Hirschberg. (cis) 235 Bilder – und der Platz an den Wänden wird knapp. Manfred Kopp hat sich in seinem Haus seine eigene Ausstellung eingerichtet. Hier hängen seine Landschaftsimpressionen an jeder Wand, in jedem Zimmer. Und das sind längst nicht alle. Über 300 Werke hat er bisher angefertigt. Sie hängen in einer Dauerausstellung im Hirschberger Rathaus genauso wie in den Häusern seiner Kinder und Enkel. "Für den Speicher sind sie mir zu schade", sagt er, der seine Malleidenschaft nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat seit 2012 fest in sein Leben integriert hat.

Wer von Manfred Kopp durch sein Haus geführt wird, der sieht Reiseerinnerungen, die sich aneinanderreihen ohne eine feste Ordnung zu beanspruchen. Der Blick gleitet von der Provence und ihren Lavendelfeldern, deren violette Farbe sich im Himmel widerspiegelt, zu den roten Felsen im Mittelmeer vor Korsika, die sich im Licht-Schatten-Spiel noch königlicher aus dem Wasser erheben bis hin zu den sanften Hügeln der Toskana mit ihren typischen Zypressen, die sich im aufsteigenden Nebel in das Abendrot schmiegen. Auf anderen Bildern ist die Landschaft Neuseelands und Islands festgehalten. Er sei beruflich viel gereist, erzählt Manfred Kopp. Etliche der Erinnerungen, die er im Kopf hat, hat er in Ölfarben festgehalten für die Ewigkeit.

Manfred Kopp ist gelernter Holzkaufmann, geht in dieser Branche Tätigkeiten im In- und Export nach, leitet selbst ein Unternehmen der Holzindustrie. "Ich habe mich umsehen müssen in der Welt, um das Geschäft am Laufen zu halten", erzählt er. Zeit für das Malen habe er da nicht gehabt. Dabei, sagt er, zeigte er als Schüler durchaus Talent; möglicherweise geerbt von seinem Vater. "Mein Vater hat viel mit Tusche gearbeitet, und hat wunderschön schreiben können", schwärmt Manfred Kopp. Wer einen Blick in das Atelier des Malers wirft und hinter die dort aufgestellte Staffelei abtaucht, der sieht ein Bild mit einem Tuschekasten – datiert auf den 29. Oktober 1952, gemalt von dem Schüler Manfred.

An der gegenüberliegenden Wand hängt ein mit Bleistift angefertigtes Selbstporträt aus dem Jahr 1954. Danach verliert er das Malen aus den Augen, geht dem Beruf nach, wird Ehemann und Familienvater und baut sich seine Existenz an der Bergstraße auf. 1999 versucht er sich nur kurz wieder an seinem Hobby. "Eine Zwischenaktion", nennt es Kopp. Doch noch immer ist die Zeit nicht gekommen.

Chor, Theatergruppe, Lokalpolitik, Organisation der Großsachsener Kerwe, Sport – all das verlangt Zeit. "Alles andere hat mein Hobby ersetzt. Eigentlich auch besetzt", sinniert Manfred Kopp im Rückblick. Und dann schiebt er nach: "Ich habe jetzt erst gemerkt, was mir gefehlt hat." Jetzt – das sind mittlerweile neun Jahre, in denen er sich ausgiebig seinem Hobby hingibt. Er der Autodidakt, der keinen Lehrgang besucht oder Fachbücher gelesen hat. "Ich hatte nur das Wissen aus der Schule."

Damit und mit dem Wissen um sein Talent beginnt er. Was er sich gönnt: Das Abmalen von Stillleben aus Kunstbüchern, um Technik und Farbkomposition zu erlernen, zu verfeinern. Er entscheidet sich für Ölfarben, nachdem er kurzzeitig auch mit Acryl Versuche unternommen hat. "Habe ich sofort aufgehört." Acryl sei nicht mehr nachzubearbeiten, "ich male aber lieber etwas langsamer", begründet er seine Vorliebe für Öl und Leinwand, die er auch nach zwei Tagen noch nachbearbeiten kann. Aus den Anfängen stammt das eine oder andere Stillleben, aber auch da rückt die Landschaft bereits in seine Aufmerksamkeit. Und er malt alte Meister nach.

