Von Günther Grosch

Hirschberg. Die Botschaft kommt so klar wie unmissverständlich: "Hirschbergs Zukunft braucht Entschlossenheit und Perspektive". Knapp drei Wochen vor dem Bürgerentscheid am 14. März zur geplanten Gewerbeparkerweiterung auf dem zwischen Autobahn und der Bahntrasse der Deutschen Bahn gelegenen Areal betrieben die Freien Wähler (FW) mit einem entschiedenen "Nein gegen Stillstand" am Wochenende "Anschauungsunterricht" vor Ort. Zur besseren Kennzeichnung der Größenverhältnisse der zehn Hektar umfassenden potenziellen Bebauung hatte man das Gelände mit zwei Meter hohen Holzpfählen sowie rot-weißem Flatterband abgesteckt.

"Vom Ende der derzeitigen Bebauung bis zur künftigen Bebauungsgrenze sind es in der Breite exakt 140,5 Meter", rammte FW-Fraktionsvorsitzender Werner Volk den ersten verbalen Pflock in den Ackerboden. Im gleichen Atemzug "aufräumen" mochte Volk darüber hinaus mit etlichen "Märchen-Erzählstunden" von GLH, SPD und der sich gegen eine weitere Ausweitung des Gewerbeparks stemmenden Bürgerinitiative. "Nie" sei eine Anbindung des Gebiets an die Heddesheimer Straße geplant oder gewollt gewesen, redete der Zweite Stellvertretende Bürgermeister Klartext. Stattdessen befürwortet man eine drei bis vier Meter breite Radwegeverbindung zur Heddesheimer Straße, die – durch Poller gegenüber Durchgangsverkehr blockiert – als Notausfahrt bei Bedarf lediglich von Feuerwehr und Rettungsdiensten befahren werden kann.

In den Bereich der Fabel verwies Volk gleichfalls die Behauptung, es bestehe kaum Nachfrage nach weiterem Bauland. Schon jetzt könnten mehr als 50 Prozent der Fläche belegt werden, verwies Volk auf entsprechende Interessensbekundungen der Firmen Rifcon (Dienstleister im Bereich der Wirkstoff- und Pflanzenschutzmittelzulassung), Holzbau Otto, Jumaq (Dampferzeuger) und Goldbeck Solar.

"Wenn wir es nicht machen, machen es die Nachbargemeinden", befürchtet der FW-Fraktionssprecher. Angesichts der aktuellen Haushaltslage und auf Hirscherg zukommender Zukunftsaufgaben in den Bereichen Kultur, Sport und Soziales würde der Gemeinde jeder zusätzliche Euro gut tun. Dabei rede man nicht nur von Gewerbe-, sondern auch von Grund- und Einkommensteuereinnahmen. Auch die örtlichen Beherbergungsbetriebe profitierten von der Erweiterung, da Monteure trotz Corona übernachten dürfen. Als "bewusst unter die Menschen gebrachte Unwahrheit" bezeichnete Volk die Aussage, dass das Grundwasser durch das Gewerbegebiet belastet würde. "Das Regenwasser versickert vor Ort in Versickerungspflaster und bleibt damit im Grundwasser".

Lediglich die Abwässer der Firmen gelangten in die Kanalisation. Außerdem liege es im Eigeninteresse Hirschbergs, ein ökologisches Vorzeigeobjekt zu installieren, das gegenüber ähnlichen Gewerbegebieten in der Nachbarschaft deutlich positiv herausragt. "Wir wollen Qualität mit hochwertigen Arbeitsplätzen verbinden." Als Ammenmärchen tat Volk das Argument der Erweiterungsgegner ab, dass wertvoller Ackerboden für die wohnortnahe und regionale Ernährungssicherheit verloren gehe. Außer Pflanzen, die für Biogasanlagen produziert würden, seien auf dem Areal seit Jahren keine Pflanzen mehr angebaut worden, die der direkten Versorgung der Menschen dienten. "Der Boden ist für die Landwirtschaft zu wenig ergiebig, weil man bereits nach gut 40 Zentimetern Lehmboden auf Kies stößt."

Von der Behauptung, es handele sich um "Qualitätsboden" sei man "meilenweit" entfernt. Natürlich sei jeder Boden wertvoll: "Aber hier am wenigsten", waren sich neben Volk auch die Gemeinderäte Bernd Kopp, Jörg Mayer, Christoph Kiefer sowie der Erste Vorsitzende der Freien Wähler, Volker Barzyk, und Schriftführerin Susanne Johe-Kolb in ihrer Empfehlung für den Bürgerentscheid am 14. März einig: "Stimmen Sie mit Nein gegen Stillstand".