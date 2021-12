Von Marco Partner

Hirschberg. Nun ist es rum. Das Jahr 2021, das eigentlich gar keins war, zumindest nicht so richtig. Auf viele Festivitäten musste ob der Pandemie auch in den letzten 52 Wochen wieder verzichtet werden. Auch an Silvester kehren wir noch nicht zur gewohnten Feierlaune zurück. Wie aber verbringen eigentlich der Bürgermeister und die Pfarrer die Neujahrsnacht? Fassen sie sich gute Vorsätze, folgen sie abergläubischen Zinngieß-Ritualen? Und was wünschen sie sich für 2022? Eine Umfrage.

Für Friedel Goetz ist die letzte Nacht des Jahres eigentlich nicht mit festen Ritualen verbunden. "Aber mein Vater war schon Pfarrer, also kenne ich von klein auf den Brauch, dass sich um Mitternacht viele Menschen rund um den Kirchturm treffen", sagt der evangelische Geistliche. Als Heranwachsender war er dann gerne mit Freunden unterwegs und erlebte Silvester auch mal in Berlin oder Kapstadt. "Da hieß es Feiern und Party, jetzt als Pfarrer ist das natürlich ganz anderes", sagt der 34-Jährige lachend.

Der Altjahresabend ist für die Gemeinde, aber auch für Goetz persönlich sehr wichtig. "Das ist immer von einer besonderen Stimmung geprägt, man schaut zurück, was im letzten Jahr alles geschah. Auf dieser Schwelle zwischen den Jahren haben viele das Bedürfnis, nicht nur den Kontostand zu reflektieren, sondern grundsätzliche Lebensfragen zu stellen." Im Privaten hat der junge Pfarrer dann keine festen Silvesterabläufe. "Ich will nur nicht den ganzen Abend essen, lieber eine lustige Party mit ein paar Freunden in kleiner Runde", sagt er.

Gute Vorsätze habe er früher als unnötig empfunden, aber irgendwann angefangen mit Freunden zum Jahresausklang zehn Dinge auf einem Zettel zu schreiben, die man sich für die kommenden Monate wünscht. "Im kleinen Kreis haben wir uns darüber unterhalten, was den anderen beschäftigt, ohne dass es die Runde verlässt. Da habe ich gemerkt: Wünsche können etwas Gutes haben, wenn man sich seiner eigenen Bedürfnisse bewusst wird", verrät er, und trägt seitdem die zehn Wünsche stets in seinem Geldbeutel.

Pfarrerin Tanja Schmidt unternimmt mit Freunden und Familie eine Fackelwanderung. Foto: Kreutzer/Dorn

Auch Tanja Schmidt leitet ein Silvester-Ritual vieler Hirschberger im Grunde selbst ein. "Der Abschiedsgottesdienst um 17 Uhr hat einen hohen Stellenwert. Der Übergang ins neue Jahr ist den Menschen sehr wichtig", weiß die evangelische Pfarrerin. Beim Gottesdienst zum Jahresausklang wird auch immer die Jahreslosung verkündet. Für 2022 lautet der (vielleicht richtungsweisende) Bibelvers: "Jesus Christus sprach: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen."

Für gewöhnlich feiert Schmidt dann die Neujahrsnacht im größeren Kreis mit befreundeten Familien in Heidelberg. Eine Fackelwanderung steht auf dem Programm, das neben dem Zinngießen vor allem für die Kinder sehr spannend ist. Zum Essen gibt’s den Klassiker: Raclette, bei dem ihr Feldsalat mit Äpfeln und Nüssen nicht fehlen darf. Beim letzten Silvester aber war alles anders. Aufgrund der Ausgangssperre gab es nach dem Gottesdienst noch ein kleines Feuer im Hof und Kinderpunsch. Ab 20 Uhr aber machte man es sich zu dritt zu Hause gemütlich. "Ohne Feuerwerk, dafür wurde viel gespielt."

Gute Vorsätze fürs neue Jahr fasst sich die Pfarrerin nicht. "Das habe ich noch nie gemacht, natürlich soll man über sein Leben nachdenken und hier und da Veränderungen vornehmen. Aber das ist für mich nicht an eine Jahreszahl gebunden. Man wäre doch nur enttäuscht", betont sie und wünscht allen ein gesegnetes Jahr. Ihr Wunsch für 2022: "Dass das Leben weniger von der Pandemie bestimmt ist und alle Familien gesund bleiben."

