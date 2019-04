Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Einen "Zauberwald" mit viel Akrobatik hatten die 30 Kinder vom Hirschberger Mit-Mach-Zirkus in den vergangenen vier Tagen in der Alten Turnhalle in Großsachsen erschaffen. Den wollten dann natürlich auch zahlreiche Eltern, Großeltern und Geschwister bestaunen. Doch bis sich die Türen zum "Zauberwald" in der Halle öffneten, mussten die Gäste noch etwas warten.

Einige Vorbereitungen waren von Fiona Vollweiter und ihren Helfern noch zu treffen, doch dann wurden die Gäste endlich in den "Zauberwald" entführt. Den Wald hatten die kleinen Künstler auf langen Papierstreifen dargestellt, die an der Wand hingen.

Der Andrang in der Halle ...

Hier fanden sich auch die Verhaltensregeln für den Mit-Mach-Zirkus. "Augen auf" war auf einem der DIN-A4-Blätter zu lesen, und auf einem anderen stand "Nicht streiten - nein, nein, nein".

Der Andrang an Zuschauern überraschte offensichtlich die Veranstalter, waren doch etwas zu wenig Stühle aufgestellt worden. Dieser Mangel konnte jedoch rasch behoben werden. Nur, wo waren die jungen Akrobaten? Die hatten sich auf der Bühne hinter dem Vorhang versteckt und mussten erst einmal von zwei Mädchen mit großen Holzstöcken, die sie auf den Boden schlugen, hervorgelockt werden.

Sogleich schnappte sich ein Junge das von der Hallendecke herabhängende Vertikaltuch und baute sich daraus in gut zwei Metern Höhe eine Art Hängematte. Doch schon bald wurde es ihm darin zu langweilig und er demonstrierte, welche akrobatischen Figuren mit so einem Tuch möglich sind. Das wollten sechs Mädchen nicht auf sich sitzen lassen und hingen teils im Spagat im Tuch. Mit Stäben und Reifen zeigten daraufhin die Jongleure ihre Kunststücke. Nicht immer klappte alles, doch der Applaus war ihnen, wie allen Kindern an diesem Nachmittag, trotzdem sicher.

Auf Waveboards ging es anschließend durch die Halle, wobei es eine Wippe zu überwinden galt. Genügend Schwung war notwendig, um über dieses Hindernis zu kommen. Sollte einmal der Schwung nicht ausreichen, hieß es absteigen und einen neuen Anlauf nehmen. Vom Hallenboden ging es wieder in die Lüfte, wo die kleinen Akrobaten scheinbar schwerelos kopfüber vom Trapez herabhingen.

... war riesengroß

Zurück am Boden hieß es auf der großen Kugel gut zu stehen, oben zu bleiben und dabei noch durch einen oder mehrere Reifen zu schlüpfen.

Auch auf Einrädern ist es nicht leicht, den richtigen Halt zu finden, und Bremsen haben diese Räder schon gar keine. Doch Fiona Vollweiter stand schon bereit, um die Einradfahrer nach ihrer wilden Fahrt durch die Halle einzufangen.

Verschlafen lag dagegen eine ganze Gruppe Akrobaten auf dem Boden und musste erst einmal von "Zwergen" aufgeweckt werden. Ausgeschlafen ging es dann sicher über das Drahtseil, und auch das Jonglieren machte den "Zwergen" sichtlich Spaß.

"Es ist super, dass ihr so viel Neues gelernt habt", verabschiedete Fiona Vollweiter schließlich die kleinen Akrobaten und die Zuschauer aus dem "Zauberwald".