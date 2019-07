Hirschberg/Heddesheim. (ans) Das Abkochgebot für Trinkwasser in Hirschberg und Heddesheim ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das geht aus einer Mitteilung des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße auf www.heddesheim.de hervor. Auch über KATWARN gab es Entwarnung.

In der Mitteilung des Verbandes heißt es: „Durch die Chlorierung des Trinkwassers konnten mittlerweile dauerhaft stabile Chlorkonzentrationen in den Trinkwassernetzen der Gemeinden Heddesheim und Hirschberg erreicht werden. Die aktuellen Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen an allen Probestellen zeigten keine Belastungen mit Coliformen Keimen und Escherichia Coli.“