Zwischen den Bergen des Allgäus und den Blumenfeldern des Hermannshofs finden sich bekannte Motive etwa von Vincent van Gogh oder Claude Monet. "Ich male das für mich, aber auch um zu lernen. Ich erkenne ihren Pinselstrich", erklärt er die kleinen Ausflüge als Kopist. Sie sind aber auch Inspiration. "Die Anordnung der Bilder mit der Motivstellung, die Farbgebung. Und der Erfolg ihrer Ausdruckskraft. Man sieht, was sie ausdrücken wollen", zeigt sich Kopp beeindruckt.

Letzteres ist ein Grund, warum auch er den Impressionismus für sich entdeckt hat. "Der Betrachter soll sehen, was ich ausdrücken möchte", begründet er das. Und in diesem Ausdruck zeigt er teils eine ausgeprägte Liebe zum Detail etwa bei Werken mit Blumenfeldern, in denen jede Blüte einzeln aufgebracht ist. "Ich bin ein sehr geduldiger Maler", zeigt sich Kopp gelassen. Zugleich, erzählt er, sei er auch kritisch gegenüber seinem Tun. Wenn es ihm nicht gefällt, wird es geändert, sagt er bestimmt. Er, der so gerne Landschaften malt. Seien es die, die er sich in seinem Kopf zurechtlegt oder jene, die er sich von einem Urlaubsfoto auf die Leinwand holt. "Manchmal muss dann aber noch Leben rein", lächelt er. Und dann tauchen sie noch nachträglich in seinen Werken auf, die Menschen in roter Kleidung, nur angedeutet und fast unscheinbar im Gesamten, doch den Blick des Betrachters direkt einfangend.

Manfred Kopp hat sich neben seinen Reiseimpressionen auch seinem jetzigen Heimatort gewidmet. Im Esszimmer fällt der Blick auf die Ecke Breitgasse / B 3, man sieht den Apfelbach, bevor er unter Beton verschwunden ist. Als Vorlage dienten ihm schwarz-weiß Fotos – sie hängen im Keller seines Hauses. Seine gemalten Bilder hat er in Farbe getaucht. Er arbeitet insgesamt gerne mit intensiv kräftiger Farbe. Nur selten weicht er davon ab, etwa in einem Rosenbild oder einer Mondszene. Und was man bei ihm immer wieder sieht: Linien, die dem Bild Tiefe verleihen. Für Kopp ein wichtiges Element. Es zeigt sich auch in den Bildern, die er für die Ausstellung "Hoffnung" ausgewählt hat.

Ein echter Entscheidungsnotstand, wie er zugibt. Er deutet auf ein Bild, das Schienen zeigt, die in ein Felsmassiv hineinführen und in ein helles Weiß eingehen. "Das Licht am Ende des Tunnels", deutet Kopp eine nahe liegende Assoziation – auch mit Blick auf Corona. Doch am Ende entscheidet er sich – auch unter Mithilfe von Karl-Heinz Treiber, anders.

Er wählt ein Bild mit einem Hirten, der seine Schafe über den steilen Bergpfad führt, während am Horizont die Sonne ein kräftiges Rot in das Blau des Abendhimmels einziehen lässt. Das zweite steht im direkten Bezug, zeigt die andere Seite des Bergkamms mit Bergsee und vor allem Schafstall, der bis zum Abend erreicht sein muss. Für Kopp geht es um die Hoffnung, gut und sicher am Abend anzukommen. Gepaart mit der Zuversicht, dass dies so sein wird.