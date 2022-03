Von Annette Steininger

Hirschberg. Wohnungsbau ist auch für Hirschberg derzeit ein großes Thema. Sollen doch noch in diesem Jahr die Weichen gestellt werden, um mehr Wohnraum zu schaffen, wie Bürgermeister Ralf Gänshirt in der Gemeinderatssitzung am Dienstag deutlich machte. Auch stimme die Verwaltung gerade mit der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg verschiedene Beratungsmodule ab. Da traf es sich gut, dass Projektleiterin Anna George in Vertretung des entschuldigten Geschäftsführers Martin Müller eine Analyse zum Wohnungsbau 2005 bis 2021 im Gebiet des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim vorstellte und einen Ausblick gab.

Gänshirt wies auf die quasi druckfrische Broschüre hin, die gerade erst in der Verbandsversammlung präsentiert worden sei. George stellte ihren Ausführungen zur Analyse an sich einige allgemeine Infos voraus, etwa dass dem Nachbarschaftsverband neben den zwei Oberzentren Heidelberg und Mannheim noch 16 weitere Kommunen angehören, darunter Hirschberg. Die Verbandsgröße betrage gut 488 Quadrat-Kilometer, auf denen sich 690.000 Einwohner verteilen.

Apropos Einwohner: George machte auch deutlich, dass sich die Bevölkerung in der Region anders entwickelt habe, als man zunächst dachte. Ging man noch vor einigen Jahren von einem Rückgang aus, so steht nun fest, dass die Zahlen steigen. So ist zwischen 2011 und 2020 ein Bevölkerungszuwachs von sechs Prozent zu verzeichnen, allein 2020 gab es aufgrund von Corona einen Rückgang. Die Menschen ziehen gerne in die Region, "auch weil sie hier attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen vorfinden", erläutert George. Die Folge: Die Wohnungsnot wird stärker.

Bei der Realisierung von Baugebieten hat die Analyse eine klare Trendwende gezeigt: Für den Außenbereich und die Randlagen machte George deutlich, dass bis in die 2010er-Jahre überwiegend klassische Einfamilienhausgebiete realisiert worden seien. "Dabei liegt die bauliche Dichte zwischen 15 und 27 Wohneinheiten pro Hektar", so George. Im Durchschnitt haben klassische Einfamilienhauswohngebiete eine bauliche Dichte von 23 Wohneinheiten je Hektar. Dabei liegt der Anteil der frei stehenden Einfamilienhäuser bei 44 Prozent, der von Doppelhäusern bei 33 und der von Reihenhäusern bei 18 Prozent.

Als Beispiele führte George auch das 1,5 Hektar große Baugebiet "Nördlich der Weinheimer Straße" in Leutershausen – Verfahrensabschluss hier war 2008 – auf, das zu 100 Prozent aus Einfamilienhäusern besteht – mit 39 Wohneinheiten. Ähnlich die Bebauung im 7,1 Hektar großen Großsachsener "Sterzwinkel" – Verfahrensabschluss hier war 2009 –, wo es auch kein einziges Mehrfamilienhaus gibt. Bei 126 Wohneinheiten hier beläuft sich die Dichte auf 23 Wohneinheiten pro Hektar.

Im Innenbereich gibt es generell eine durchweg höhere bauliche Dichte. Generell geht der Trend hin zu mehr Geschosswohnungsbau, zu durchmischten Bauformen und verdichteteren Gebieten. Hier werden unter anderem die "Martinshöfe" in Ladenburg und der alte OEG-Bahnhof in Schriesheim als Beispiele seitens des Nachbarschaftsverbandes genannt.

George weiß, wie schwierig Innenverdichtung ist, er machte in der Sitzung aber auch deutlich, dass flächensparend gebaut werden müsse, beispielsweise durch Geschosswohnungsbau, unter anderem um die wertvolle Ressource Boden zu schonen. Auch sei künftig die regionale Zusammenarbeit von noch größerer Bedeutung. Vonseiten des Nachbarschaftsverbandes gab sie den Wunsch an die Verwaltung und den Bürgermeister weiter, dass die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse bei künftigen Entscheidungen eine Rolle spielen, und bot bei Bedarf Beratungen an.

Gänshirt bedankte sich für die interessanten Erkenntnisse. Die Verantwortung gegenüber der Region spiele auch für die Zukunft eine große Rolle. Es sei wichtig, sorgsam mit den Böden umzugehen. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Nachfrage groß sei und irgendwann auch in den Oberzentren mit den Konversionsflächen eine Sättigung eintrete.