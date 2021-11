An den Ortseingängen wird für das Projekt „Wir in Hirschberg“ geworben. Foto: Brand

Hirschberg. (wabra) Seit einigen Tagen wird an allen Ortseingängen der Gemeinde Hirschberg mit großen Tafeln zum Mitmachen beim Projekt "Wir in Hirschberg" eingeladen. Die dazugehörige Zukunftswerkstatt findet am Samstag, 13. November, in der Heinrich-Beck-Halle statt. Insgesamt sieben Vereine, Organisationen und Verbände haben sich in Zusammenarbeit mit dem Familienbüro für das Projekt "Wir in Hirschberg" zusammengeschlossen. Um für die soziale Ungleichheit in verschiedenen Generationen und im Gemeinwesen Lösungsansätze zu finden, wurde ein Prozess mit einer Zukunftswerkstatt vorgeschlagen. Jetzt sollen in einem offenen Prozess Ideen entwickelt und die Umsetzung von Maßnahmen vorbereitet werden, die das generationsübergreifende Miteinander fördern, die Lebensqualität der älteren Menschen sichern und soziale Schieflagen beseitigen.

Dabei soll auch ein verstärktes Engagement und eine bessere Vernetzung in der Hirschberger Bürger über alle Generationen hinweg angestrebt werden. Das soziale Projekt "Wir in Hirschberg" läuft seit 15. März und wird bis 14. März 2023 fortgeführt. Zwei externe, professionellen Projektbegleiter unterstützen und koordinieren dabei.

Die Hirschberger sind dabei zum aktiven Mit-Machen eingeladen. Bei der Zukunftswerkstatt gibt es Informationen zum Stand der Dinge, einen kleinen Mittagsimbiss, Gespräche in Kleingruppen, die Entwicklung gemeinsamer Zukunftsbilder und einen Ausblick.

Info: Zukunftswerkstatt "Wir in Hirschberg" am Samstag, 13. November, von 12 bis 18 Uhr, in der Heinrich-Beck Halle. Beim Einlass ist ein 2G-Nachweis erforderlich. Eine Kinderbetreuung wird angeboten; Anmeldung erforderlich bis zum 11. November beim Familienbüro (familienbuero@hirschberg-bergstrasse.de).