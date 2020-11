Von Nadine Rettig

Hirschberg. "Gerade in der dunklen Jahreszeit bräuchte man die Musik", sagt der Vorsitzende des MGV 1884 Leutershausen, Harald Brand. Doch für seinen Gesangsverein bedeuten die Auflagen des Lockdown-Light seit Anfang November eine erneute Einstellung der Proben. Dies gilt nicht nur für den MGV 1884, sondern auch für die anderen musikalischen Vereine und Chöre in Hirschberg.

"Eigentlich hatten wir für diesen Monat einiges geplant, doch jetzt dürfen wir gar nichts mehr davon umsetzen", bedauert Brand. Seit dem Sommer hatte der MGV 1884 wieder geprobt, doch die aktuelle Situation könne man nur durch regelmäßige Durchhalteparolen in der Whatsapp-Gruppe überbrücken. "Wir hoffen, dass wir vor Weihnachten noch mal proben dürfen", lautet seine leise Hoffnung. Doch Brand weiß auch, dass gerade die gesanglichen Hobbys wohl noch länger mit Einschränkungen rechnen müssen. "Für das erste Quartal im kommenden Jahr haben wir noch nichts geplant. Dafür ist die Situation nicht absehbar genug", bedauert er.

Diese Befürchtung teilt auch die Vorsitzende des katholischen Kirchenchors St. Jakobus Hohensachsen, Andrea Jemmings: "Ich glaube fast, dass es vor Ostern nichts mehr gibt", bedauert sie. Denn auch ihr Chor vermisst die Aufgabe, im Gottesdienst zu singen und diesen mitzugestalten. Seit Mitte März hat ihr Chor schon nicht mehr gemeinsam geprobt. Dennoch habe man sich jeden Monat getroffen und versucht, auf diese Weise den Kontakt aufrecht zu erhalten.

"Als Kirchenchor in der Kirche zu singen, ist schließlich das Ziel, wofür man die Zeit und Leidenschaft investiert", fasst die Vorsitzende des evangelischen Kirchenchors Leutershausen, Christa Bünger, die Aufgabe zusammen. Und das Gefühl von Zusammengehörigkeit sei für eine Sängergemeinschaft essenziell. Doch auch ihr Chor muss seit dem ersten Lockdown auf die gemeinsamen Gesangsstunden verzichten. Man habe gerade überlegt, sich in der ehemaligen Synagoge zu treffen, als kurze Zeit später die Nachricht des zweiten Lockdowns erfolgt sei. "Es sind viele von uns, die diese gemeinsamen Stunden sehr vermissen", spricht Bünger für ihre Chorgemeinschaft. Zudem sei Singen eigentlich eine wichtige Bewegung, um die Lunge zu stärken, merkt sie an. Doch das muss nun wieder jeder für sich tun.

Dies gilt ebenso für den evangelischen Kirchenchor Großsachsen. "Es ist schwierig, daheim zu üben. Wer ein Instrument spielt, kann sich immerhin selbst etwas dabei begleiten", rät Leiterin Svetlana Klaus ihren Sängern. Doch wichtig sei es, nach einer Pause mit Stimmübungen vorsichtig wieder anzufangen, um die Stimmbänder nicht überzustrapazieren. "Wir hoffen, dass in der Weihnachtszeit noch mal etwas geht", sagt Klaus.

Doch während in manchen Kirchenchören seit März kein gemeinschaftliches Singen mehr möglich war, konnte sich der katholische Chor St. Johannes kurz vor dem erneuten Lockdown sogar noch über einen Auftritt freuen. Denn an Allerheiligen durfte der Kirchenchor auf dem Friedhof singen. Seit Juli habe der Chor, zunächst in zwei Gruppen aufgeteilt, in der Kirche geprobt, berichtet Vorsitzende Alice Kunter. Ab Oktober habe man, mit Abstand und ständigem Durchlüften, wieder als gesamter Chor geprobt. "Man musste sich erst an die Abstände gewöhnen. Da man die übrigen Mitglieder nicht mehr im Ohr hatte, hatte man oft das Gefühl allein zu singen", erklärt Kunter. Umso stolzer ist sie auf die Leistung der Sänger bei ihrem Auftritt am 1. November: "Nach nur vier gemeinsamen Proben war das eine wirklich große Leistung."

Ein Auftritt war dem MGV Sängerbund aus Großsachsen nach dem Lockdown nicht mehr vergönnt. So seien geplante Auftritte in diesem Jahr flach gefallen, bedauert Vorsitzende Heidi Sacht. Man habe zunächst die Erlaubnis bekommen, in der Kirche zu singen, und den Antrag gestellt, im großen Raum des Gemeindehauses zu proben. "Aber dann kam der große Schlussstrich Anfang November", so Sacht. Seither sei die Stimmung etwas niedergeschlagen. "Aber wir hoffen, dass irgendwann ein Aufschwung kommt." Zur Überbrückung habe jeder Aufnahmen zur Stimmbildung zugeschickt bekommen. Die solle jeder zwei Mal am Tag üben, um die Noten nicht zu verlernen. "Statt in der Kirche wird nun eben beim Kochen daheim gesungen", versucht Sacht, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Etwas Positives kann sie der Situation abgewinnen: Es habe sich ein guter Zusammenhalt unter den Hirschberger Gesangsvereinen gezeigt.

Zu diesen gehört auch die Sängereinheit Leutershausen. Proben im klassischen Sinn seien momentan nicht möglich, berichtet Vorsitzender Michael Lang. Doch gerade mit dem Jugendchor versuche man, viel über WhatsApp zu arbeiten. So könne dort jeder ein Einzelvideo aufnehmen, das am Ende zu einem großen Video des Chors zusammengefügt werde. Schon im ersten Lockdown hat die Sängereinheit damit gute Erfahrungen gemacht. Von Mitte Juli bis zum erneuten Lockdown habe man mit allen Chören regelmäßig geprobt. Und auch nun blickt Lang optimistisch nach vorne: "Wir schauen, dass wir aus allem das Beste machen."