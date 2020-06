Von Marco Partner

Hirschberg. Jetzt also doch: Das 4. Hirschberger Liedfest findet statt. Vom 12. bis 14. Juni lädt der Kulturförderverein zum musikalischen Schmaus in die Alte Synagoge. Mit limitierter Zuschauerzahl und Hygienekonzept, vor allem aber mit einer riesigen Portion Vorfreude. Wie gewohnt wird es an drei Abenden drei hochrangig besetzte Konzerte geben, bei welchem das Publikum den Sängern trotz Abstandsregel ganz nahe kommt. "Es war ein langes Hin und Her. Wir sind alle sehr glücklich, dass es tatsächlich klappt. Die Freude überwiegt", verrät Alexander Fleischer, der Initiator und Leiter der Konzertreihe.

Für den Pianisten ist das kleine, aber fest etablierte Musik-Festival auch gleichzeitig der erste Live-Auftritt nach dem Corona-Lockdown. Am 14. März stand Fleischer bei einem Konzert in Würzburg zuletzt auf der Bühne. "Seitdem ruhen die Finger öffentlich. Es wäre eine große Saison gewesen, mit Auftritten in Österreich und Spanien", verrät er. Nun gibt es am Freitag, 12. Juni, um 20 Uhr den Neustart. "Das erste Konzert nach fast genau drei Monaten Pause ist ein ganz besonderes Gefühl, wie für alle Musikerkollegen. Sonst gebe ich im Schnitt jede Woche ein Konzert. Es ist mein Leben, mein Beruf. Daher wird es sehr aufregend, und sehr erfüllend", betont Fleischer. Und hofft das gleiche für die Zuhörer: "Der Hunger nach einem Live-Erlebnis ist sehr groß."

Und dieses Live-Erlebnis soll trotz Auflagen reibungslos über die Bühne gehen. Statt einer Kapazität von bis zu 160 Gästen, sind nun pro Konzertabend nur 60 Gäste erlaubt. "Es werden nie wieder so wenig Zuschauer zugelassen sein wie jetzt", verweist Monika Maul-Vogt, die Zweite Vorsitzende des Kulturfördervereins, auf ein sehr exklusives Konzerterlebnis. Die Preise bleiben dennoch gleich. Auch, um den Festivalbesuchern für ihre Treue zu danken. Die Karten können online über der Homepage des Liedfests erworben werden.

"Ganz wichtig: Es müssen die Namen aller Besucher erfasst werden. Es werden feste Plätze zugewiesen", erklärt Vorstand Martha Krebs. Das bedeutet: Gäste aus einem Haushalt dürfen etwas enger zusammenrücken. Maskenpflicht besteht beim Betreten und Verlassen des Konzertsaales. Per Einweg-System werden die Gäste zu ihren Plätzen und in die Pause geführt. Auf einen geselligen Ausschank muss diesmal verzichtet werden, dafür stehen Wasserflaschen bereit. "Es ist ein großer Aufwand, aber wir sehen uns in der Pflicht, schließlich haben wir die Künstler schon lange verpflichtet", betont Maul-Vogt.

Das lange Abwarten hat sich ausgezahlt

Seitens der Künstler kam immer wieder die Nachfrage, ob auch das Liedfest wie so viele Konzerte abgesagt wird. Doch das lange Abwarten zahlte sich letztlich aus. Nicht mit an Bord sein kann jedoch der Wiener Bariton Samuel Hasselhorn. Zu unsicher waren noch die Ein- und Ausreisebestimmungen und ein gemeinsames Proben im Vorfeld kaum möglich. Dafür springt mit Peter Schöne eine bekannte Stimme ein. Der Bariton aus Berlin begeisterte bereits 2018 beim Liedfest.

Den Auftakt aber macht die Mezzosopranistin Daniela Sindram. Am Freitag, 12. Juni, gibt sie unter dem Titel "Die hängenden Gärten" Lieder von Alexander Zemlinsky, Arnold Schönberg und Johannes Brahms zum Besten. Die Sängerin war von 2001 bis 2003 am Mannheimer Nationaltheater engagiert, im Anschluss war sie Ensemblemitglied der Bayrischen Staatsoper, gewann unter anderem den Bayrischen Kulturförderpreis und war 2017 beim International Opera Award als beste Sängerin nominiert. Das Konzert geht laut Fleischer bis an "die Wurzeln der Spätromantik". "Die tonalen Systeme werden ausgereizt. Mal wird es bombastisch, dann gibt es leise Töne", verrät der Pianist. Bei den "Drei Schwestern" von Zemlinsky taucht man hingegen in eine mystisch-verstrickte Geschichte ein. Kein Wunder, dass der Konzertauftakt sogar von SWR 2-Kultur aufgezeichnet wird.

Weiter wildromantisch geht es am Samstag, 13. Juni, um 20 Uhr bei den "Mädchenblumen" zu. Nikola Hillebrand wird unter anderem die ganz großen Lieder von Franz Schubert singen. Wie "Heidenröslein", "Der Jüngling an der Quelle" oder "Suleika". Die Sopranistin aus Mannheim gewann 2019 den ersten Preis beim Heidelberger "Das Lied"-Wettbewerb. Begleitet von Patrick Koch an der Klarinette wagt sie sich anschließend an Wolfgang Rihm und Richard Strauss. Am Sonntag, 14. Juni, stehen um 17 Uhr die Jubilare im Vordergrund: Werke von Ludwig van Beethoven und Gedichte von Friedrich Hölderlin werden erklingen. Einige Stücke werden von Bariton Peter Schöne auch a cappella vorgetragen. "Elysium" ist der Titel des dritten Konzerts. "Das ist das Liedfest auch für uns, eine kleine Insel der Seligen", sagt Alexander Fleischer voller Vorfreude.

Info: Karten gibt es unter www.hirschberger-liedfest.de oder Telefon 0157/ 82522443. Infos zu weiteren Terminen des Kulturfördervereins gibt es unter www. kulturfoerderverein-hirschberg.de.