrt ist wie bei einer Hochsicherheitsreise", sagt Hermann Reisig. Es gehe halt nur mit dem Flieger, und das sei dreimal teurer als mit dem Bus anzureisen. Dieser Tage kam eine Sondermaschine mit 138 Helfern nach Karlsruhe, die von dort weiter zu den Bauernhöfen gebracht wurden.

Die Reisigs setzen aber nicht nur auf Erntehelfer aus dem Ausland: Sie können auch auf Freiwillige wie einige Handballer – Sohn Simon spielt in der Bundesliga-Mannschaft –, Freunde vom Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen, Bekannte und einige Helfer aus dem Ort zählen. Die zwei rumänischen Erntehelfer befinden sich in einer gelockerten Quarantäne und dürfen auf dem Feld mitanpacken. Hier wie bei den Unterkünften auf dem Hof werden Sicherheitsabstände eingehalten.

Eine schwierige Aufgabe bei knapp 2000 Helfern, die in zehn Fliegern nach Baden-Württemberg kamen. Nach Informationen der RNZ sollen insgesamt 80.000 Saisonarbeiter ins Ländle kommen und auf den Feldern arbeiten. Viele davon kennen "ihr Handwerkszeug" mittlerweile ziemlich gut: ein gebogenes Spargelmesser, eine Spargelkelle (Maurerkelle), gute Handschuhe und ein Erntekorb.

Die kommen nicht nur bei Reisigs zum Einsatz: Spargel gab es an und teils schon vor Ostern schon an den Ständen von Weingärtners und im Hofladen des Obsthofs Volk in Leutershausen. Auch bei Familie Bühler im Leutershausener Schwanenstein hat die Ernte begonnen; es gibt frischen Spargel in deren Hofladen.