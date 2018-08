Anerkennung für den Einsatz bei jeder Temperatur (v.l.): Ilona Huth und Anita Lindmayer, Versorgungsassistentinnen in den Gesundheitszentren Rhein Neckar, nahmen die Erfrischungen aus der Hand von Selina Stark, Mitglied des Betriebsrats der GRN-Service GmbH, entgegen. Foto: GRN

Weinheim. (web) Ralf Mittelbach kann es bestätigen: "Es war bisher schon ein besonderer Sommer, gerade was Hitze und Trockenheit betrifft", sagte der Sprecher der Weinheimer Feuerwehr am Dienstag im RNZ-Gespräch. Die Brandschützer hatten mit erhöhten Einsatzzahlen zu kämpfen.

Außerdem mussten sie deutlich mehr in den Schutz einiger Veranstaltungen investieren als sonst. Man denke nur an die "Nacht der 1000 Lichter", die trotz Dürreperiode stattfand - wie jedes Jahr am Abend des Kerwesamstags. Hinzu kamen Anfragen von Bürgern, die wissen wollten, wie sie sich verhalten sollen.

Mehrfach hätten die Einsatzkräfte zu kleineren Flächen- und Grasnarbenbränden ausrücken müssen. Einige Male auch auf Autobahnen und Bundesstraßen. Auf nachweislich großes (Leser-)Interesse stieß allerdings ein ganz anderer Einsatz: Feuerwehrkräfte verlegten im Exotenwald alte Schläuche, die sich bereits in einem porösen Zustand befanden und mit weiteren Löchern versehen worden waren. Als Wasser durch die Schläuche floss, gaben diese Flüssigkeit ab - sodass der Boden rund um die Mammutbäume Feuchtigkeit aufnehmen konnte. So bewahrten die Brandschützer die Urzeit-Riesen vor dem Austrocknen.

Inzwischen arbeitet die extravagante Bewässerungsanlage zwar nicht mehr. Die Schläuche liegen aber immer noch da und sind einsatzbereit, falls sich das Forstamt noch einmal bei der Feuerwehr melden sollte.

Auch die Bewässerung von Naturdenkmalen wie der Libanonzeder im Schlosspark läuft weiter. Die Feuerwehr setzt dafür spezielle Behälter ein, die die Flüssigkeit nach und nach an den Boden rund um die Bäume abgeben.

Einsatzbereit müssen auch die Brandschützer selbst bleiben. Denn die Trockenperiode ist noch nicht vorüber. "Gerade in den Wäldern gilt noch erhöhte Brandgefahr", so Feuerwehrsprecher Mittelbach.

Während der letzten Regenfälle sei das Unterholz unterhalb der schützenden Baumkronen ziemlich trocken geblieben, warnt die Feuerwehr. Auch die Bäume selbst sind trocken.

Hitzebedingt mehr leisten mussten aber auch Pflegekräfte und Ärzte in der GRN-Klinik und im GRN-Betreuungszentrum. Damit Hitze und Trockenheit wenigstens kurzzeitig erträglicher wurden, hätten kürzlich Mitarbeiter aus der Zentrale sowie Betriebsräte der Gesundheitszentren Rhein-Neckar unter anderem am Standort Weinheim Erfrischungen an Pfleger, Ärzte sowie Mitarbeiter aus Funktionsdienst, Servicebereichen und Verwaltung verteilt, heißt es in einer Pressemitteilung der GRN.

Ein Mineralwasserhersteller hatte 3000 Flaschen Wasser gespendet. Ein Obsthof klinkte sich spontan in die Aktion ein - und steuerte 3000 Äpfel bei. Zwar sei die kleine Erfrischung in diesem Rekord-Sommer quasi nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, räumt Tina Schmid ein, Initiatorin der Aktion und Marketingreferentin bei den Gesundheitszentren Rhein Neckar: "Aber es ging hauptsächlich darum, den Teams Anerkennung dafür auszudrücken, dass sie trotz Hitze jeden Tag höchsten Einsatz in der Versorgung und Pflege von kranken und pflegebedürftigen Menschen bringen."

Dem konnte sich Geschäftsführer Rüdiger Burger nur anschließen: "Die Hitze belastet uns alle gleichermaßen. Deshalb freut es uns umso mehr, dass bei dieser schönen Aktion die Belegschaft vom Engagement anderer profitieren kann." Jede Sprudelflasche zierte zudem ein Aufkleber mit dem Slogan "Damit die Durststrecke nicht zu lange dauert" - was durchaus auch als Anspielung auf die "herausfordernden" Arbeitsbedingungen in Krankenpflege und -versorgung allgemein verstanden werden dürfe, wie es in der Pressemitteilung heißt.

"Der Diskussion um Anerkennung und Wertschätzung des Pflegeberufs sowie den anhaltenden Debatten über Ärztemangel und Kliniksterben konnten sich auch die Lieferanten des GRN-Verbunds nicht verschließen - und waren daher gerne bereit, sich zu beteiligen", führt Tina Schmid aus. Damit haben sie offenbar einen Nerv getroffen: Die Mitarbeiter hätten die kleinen Geschenke "positiv überrascht" angenommen, so die GRN.