Hirschberg/Wien. (ans) Stefan Schlegel und sein Team erleben beim "Race Around Austria" tolle Naturschauspiele. In der Nacht auf Mittwoch gab es Wetterleuchten. Der Extremradsportler hatte auch einen treuen Begleiter: Ein Hase hoppelte im Lichtkegel vor ihm her. "Am Morgen gab es einen wunderschönen Sonnenaufgang an der tschechischen Grenze", berichtet Jonas Melcher vom Social-Media-Team. Nach über 23 Stunden im Sattel legte Stefan Schlegel an der slowenischen Grenze seine erste 20-minütige Schlafpause im Pace Car ein.

Das Fahrerfeld fächert sich langsam auf, doch Betreuer Roland Marx meint: "Das Rennen wird erst in den Bergen entschieden. Noch ist alles offen. Stefan ist selbst etwas mit seinen Wattleistungen unzufrieden, ich bin aber sehr happy, wie er sich schlägt." Seine Strecke am Mittwoch führte ihn bei hohen Temperaturen um Wien herum und dann weiter über Graz nach Klagenfurt.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 18.53 Uhr

Stefan Schlegel ist gestartet

Hirschberg/St. Georgen. (ans) Der Großsachsener Extemradsportler Stefan Schlegel ist am gestrigen Dienstag um 8.10 Uhr beim "Race Around Austria" von der Startrampe in St. Georgen gerollt. Jonas Melcher vom Social-Media-Team berichtet, dass er das Training am Vortag "super absolviert", allerdings in der Nacht vor dem Start nicht so gut geschlafen hat.

Am Dienstagmorgen rollte Stefan Schlegel von der Startrampe. Foto: Jonas Melcher

Doch die Vorfreude war riesig, schließlich ist es für Stefan Schlegel das erste Ultraradrennen seit fünf Jahren. Andere Radfahrer sprachen ihn auf seinen spektakulären Sturz beim "Race Across America" 2014 an; einer von ihnen erzählte, dass er das Video davon immer bei seinen Vorträgen zeigen würde.

Direkt vorm Start war Schlegel leicht angespannt, legte dann aber gut gelaunt los. Kleinere Probleme mit der Sattelstütze und der Flaschenhalterung konnte seine Crew schnell beheben. Um die Mittagszeit erreichte Schlegel nach gut 160 Kilometern die Donaubrücke. Davor gab es eine kleine Umleitung, aber das Problem wurde laut Melcher behoben und Schlegel konnte, begleitet vom Pace Car, seine Fahrt auf der 2200 Kilometer langen Strecke, die über grenznahe Straßen einmal rund um Österreich führt, ohne Probleme fortsetzen. Stefan Schlegel rechnet damit, dass er nach 4,5 bis fünf Tagen ins Ziel, das sich dann wieder in St. Georgen befindet, einfahren wird.

Info: Das Rennen von Stefan Schlegel kann man auch über Social Media verfolgen: auf Facebook, YouTube und Instagram. Jonas Melcher lädt in der Regel zwischen 21 und 2 Uhr tagesaktuell ein Video hoch. Außerdem freut sich der Radsportler über Motivationsmails an powermail@stefan-schlegel.com.