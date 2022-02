Hirschberg. (ans) Das Regierungspräsidium hatte angekündigt, dass der westliche Hirschberger Kreisverkehr auf dem Autobahnzubringer (L 541) Anfang dieser Woche freigegeben wird. Bürgermeister Ralf Gänshirt überbrachte dann in der Gemeinderatssitzung am Dienstag die frohe Botschaft, dass die Durchfahrt zwischen Hirschberg und Heddesheim just an diesem Tag freigegeben worden sei. "Großes Lob" gab es dafür, dass die Zufahrt zum Gewerbepark die ganze Zeit über gewährleistet gewesen sei.

Hirschberg habe jetzt den ersten Betonkreisel im Kreis. Gänshirt hielt den neuen Belag für "deutlich besser geeignet" als den alten. Auf der Fläche werde eine vorgegebene Saatmischung aufgebracht, aber es sei noch eine Ergänzung für den Artenschutz mit einem Habitat für Bienen geplant. Während der Kreisverkehr nun also wieder zwischen Hirschberg und Heddesheim freigegeben ist, werde die Autobahnabfahrt wohl noch zwei Wochen gesperrt bleiben.