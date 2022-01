Der Privateigentümer der Räume, in denen sich noch die Großsachsener Sparkassen-Filiale befindet (li.), würde gerne wieder gewerblich vermieten. In Leutershausen ist die Sparkasse selbst Eigentümerin und sondiert noch, ob Verkauf oder Vermietung sinnvoller wären. Fotos: Dorn

Hirschberg/Weinheim. (ans) Wenn die neue Sparkassen-Filiale im "Sterzwinkel" eröffnet, dann werden drei Filialen schließen: in der Großsachsener Breitgasse, in der Leutershausener Bahnhofstraße und in der Lützelsachsener Kurpfalzstraße. Die RNZ wollte nun vom Pressesprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Rico Fischer, wissen, wann genau die neue Filiale im Geschäftshaus unweit der B 3 eröffnen wird.

"Konkrete Termine gibt es noch nicht. Wir planen die Eröffnung nach wie vor im zweiten Quartal 2022 – daran wird sich dann auch die Zusammenlegung orientieren" erläuterte Fischer.

Die Sparkasse werde "Im Sterzwinkel" ihr Beratungsangebot der bisherigen Filialen in Leutershausen, Großsachsen und Lützelsachsen bündeln.

Beim Richtfest im November hatte Thomas Kowalski, Vorstand der Sparkasse Rhein Neckar Nord, bereits erläutert, dass von hier aus sechs Kollegen 3200 Kunden betreuen. Sowohl die 50 Quadratmeter großen Räume im Erdgeschoss wie auch die 320 Quadratmeter im Obergeschoss würden barrierefrei erreichbar sein. Mit zwei Geldautomaten innen, die zu den Öffnungszeiten zugänglich sind, und einem Rund-um-die-Uhr-Automaten außen sei die Bargeldversorgung der Bürger sichergestellt.

Dennoch: Die innerörtlichen Filialen sind dann dicht. Diesbezüglich hatte sich auch das Hirschberger Bürgerforum für Ortsgestaltung und -erhaltung kritisch geäußert. Befürchtet es doch längere Wege und eine Verödung der Ortskerne. Nun stellt sich die Frage, wie es denn mit den bisherigen Standorten weitergeht, befinden sie sich doch jeweils an zentralen Stellen in den Orten.

In Großsachsen ist die Sparkasse lediglich Mieter, dementsprechend konnte Fischer über die Nachnutzung nichts sagen. Wohl aber der Besitzer des Gebäudes, Heinrich Mayer. Er sagte auf RNZ-Anfrage, dass die Sparkasse den Mietvertrag zum 31. Juli gekündigt habe. Noch hat sich Mayer nicht auf die Suche nach einem Nachmieter begeben, will aber diesbezüglich demnächst mit Anzeigen tätig werden. "Ich würde es gerne wieder gewerblich vermieten", sagte Mayer. Man darf gespannt sein, wer sich in doch zentraler Lage von Großsachsen niederlassen wird.

"In Leutershausen sondieren wir aktuell, ob ein Verkauf oder eine Vermietung sinnhafter wäre", teilte Fischer mit. Konkrete Interessenten gebe es noch keine. "Anders als in Lützelsachsen, wo wir bereits fortgeschritten sind in der Verhandlung mit einem potenziellen Nachmieter." Mehr konnte der Sparkassen-Sprecher auf RNZ-Nachfrage zu dem Interessenten nicht sagen, denn so weit seien die Verhandlungen dann doch noch nicht.