Hirschberg-Leutershausen. (ans) Da freute sich so mancher Carsharing-Fan: Seit Mitte September steht neben dem Ford nun auch ein Opel in der Fenchelstraße (Höhe Hausnummer 12) und wartet auf Mieter. Doch: "Das ist ein Reservestellplatz, und es kann sein, dass das Fahrzeug zum Winter hin, wenn die Auslastung noch schlechter wird, wieder abgezogen und woanders eingesetzt wird", sagte nun Miriam Caroli, Vorstandsmitglied bei Stadtmobil Rhein-Neckar, auf RNZ-Anfrage.

Das Fahrzeug steht dort also nur, weil es gerade andernorts keinen Platz dafür gibt. Zwar hatte Stadtmobil geplant, ein zweites Fahrzeug in Leutershausen zu platzieren, dann aber kam Corona, und die Nachfrage lässt zu wünschen übrig. "Die Kundenzahl liegt noch immer unter 40", teilte Caroli in Bezug auf die Hirschberger Zahlen mit. "Es braucht wirklich einen sehr langen Atem – im Schnitt trifft jede Bürgerin einmal in neun Jahren eine Entscheidung über einen Neuwagenkauf –, bis sich Mobilitätsverhalten grundlegend ändert", so das Vorstandsmitglied.

Ob für Leutershausen irgendwann sicher ein zweites Fahrzeug kommt? "Ich würde mal sagen, wenn die Auslastung konstant steigt. Die Kundenzahl alleine hilft leider nichts", machte das Vorstandsmitglied deutlich. In Großsachsen gibt es bislang kein Carsharing-Angebot. Auf die Frage, ob es hierfür Pläne gibt, antwortete Caroli, dass sie die Filialplanung erst im November machen würden.