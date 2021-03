Hirschberg. (ans) Über Ostern soll es nach Möglichkeit keine Präsenzgottesdienste geben: Mit dieser Bitte wollen Bund und Länder auf die Religionsgemeinschaften zugehen. Und der Lebensmitteleinzelhandel darf am Gründonnerstag nicht öffnen. Die RNZ hat sich in Hirschberg umgehört, wie dies aufgenommen wird.

"Wir haben ohnehin geplant, den Ostergottesdienst am Sonntag um 10 Uhr auf dem Friedhof von einem professionellen Kamerateam aufnehmen zu lassen und ihn dann direkt danach auf die Homepage zu stellen", sagt Pfarrerin Tanja Schmidt von der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen. Dieser Gottesdienst werde auf jeden Fall um 10 Uhr auf dem Friedhof gefeiert, "notfalls nicht öffentlich".

Ebenso will die Kirchengemeinde die musikalische Andacht am Karfreitag, um 17 Uhr, aufnehmen. "Mich persönlich macht das sehr traurig, weil wir bewusst sehr viele Angebote entwickelt haben und auch viel draußen vor der Kirche und auf dem Friedhof feiern wollten", sagt Schmidt. "Wir erwarten auch nicht, dass zu diesen Angeboten auf einmal viele Menschen kommen." Das sei anders als an Weihnachten, wo die Sorge groß war, dass viele Menschen zugleich auf den Marktplatz kommen. "Ich gehe aber davon aus, dass wir der Bitte der Landesregierung nachkommen", so die Pfarrerin. Aber das werde im Kirchenkreis und im Gremium noch beraten. Auch die Katholische Pfarrgemeinde wolle noch beraten und auf Nachricht auf Freiburg warten, so Pfarrer Stephan Sailer. Die Bitte sei schon überraschend gekommen, auch weil sich die Kirchengemeinden mit ihren Hygienekonzepten gut verhalten hätten. Generell habe er schon Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen der Politiker.

Unverständnis für die Schließung der Supermärkte am Gründonnerstag äußerte Volker Zeilfelder vom Edeka-Markt in Großsachsen. "Da ist keine Logik dahinter", findet er. Können die Menschen nicht am Gründonnerstag einkaufen, kommen sie an den Tagen vorher. Auch kann er sich vorstellen, dass auf den Handel logistische Probleme zukommen könnten, manche Ware sei schon bestellt.