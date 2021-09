Hirschberg-Großsachsen. (cis) Dieter Korsch hat das Zeichnen von der Pike auf gelernt. Er macht in jungen Jahren eine Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker, was heute ungefähr dem Grafikdesigner entspricht. Mit dem Unterschied, das alles, was der PC heute dem Grafiker abnimmt, Korsch noch mit der Hand kann. Genaue Zeichnungen von ganzen Maschinen – Dieter Korsch stellt sie mit Tusche und Pinsel genauso wie mit dem feinen Stift her. "Ich habe immer gut zeichnen können", sagt er über sich. Sein Talent wird schon früh deutlich.

"Ich habe noch ein Foto, da war ich ungefähr zwei Jahre alt. Da stehe ich auf der Straße und habe auf einem Block gezeichnet", erzählt Korsch. Auch später in der Schule werden Lehrer auf seine Begabung aufmerksam. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Korsch von einem Kalender mit zwölf Blättern, der im Deutschunterricht angefertigt werden musste. Er füllte 52 – mit Zeichnungen und Gedichten. Die Schrift, sie ist sein großes Hobby. Auch die lernt er an der Grafikschule in Perfektion, beherrscht alle damals gängigen Schriftstile – und kann aus dieser Zeit sogar noch Sütterlin lesen, jene Schrift, die einst in der Schule als Schönschrift gelehrt wurde. "Es ist schlimm, dass die älteste Verständigungssprache der Welt, so verschwindet", sagt er in Anlehnung an heutige Schreibauswüchse. Ähnliches gilt auch für PC-Auswüchse, durch die jeder zum Designer wird. "Am Computer entstehen manchmal so schreckliche Sachen, dass mir schlecht wird", hält Dieter Korsch mit Kritik nicht hinterm Berg. Doch wer Entwürfe so beherrscht, wie er es tut, der darf auch kritisieren. Entsprechend ringen ihm auch die eine oder andere Kunstrichtung wenig Demut ab. "Sie kennen die Marilyn Monroe von Andy Warhol? Das haben wir damals im zweiten Semester gemacht; nur mit Zange als Motiv." Und dann lacht Korsch. Ein wenig spitzbübisch wirkt er, der wenig eigene Kunst in seinen Räumen hängen hat, sie aber griffbereit in einer Mappe an den Küchentisch holt.

Hintergrund Die Fördervereine der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinden in Großsachsen organisieren bereits zum zweiten Mal eine Ausstellung der "Hirschberger Maler". Unter dem Motto "Hoffnung" stellen insgesamt 19 Künstler aus der Gemeinde vom 18. September bis 2. Oktober in der Christkönigskirche und im Gemeindehaus aus. Die Vernissage findet am Samstag, 18. September, um 19 Uhr in der Christkönigskirche statt. (ans)

Zum Vorschein kommen Reiseimpressionen: der Hafen von Sydney samt Harbour Bridge und der berühmten Oper auf der einen kolorierten Skizze, auf der anderen Bambusstiele. Mit Bleistift hat er Elefanten skizziert. Und aus den Tiefen zaubert er ein Bild der Marmorbrüche in der Nähe von Carrara hervor. "Wir sind mit dem Bus vorbeigefahren, da habe ich es schnell zu Papier gebracht." Was bei Korsch so einfach klingt, ringt dem Betrachter gerade deswegen Respekt ab. Seine Bilder wirken leicht, die Farben sind hell und duftig. "Zu jedem Bild habe ich eine Erinnerung", sagt Korsch. Vielleicht ist es genau das, was diese Wirkung hervorbringt. Weil Reiseerinnerungen meist in ihrer Schönheit im Gedächtnis bleiben.

