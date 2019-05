Rafael Sander mit seiner zwei Monate alten Luzerner Farbentaube in einer Voliere des Geflügelzuchtvereins. Der Zehnjährige ist stolz, dass er schon sein erstes Jungtier hat. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Kinder in Rafael Sanders Alter können gerne mal einen ganzen Tag vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen. Auch Rafael Sander aus Großsachsen spielt zwar mitunter Playstation, hat aber zudem ein ganz besonderes Hobby. Der Zehnjährige ist Taubenzüchter beim Geflügelzuchtverein Großsachsen.

Damit ist er nicht nur das jüngste aktive Mitglied, sondern auch der einzige Nachwuchszüchter im Verein überhaupt. Behutsam holt Rafael seinen ersten eigenen Nachwuchs aus dem Verschlag und nimmt ihn für das Foto mit in die Voliere. Erst zwei Monate alt ist die junge Luzerner Farbentaube. "Sie kann noch nicht so richtig fliegen", erzählt der Schüler.

Das andere Jungtäubchen, das aus einem der zwei vom weißen Taubenpaar gelegten Eier geschlüpft ist, hat nicht überlebt. "Da war er schon sehr enttäuscht", erzählt seine Mutter, die Friseurmeisterin Christina ("Tina") Sander, die ihn wie andere Familienmitglieder und Freunde regelmäßig zur Anlage in der Oberen Bergstraße begleitet.

Doch von diesem Rückschlag lässt sich Rafael nicht unterkriegen: "Irgendwann einmal will ich ganz viele Tauben haben." Außer den drei weißen hat er noch zwei schwarz gefiederte Luzerner Farbentauben. Alles Geschenke von einem erfolgreichen Züchter aus dem Osten.

Eigentlich wollte der Großsachsener schon vor zwei Jahren unter die Züchter gehen. Damals faszinierten ihn Hühner. Der frühere Schulbusfahrer von Rafael, der die Kinder zur Hermann-Gutzmann-Schule nach Mannheim fuhr, besitzt Tauben und Hühner und zeigte diese auch dem angehenden Züchter. Eins kam zum anderen: Denn auch ein Familienfreund, Wladimir Engel, ist bei den Großsachsener Geflügelzüchtern Mitglied und stand beziehungsweise steht Rafael gern mit Rat und Tat zur Seite. Mutter Tina Sander nahm noch Kontakt mit dem Vorsitzenden Jürgen Adler auf, um alles Formelle zu klären - und Rafael wurde im Januar Mitglied.

Die Geflügelzüchter hatten einst eigens ein Gebäude für den Nachwuchs errichtet; hier bekam der Zehnjährige einen Verschlag samt Voliere, in der nun seine fünf Tauben leben. Eigentlich würden die anderen Verschläge leer stehen, weil Rafael ja der einzige Jungzüchter ist, sie werden aber derzeit von den älteren genutzt. Nebenan kräht ein imposanter, schwarz gefiederter Hahn.

"Wir können weiteren Nachwuchszüchtern noch zwei Parzellen zur Verfügung stellen", sagt Adler, der sich über das Interesse von Rafael freut. Dass es keinen weiteren Nachwuchs mehr bei den Züchtern gibt, erklärt er sich damit, dass Computer oder Fernsehen ein einfacheres Hobby seien. Schließlich muss man die Tiere jeden Tag füttern und die Kosten für das Futter tragen. Aber: Die Mitgliedschaft beim Geflügelzuchtverein Großsachsen ist bis 18 Jahre kostenlos. Bis dahin zahlt man nur einen jährlichen Anteil an Strom und Wasser.

Das kommt auch bei Familie Sander gut an. "Irgendwann hätte ich gerne mal so etwas", sagt Rafael und zeigt auf die großen Parzellen mit kleinen Häuschen. "Da könnte ich dann ja auch mal übernachten", ergänzt er schmunzelnd.

Bei den älteren Züchtern, die auch gern mal Tipps geben, kommt der fröhliche Nachwuchszüchter jedenfalls an. "Immer wieder pfeifen beim Betreten der Anlage", lautete eine Empfehlung. So würden die Tauben den Züchter wiedererkennen. Rafael macht es gleich mal vor. Dann erzählt er, was er noch bei seinem täglichen Besuch alles erledigen muss - Füttern, Wasser hinstellen und Verschlag sowie Voliere säubern. Das macht dem tierlieben Rafael, zu dessen Familie auch Hund "Gossip" gehört, nichts.

Sobald es möglich ist, würde Rafael gern auch an Lokalschauen teilnehmen und seine Tiere - Leon, Luca, Paul, Carla und Lea - bewerten lassen. Seine Mutter muss etwas schmunzeln, als sie die Namen hört: "Das sind die Namen seiner Cousins, Cousinen und seiner Schwester." Passt aber irgendwie, ist schließlich alles Familie.

Info: Wer gern unter die Züchter gehen würde, kann einfach auf der Anlage des Geflügelzuchtvereins in der Oberen Bergstraße vorbeischauen oder meldet sich beim Ersten Vorsitzenden Jürgen Adler unter Telefon 0 62 01/ 5 15 68.