Von Annette Steininger

Hirschberg. "So eine Konstellation haben wir nicht alle Tage", sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt mit Blick auf seine zwei neuen Amtsleiterinnen beim RNZ-Gespräch. Durch seine Wahl im vergangenen Jahr wurde die Stelle des Hauptamtsleiters frei, die nun die bisherige Kämmerin Anna Dorothea Richter (38) innehat. Was wiederum zu einer Neubesetzung der Kämmerei-Leitung führte. Seit 1. Juni wacht nun Claudia Keil (50) über die Finanzen. Zuvor war sie Kämmerin in Laudenbach.

Beide Frauen haben ihre Stellen in der schwierigen Corona-Zeit angetreten. Gerade für Keil, neu im Hirschberger Rathaus, war das keine ganz einfache Situation, schließlich wollte sie ihre neuen Kollegen und die Gemeinderäte besser kennenlernen. "Mir fehlt der Händedruck, der oft auch schon einen ersten Eindruck verschafft", sagte die Kämmerin. Aber die Kollegen – ihr Amt hat fünf Mitarbeiter – hätten sie herzlich willkommen geheißen.

Zwar kannte Keil Hirschberg schon vorher – ihr Sohn spielte früher bei der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) Handball –, aber jetzt habe sie den Charme beider Ortsteile entdeckt. Besonders gut gefallen ihr der Bereich um die evangelische Kirche in Großsachsen und der Bibelgarten in Leutershausen.

Richter kennt diese Bereiche schon, schließlich hat sie hier bereits einige Jahre als Kämmerin gewirkt. Auch dadurch sind die Projekte der Gemeinde für sie nicht neu, ganz einfach weil sie Geld kosten und somit auch in der Kämmerei ein Thema waren.

In einiges arbeitet sie sich aber immer noch ein, ist doch das Hauptamt mit seinen 30 Mitarbeitern das größte Amt in der Verwaltung und die Bereiche vielfältig – "von Personal, Organisation, Kinderbetreuung und Schule sowie Feuerwehr" reichen die Aufgabengebiete der neuen Hauptamtsleiterin. Hinzu kommt auch der direkte Kontakt mit den Bürgern. Besonders gern befasst sich Richter mit den Themen "Personal und Organisation".

Für Keil hingegen war das Metier nicht wirklich neu, ähneln sich doch die finanziellen Aspekte von Hirschberg und Laudenbach, auch wenn erstgenannte Kommune um knapp 3500 Einwohner größer ist. Eine "Premiere" war für sie der Nachtragshaushalt, den sie gemeinsam mit ihrer Amtsvorgängerin erstellte. Die sie übrigens schon seit 2015 durch die Kämmerei-Arbeit kennt. "Wir sind auch schon zusammen zu Tagungen gefahren", erzählte Keil. Größte Herausforderung für sie beim Nachtragshaushalt: In die laufenden Projekte reinkommen. Aber da hatte sie Unterstützung, ebenso bei der EDV-Software. "Ein elektronisches Ratsinformationssystem kannte ich aus Laudenbach nicht." Da halfen die neuen Hirschberger Kollegen gern.

Aktuell dreht sich in der Kämmerei viel um die finanziellen Hilfen, die die Kommunen von Bund und Ländern erhalten. "Das wird derzeit nach und nach bekannt gegeben und muss aufgearbeitet werden", erzählte Keil. Sogar die Vorbereitungen für den Haushalt 2021 laufen schon, den die Gemeinde nicht später als sonst, voraussichtlich im Dezember, einbringen will, wie Gänshirt bestätigte. Auch mit der Jahresrechnung 2019 ist die Kämmerei befasst, die im Herbst beschlossen werden soll.

"Wir wollen eine zentrale Förderstelle in der Kämmerei etablieren", erzählte Keil. Angesichts der vielen bevorstehenden Großprojekte soll sich ein Kämmerei-Mitarbeiter darauf konzentrieren, Fördermöglichkeiten auszuloten. Eine neue Stelle soll dafür aber nicht geschaffen werden, wie Gänshirt auf RNZ-Nachfrage sagte. Außerdem soll es in der Kämmerei künftig einen konkreten Ansprechpartner rund um Wirtschaftsförderung geben, ohne auch hier eine weitere Stelle zu schaffen. "Wir sind ja keine Stadt wie Weinheim, Mannheim oder Heidelberg", meinte Gänshirt. "Sollte aufgrund des Arbeitsaufkommens doch eine weitere Stelle benötigt werden, müsste der Gemeinderat dies entscheiden."

Zwar sieht sich auch der Bürgermeister als Ansprechpartner für die Gewerbetreibenden, aber er hält diesen Schritt für sinnvoll. Die Kämmerei erarbeitet eine Art Info-Blatt für die Unternehmer, auf dem dann neben dem Ansprechpartner auch steht, was die Kommune in diesem Bereich leisten und wie sie helfen kann. Sowohl Keil als auch Gänshirt erwähnten in diesem Zusammenhang lobend die Unterstützung durch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises.

Die Arbeit geht im Hauptamt ebenfalls nicht aus: So war es zu Beginn der Corona-Krise mit den vielen Verordnungen und Änderungen befasst. Es gingen auch zahlreiche Anfragen wegen Veranstaltungen ein, für die es Hygienekonzepte abzustimmen galt.

Spannend wird, ob Handballspiele vor Zuschauern ab Oktober in Hirschberg stattfinden. Auch hier ist die Gemeinde involviert – als Ortspolizeibehörde und Eigentümer der Hallen. "Wir werden die Vereine unterstützen und ihnen keine Steine in den Weg legen", betonte der Bürgermeister. Ein stimmiges Hygienekonzept und Regelkonformität sind natürlich Voraussetzung. Neben Veranstaltungsfragen wird das Hauptamt zudem wohl noch mehr mit dem Thema "Reiserückkehrer" beschäftigt sein. Diese müssen sich nämlich bei der Ortspolizeibehörde melden, wenn sie aus Risikogebieten einreisen.

Auch mit der Digitalisierung, unter anderem an den Schulen, ist das Hauptamt befasst. Durch eine gerade erst bewilligte Förderung kann die Gemeinde Tablets anschaffen. "Wir müssen noch das W-Lan, das es in beiden Schulen schon gibt, ertüchtigen", berichtete Gänshirt. Die Tablets sollen nicht nur für Homeschooling, sondern auch im Unterricht eingesetzt werden, wobei der Bürgermeister den persönlichen Kontakt nach wie vor sehr wichtig findet.

Angesichts der vielen auf die Gemeinde zukommenden Aufgaben: Sieht der Bürgermeister die Notwendigkeit der Personalaufstockung? "Am ehesten im Bauamt", musste Gänshirt nicht lange überlegen und fing an aufzuzählen: "Ortsumgehung, Kindergarten-Neubau, dritte Halle, Sanierungen, Neubaugebiet, Gewerbepark-Erweiterung."

Jetzt ist er aber erst mal froh, dass er an der Spitze zweier Ämter "so eine tolle Besetzung" hat. Und die Kommune nimmt damit auch eine Art Vorreiter-Rolle ein: Schließlich gibt es im Umkreis nur wenige Frauen in Spitzenpositionen in der Verwaltung.