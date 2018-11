In Lützelsachsen gab es einst drei Schulen, eine lutherische, eine katholische und auch eine jüdische. An die jüdische Gemeinschaft im Ort erinnern heute Stolpersteine und eine Hinweistafel. Foto: Dorn

Von Nicoline Pilz

Weinheim-Lützelsachsen. Lützelsachsen ist mit rund 5600 Einwohnern nicht nur Weinheims größter Ortsteil, es ist auch reich an Geschichte. "Es war richtig interessant", stellte Sybille Maier nach einem Rundgang mit Ortsvorsteherin Doris Falter fest.

Maier lebte mit ihren Eltern drei Jahre in Lützelsachsen, zog dann aber studienbedingt weg. Nun will sie ihren Eltern Geschichten und Fotos aus der alten Heimat zeigen. Es ist im Gegensatz zu neulich, als Falter mit über 20 Bad Kreuznachern unterwegs war, an diesem Sonntagnachmittag eine eher kleine Gruppe.

"Ob zwei oder 30, das spielt für mich keine Rolle", meinte Falter am Startpunkt, dem "zweiten Schmittberger Hof", heute Sängerheim, zwischen Weinheimer Straße und Schlossgasse. Nicht, dass es in Lützelsachsen jemals ein Schloss gegeben hätte. Aber der Verwaltungssitz des Klosters Lorsch hatte mit der Zehntscheuer, weiteren Wirtschaftsgebäuden und der prächtigen Sandsteinmauer Gutshofcharakter, im Prinzip also etwas Schlossähnliches. Und vielleicht wollten die Lützelsachsener, auch "Kerscheknewwl" genannt, ja den als "Klein-Paris" bezeichneten Hohensachsenern, die mit Handtäschchen durch ihr Dorf flanierten, etwas an Vornehmheit entgegensetzen.

Lützelsachsen wird zum ersten Mal 877 im Lorscher Codex urkundlich erwähnt: als "Sahsenheim minor". Der Ort befand sich zu dieser Zeit im Eigentum des Klosters Lorsch, seine Gründung geht vermutlich auf den Namen "Sachso" zurück, hat demnach mit Sachsen nichts zu tun.

Doris Falter. Foto: zg

Beim Rundgang mit Doris Falter, seit zehn Jahren Ortsvorsteherin, wird es nicht langweilig. Sie verbindet Daten und Fakten mit lebendiger Geschichte, erzählt vom einzigen Ehrenbürger Peter Nickel, nach dem Ersten Weltkrieg Züchter der Lützelsachsener Frühzwetschge. Dies war eine Sorte, die Ende Juli, Anfang August reife Früchte trug und half, dem Hunger der Bevölkerung entgegenzuwirken. Begraben ist Nickel auf dem 1890 neu angelegten Friedhof gleich rechts am Eingang.

Bis 1813 mussten die Lützelsachsener ihre Toten nach Hohensachsen auf den Friedhof bringen. Auf schmalen Wegen, bei Wind und Wetter - 1000 Jahre lang. Bis sie im Gewann "Katzenbach", dort, wo heute der Kleintierzuchtverein residiert, einen eigenen Friedhof anlegten, der allerdings bald zu klein wurde.

Doris Falter, die aus einer alten Müllers-Familie stammt, erzählt, dass Lützelsachsen durchzogen ist von alten Fluchttunneln, die hoch zur Burg Windeck in Weinheim führten. Im Dreißigjährigen Krieg, als französische Soldaten den Ort plünderten, fanden hier vor allem Frauen und Kinder Schutz vor den Marodeuren. Es geht vorbei am ältesten Bauernhaus des Ortes, 1580 großzügig geschnitten errichtet, und dann gegenüber ins alte Rathaus. 1688 bauten die Lützelsachsener den Verwaltungssitz an derselben Stelle auf, wo auch der im Dreißigjährigen Krieg zerstörte Vorgängerbau stand. Die offenen Arkaden sind inzwischen verglast: Doch dort stand früher der Vogt und sprach Recht. Die Straßen in diesem Teil des Ortes führen alle aufs Rathaus zu und bilden somit eine Art kleinen Platz.

Das schöne Gebäude hat einige Besonderheiten: So stammt das Fachwerk aus geflößtem Holz vom Schwarzwald, der Dachreiter ist exakt nach den Himmelsrichtungen orientiert und nicht zuletzt ist es das südlichste Rathaus im norddeutschen Stil. Im Zuge der nötigen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten, abgeschlossen 2016, fand man eine "Zauberpuppe" und zwei Eier als Belege keltischen Brauchtums, um das damals neue Gebäude vor Bösem zu bewahren.

Falter berichtet weiter vom Lützelsachsener Spätburgunder, der es ab 1750 zu großer Bekanntheit brachte, und vom alten Dorfgefängnis unten im Rathaus, in dem übermütige Buben bis in die 50er-Jahre hinein stundenweise ihr Mütchen kühlen durften. Sie erzählt von den drei Schulen, lutherisch, katholisch und jüdisch, die es am Ort gab - und auch von der jüdischen Gemeinschaft, an die heute Stolpersteine erinnern.

Am Mühlbach gibt’s für alle Beteiligten ein Sauerkirsch-Schnapserl, bis die Tour weitergeht zur evangelischen Kirche. "Ich wohne seit 16 Jahren hier und wollte schon immer mal dabei sein. Ich habe heute viel Neues erfahren", meinte Ulrike Schellhammer zwischendurch.