Dass er überhaupt mit dem Malen begonnen hat, ist auch der Ausbildung geschuldet. Er belegt während seines Studiums zwei Semester in der Illustrationsklasse. "Illustratoren waren aber nicht gefragt", erklärt er sein Verbleiben im Bereich der Grafik. Die zwei Semester bleiben aber nicht ohne Nachwirkung: Dieter Korsch beginnt, für sich zu malen. Er wohnt damals noch in Berlin, jener Stadt, in der er auch geboren wurde und aufwuchs. Er setzt sich in den Wald – und malt. "Wenn ich male, male ich Natur", sagt er. Aus seiner Ausbildung kennt er sich aus mit Farbharmonien, setzt sie auch ein - "aber ich mache es emotional", sagt Korsch. Und in der Natur, da kann er selbst das gänzlich zur Seite schieben, denn: "Die Natur hat die richtigen Farben." Doch nach und nach verliert sich das Malen außerhalb des Berufs. Weil das Leben ihn fordert und seine Zeit beansprucht. Nach der Ausbildung geht es von Berlin über das Sauerland nach Franken. In Nürnberg wird der erste Sohn des mittlerweile verheirateten Mannes geboren. Sechs weitere Kinder werden noch folgen. Genauso ein Umzug nach Heidelberg. Korsch wagt mit diesem Schritt den Gang in die Selbstständigkeit. Er arbeitet freiberuflich, gründet später sein eigenes Atelier mit zwei Angestellten, wird Mitte der 1960er-Jahre in Hirschberg heimisch.

Mit "Glasnost", jenes Musical, das an der Bergstraße aber auch in Moskau für Furore sorgt und große Erfolge feiert, kommt Korsch wieder in Verbindung mit der Kunst des Malens – wenn auch gänzlich anders, als es ihm bisher bekannt ist. Das Musical braucht Bühnenbilder. "Das war wirklich eine größere Sache", grinst Korsch. Er macht das neben seinem Beruf. Und es findet Anklang. Auch der Weinheimer Film- und Theaterverein Holzwurm freut sich bis heute: Für die Kulissen diverser Stücke in den ganzen vergangenen Jahren bedient sich der Verein am Können Korschs, zuletzt etwa bei der großen Inszenierung von "My Fair Lady". Und weil Computer so furchtbare Ergebnisse liefern, macht der Hobbysänger auch die Plakate für die Aufführungen seines Chores lieber selbst.

Kunst, sagt Korsch, erneuere sich immer wieder, schaue manchmal auch in die Zukunft. Er selbst hingegen sei sich treu geblieben. Von Beginn an greift Korsch, wenn er malt, zur Aquarellfarbe. "Man muss sich konzentrieren. Eine zu starke Helligkeit etwa lässt sich nicht mehr kaschieren", beschreibt er die Faszination der Technik. Auch im Erstellungsprozess geht er immer gleich vor. Er malt zuerst den Hintergrund, der auch durchaus etwas verschwommen sein darf. "Weil man das, was im Hintergrund liegt, auch nicht mehr so genau sieht", zieht er aus der Kunst die Parallele zur Realität.

Trotz aller Treue – sein Bild "Lebensmut", das er in der Ausstellung "Hoffnung" zeigen wird, birgt dann doch eine Stilneuerung. Erstmals, sagt Korsch, habe er die Farben verlaufen lassen. Und entgegen seiner sonst klaren Farben wirkt das Bild düster. "Die Welt brennt, in unserem Kopf ist aber immer noch die heile Welt", will Korsch die Menschen aus der Illusion reißen. Die Konzentration in seiner düsteren Welt liegt dennoch auf einem kleinen, zarten Hoffnungsfunken der Natur – und auf den Worten eines großen Reformators. "Ich hoffe immer noch, dass das Luther-Wort wahr wird", sagt Korsch. "Lebensmut" und auch das zweite Bild "Vision" hat er extra für die Ausstellung angefertigt. "Ich bin ein Auftragsmaler, ich habe mein Leben lang Aufträge gehabt", sagt er. Womöglich hat er auch aus diesem Grund nach dem Ausstieg aus dem Beruf nicht mehr Zeit auf das freie Malen verwendet. "Ich bin vielleicht auch faul geworden", gibt er freimütig zu. Zumal er sich nach all den Jahren, denen er sein Talent und Können der Kreativität gewidmet hat, auch ein Leben ohne das Malen vorstellen kann.