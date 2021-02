Von Nadine Rettig

Hirschberg. Die Tische in den Gasthäusern bleiben leer, nur durch Abhol- und Lieferservices können die Gastronomen ihrem Beruf nachgehen. Für alle stellt der andauernde Lockdown eine Herausforderung dar. Wie es für die Gastronomie weitergeht, soll voraussichtlich Anfang März entschieden werden. Die RNZ hat sich bei einigen Hirschberger Restaurantbetreibern umgehört, wie es ihnen inzwischen geht.

Jürgen Drefs, Inhaber des Gasthauses "Zur Bergstraße", hatte bereits im ersten Lockdown einen Abholservice angeboten. Damals sei das Angebot besser angenommen worden, bilanziert der Wirt. "Über den Winter läuft es eher schleppend", berichtet er. Die Mehrheit der Leute würden ihr Essen abholen. Das sei jedoch in seinem Interesse. Da er nur ein Auto habe und dieses selbst fahre, seien Auslieferungen nur dann möglich, wenn nicht viel los sei. Seinen Abhol- und Lieferservice hat er täglich zwischen 11 und 14 Uhr sowie von 17 bis 19.45 Uhr geöffnet. Eine Feierabendzeit, die ein Gastronom kaum kennt. "Ich habe weniger Stunden zu arbeiten, aber dafür ist es für die Psyche deutlicher schwieriger", beschreibt er seine aktuelle Lage.

Das Hauptproblem liege vor allem in der Ungewissheit, wie es weitergeht. Denn selbst wenn man seine Türen wieder öffnen dürfe, müsse man sicherlich noch mit einem Monat Anlaufzeit rechnen. Die versprochenen Zahlungen vom November seien inzwischen komplett eingetroffen, vom Dezember bisher nur die Abschlagszahlungen. "Zum Glück ist inzwischen etwas da, denn sonst würde es böse aussehen. Die Kosten für uns laufen ja weiter", sagt er.

An ungewöhnlich frühe Feierabendzeiten muss sich auch Christian Gölz, Juniorchef des Gasthofs "Zum Löwen", gewöhnen. "Es ist etwas ganz Neues, auch mal um 20 Uhr Feierabend zu haben", scherzt er. Doch wirklich genießen kann er die freien Abende nicht, denn der Kontakt zu seinen Gästen fehlt ihm. Seinen treuen Gästen ist er ganz besonders dankbar. "Wir sind positiv überrascht. Speziell an den Wochenenden läuft es wirklich gut", beschreibt er die Resonanz auf den Abholservice. "Wir sind ziemlich baff, dass die Solidarität in Hirschberg so groß ist." In einer Taktung von zehn Minuten können die Gäste ihre kulinarischen Leckereien im Gasthaus abholen.

Ungewöhnlich frühe Feierabendzeiten

Das System habe man seit dem ersten Lockdown optimiert und eingespielt, damit sich möglichst wenige Gäste begegnen. In seinem Betrieb seien bisher die Hilfen vom Staat nur in Form der Abschlagszahlungen eingetroffen.

So sei es auch bei ihm, erzählt Anastasios Magoulios, Inhaber des Restaurants "Akropolis". Doch er ist froh, dass das Restaurant, das er gemeinsam mit Joannis Georgiadis führt, zumindest die Abschlagszahlungen aus den Monaten November und Dezember erreicht haben. "Damit kann man immerhin schon etwas kompensieren", sagt er.

Und der Lieferdienst werde auch gut angenommen. Einen Vorteil sieht er darin, dass dieser bereits seit 1997 neben dem normalen Restaurantbetrieb angeboten wird. "Es bestellen jetzt aber auch viele Leute, die zuvor noch nie bestellt haben und immer nur bei uns im Lokal essen waren", freut sich auch Anastasios Magoulios über die Solidarität seiner Gäste. Denn das helfe, die Kosten zu decken. "Es schützt uns vor schlimmen Existenzängsten", erklärt er. Denn auch wenn es für das Restaurant keinen Gewinn bringe, so könne man immerhin verhindern, sich zu verschulden.

Sabine Grüber, Inhaberin des "Hotels Krone", versucht ebenfalls ihre Gäste auch weiter kulinarisch zu verwöhnen. Den Valentinstag konnten sich die Gäste mit einem besonderen Angebot mit Leckereien aus ihrer Küche daheim verschönern. Und doch laufe der normale Abholservice nicht mehr so gut wie noch zu Beginn des Lockdowns. Sabine Grüber führt das insbesondere auf die Regelung zurück, dass nur noch eine weitere Person zu einem Haushalt dazu stoßen dürfe. "Für mich ist das der absolute Knackpunkt", sagt sie. Am schwierigsten sei aktuell die langfristige Planung: "Wir brauchen konkrete Ausblicke", kritisiert die Hotel-Chefin.

Denn auch die laufenden Kosten wie Strom und Wasser müssen weiterhin in jedem Monat gedeckt bleiben. Von den Hilfen des Staats hat auch sie bisher nur die Abschlagszahlungen erhalten. "Da fehlt noch viel", betont Grüber. Momentan überlege man, einige Renovierungsarbeiten vorzuziehen, die eigentlich erst im kommenden Jahr geplant gewesen wären. Doch auch das könne man erst entscheiden, wenn man konkrete Ausblicke habe.

In einigen Hirschberger Gaststätten sind die Türen seit Beginn des Lockdowns jedoch geschlossen geblieben. So zum Beispiel im Gasthaus "Goldener Hirsch". "Wir sind ein kleiner Familienbetrieb", begründet Christa Krauth von der Inhaberfamilie die Entscheidung. Man wolle das Essen warm auf den Tisch bringen und den Gästen die Qualität garantieren können, die sie gewohnt seien. Und das sei gerade bei einem Angebot wie Lammfleisch nicht möglich. Die Hilfen vom Staat hat der Betrieb für den November inzwischen komplett erhalten, für den Dezember in Form der Abschlagszahlung. "Es ist aber schlimm, dass man das jetzt erst bekommt. Für jeden Gastronomiebetrieb sind so viele Kosten weiter zu bezahlen, da sind die Gelder einfach nur bitter nötig", sagt Krauth.