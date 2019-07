Wenn Richard May das nepalesische Bergdorf Bung besucht, dann wird er als Ehrengast gefeiert. Hier hat er auch eine Schule gegründet, für die er Lehrmittel und Geld gepackt hatte. Das Ganze kam ebenso auf einen Pritschenwagen wie die zuvor in der Stadt besorgten Medikamente, die die Menschen in Bung dringend benötigen. Fotos: privat

Von Annette Steininger

Hirschberg. "Jeder Mensch hat das Recht auf medizinische Versorgung", findet Richard May. Und das "unabhängig von seiner Herkunft, seiner Religion, politischen Meinung oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen". Deshalb setzt sich der Vorsitzende des Laufsportvereins Leutershausen auch für die Verbesserung der Versorgung im nepalesischen Bergdorf Bung ein.

Schon zahlreiche Male ist der rüstige 75-Jährige in die Himalaja-Region gereist, um dort soziale Projekte zu verwirklichen und die von Armut und oft von Krankheiten gebeutelten Menschen zu unterstützen. Diesmal weilte er mehrere Wochen zwischen Mai und Juni in Nepal. Einmal mehr half er mit in der Heimat gesammelten Spenden nicht nur den Menschen im Bergdorf, sondern auch den zwei Kinderhäusern in Kathmandu und Shanku. Hier förderte er das "PA-Nepal-Projekt", eine Gefangenenhilfe.

Wenn Richard May das nepalesische Bergdorf Bung besucht, dann wird er als Ehrengast gefeiert. Hier hat er auch eine Schule gegründet, für die er Lehrmittel und Geld gepackt hatte. Das Ganze kam ebenso auf einen Pritschenwagen wie die zuvor in der Stadt besorgten Medikamente, die die Menschen in Bung dringend benötigen. Fotos: privat

Für die Kinderhäuser kaufte er Lebensmittel, Waschmittel, Reinigungsmittel, Kleider, Bettextilien und Schuhe ein. Insgesamt leben hier gut 250 Kinder, die May telweise schon seit Jahren kennen. Mit der Leiterin der Häuser, Indira Ranamagar, die der "Engel von Kathmandu" genannt wird, verbindet ihn eine Freundschaft. Sie besuchte May auch schon in Deutschland.

Besondere Verbindungen hat May in das Bergdorf Bung. "60 Prozent der Menschen dort sind Analphabeten", erzählt er. Deshalb gründete er dort auch eine Schule, die er regelmäßig fördert. Diesmal waren die Spenden aus Hirschberg und der Region für die Finanzierung von zwei Lehrern, die Erweiterung und die Instandhaltung der Schule gedacht. In dem Lastwagen, der sich durch die unwegsamen Berge kämpfte, befanden sich zudem medizinische Geräte, Medikamente und Verbandsstoffe.

Wenn Richard May das nepalesische Bergdorf Bung besucht, dann wird er als Ehrengast gefeiert. Hier hat er auch eine Schule gegründet, für die er Lehrmittel und Geld gepackt hatte. Das Ganze kam ebenso auf einen Pritschenwagen wie die zuvor in der Stadt besorgten Medikamente, die die Menschen in Bung dringend benötigen. Fotos: privat

Dinge, die hier bei uns alltäglich, aber in Bung keine Selbstverständlichkeit sind. "Dort, wo das Geld kaum für tägliche Mahlzeiten reicht oder die medizinische Einrichtung einen oder mehrere Tagesmärsche entfernt liegt, setzen sich Dattasing Rai und die Hebamme Man Kumari Rai für die ärztliche Versorgung ein", erzählt May. Das "Bung Hospital" gibt es noch nicht so lange: Das Gebäude in der Solu-Kumbu-Region wurde zwischen 2010 und 2012 durch die nepalesische Regierung errichtet. Die "Asian Developement"-Bank hatte es gesponsert.

Allgemein sind die Menschen dort auf Spenden angewiesen, denn in Nepal gibt es keine staatliche Krankenversicherung. Die Kosten für die benötigte Medizin sei für die meisten Bergbewohner unerschwinglich, berichtet der Vorsitzende des Laufsportvereins. "Ich möchte durch meine Spenden-Beiträge dazu beitragen, den dort lebenden Familien eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben", sagt May. "Mit dem Angebot einer medizinischen und ärztlichen Basisversorgung im Hospital von Bung soll sich die Lebensqualität für die Himalaja-Bergbewohner so verbessern, dass sie den Verlockungen der Hauptstadt Kathmandu widerstehen können." Dafür hat May auch durch Bildvorträge in der Heimat fleißig Geld gesammelt. Den Spendern sind er und natürlich die Nepalesen sehr dankbar. "Sie haben sich sehr gefreut", berichtet der Leutershausener.

Mittlerweile könnte er glatt ein Buch schreiben, so viel hat er von Nepal gesehen und im Land erlebt. Bei vielen Begegnungen in den winzigen Bergdörfern habe er das einfache Leben wahrgenommen. Und doch würden die Menschen trotz ihrer Armut Zufriedenheit, Freundlichkeit und Freude ausstrahlen. Neben seiner Unterstützung für die Menschen dort, liegt May das Bergsteigen am Herzen. "Soziale-Hilfe- und Bergsteiger-Ziele habe ich noch viele, sie würden für zwei Leben reichen", sagt der LSP-Vorsitzende und lacht.

Info: Wer Richard May und seine Nepal-Hilfe unterstützen möchte, kann spenden auf das Konto: Richard May, IBAN: DE11.6729.0100.0059 1714 02, Volksbank Kurpfalz.