Für Pfarrer Stephan Sailer gehört die Jahresschlussmesse in der Kirche St. Johannes Baptist zu Silvester. Foto: Kreutzer/Dorn

Das sind auch die Wünsche vom katholischen Pfarrer Stephan Sailer. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf bei Konstanz am Bodensee. Denkt er an das Silvester seiner Kindheit zurück, denkt er an Fondue mit Fleisch und Feuerwerk. Und an das Glockengeläut bei Mitternacht. "Das hat einem irgendwie Sicherheit gegeben, dass man nicht allein ist." Die St.-Johannes-Baptist-Kirche ist bei der geistlichen Jahresschlussmesse um 17 Uhr stets sein festes Silvester-Domizil in Leutershausen. "Das ist zwar etwas früh, aber so können die Besucher im Anschluss mit ihren Familien zusammenkommen", erklärt er.

Für Sailer geht es dann weiter ins Pfarrheim Sankt Laurentius. Denn dort wohnt der Geistliche mit den anderen beiden Pfarrern Joachim Dauer und Gerhard Schrimpf in einer Wohngemeinschaft. "Dementsprechend wird traditionell auch Silvester gemeinsam gefeiert", verrät er. Für das festliche Abendessen erweist sich vor allem Pfarrer Dauer als exquisiter Koch. "Er variiert mit den Gerichten, Raclette gibt es bei uns nicht", so Sailer. Dann sitzt man gemütlich zusammen, findet Zeit, sich die Weihnachtspost vorzulesen, schließlich werden in den Briefen auch die anderen Pfarrer gegrüßt. "Da freut man sich miteinander und erfährt, wie es den Personen geht."

Ab und zu spiele man auch Brettspiele und blickt vom zweiten Obergeschoss der Pfarrer-WG zunehmend Richtung Marktplatz, je später die Stunde schlägt. "Wenn nicht gerade Corona ist, ist es ein schönes Bild, wie die Menschen zusammenkommen", sagt Sailer. Und auch das vertraute Glockenläuten um Mitternacht gehört fest dazu. Am nächsten Morgen muss der Pfarrer schon wieder relativ früh aus den Federn. Um 11 Uhr steht schließlich der erste Gottesdienst des Jahres an.

"Gewohnheiten und Traditionen ändern sich je nach Lebensalter und der persönlichen Situation. Alles hat seinen Reiz zu seiner Zeit", sagt Ralf Gänshirt. Was aber für den Bürgermeister bei der Neujahrsnacht ein stetiges Ritual bleibt: "Mit Freunden feiern, das habe ich im Grunde schon immer gemacht." Früher stellte für den Verwaltungschef Silvester eine Party dar, heute feiert er eher in gemütlicher Runde. "Raclette ist auch bei uns zum Klassiker geworden", sagt er. "Mit Fleisch und Würstchen, jeder kann es anders zelebrieren, was eben ins Pfännchen passt. Das ist das Reizvolle: Man kann gemeinsam das Essen und den Abend vorbereiten, hat Zeit sich zu unterhalten, was im Alltag doch oft zu kurz kommt."

Bei Bürgermeister Ralf Gänshirt gibt es Raclette und Wunderkerzen. Foto: Kreutzer/Dorn

Auch das Abrennen von Wunderkerzen steht stets auf dem Programm. Und der Bürgermeister gesteht: Als Kind hegte er eine Faszination für Feuerwerk und Böller. "Als ich im Grundschulalter war, hatte ein Freund über Silvester bei mir übernachtet", erinnert er sich. Schon vor Mitternacht experimentierten sie mit einer Blechdose voller Kracher. "Doch plötzlich gab es einen Funkenflug im Sortiment, meinem Freund wurden im wahrsten Sinne die Finger verbrannt", verrät er. Der Abend war gelaufen, schon vor 24 Uhr lagen die Lausbuben im Bett. "Mit Eisbeutel und Gejammer."

Silvester hat Gänshirt noch nie mit guten Vorsätzen verbunden. "Die trifft man dann, wenn es nötig ist. Das ist eher situations- und altersbezogen und nicht von einer Jahreszahl abhängig", findet er. Auch das Zinngießen gehört nicht zum Ritual-Repertoire. Dafür aber für gewöhnlich der Neujahrsempfang, der 2022 zum zweiten Mal hintereinander ausfallen muss. Eine virtuelle Ansprache am ersten Sonntag nach Neujahr wäre für den Bürgermeister kein Ersatz. "Es geht ja um die Begegnung mit den Menschen, im Nachgang noch zusammenzustehen und sich zu unterhalten", betont er.

"Ich verstehe, dass Menschen enttäuscht sind. Vor einem Jahr war auch ich ziemlich sicher, dass der Folgewinter nicht so viele Einschränkungen haben wird", fügt der Bürgermeister hinzu. Sein Wunsch für 2022: "Dass die Corona-Pandemie uns nicht so einschränkt. Und Gesundheit, das ist fast mein einziger Wunsch."