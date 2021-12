Auch Ochs und Esel sind gemeinsam mit Pfarrerin Tanja Schmidt mit von der Partie: Die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen lädt an Heiligabend um 16 Uhr auf den Platz vor der Markthalle in Leutershausen ein. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg. Das ganze Jahr über gab es die Hoffnung, dass in diesem Jahr Weihnachten wieder im gewohnten Rahmen in den Kirchen gefeiert werden kann. Die Pandemie macht allerdings wieder einen Strich durch alle Pläne. Bis auf Kontaktnachverfolgung und das Tragen der Maske während der Gottesdienste, müssen zwar keine Regeln befolgt werden, die großzügigen Abstandsregeln machen große Veranstaltungen aber unmöglich. Vor allem die Krippenspiele, bei denen die Gotteshäuser sonst vor Besuchern aus allen Nähten platzen, sind, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. Entmutigen lassen sich die Kirchgemeinden in Leutershausen und Großsachsen aber nicht und machen das Beste aus der verfahrenen Situation.

> Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen: In den Familiengottesdienst an Heiligabend kommen in normalen Jahren an die 200 Besucher: "Es ist dann immer richtig voll", berichtet Pfarrerin Tanja Schmidt. Jetzt dürften es höchstens 40 sein. Deshalb lädt die Gemeinde um 16 Uhr zum Gottesdienst für Groß und Klein auf den Platz vor der Markthalle in Leutershausen ein. Da man sich im Freien aufhält, können dort auch ein paar Gäste mehr kommen, auch ohne Anmeldung. Das Gelände wird eingezäunt und bestuhlt, sodass auch eine Kontaktnachverfolgung gut möglich sein wird. Für die kleinen Besucher wird Schmidt den Gottesdienst mit zwei Handpuppen – Ochs und Esel – gestalten. Um 18 Uhr ist dann Christvesper mit Posaunenchor an gleicher Stelle. Die Christmette um 22 Uhr kann mit Voranmeldung direkt in der Kirche besucht werden.

Da es zu Ostern eine sehr beliebte Initiative des "Krippenspiel-Teams" gab, das einen Osterspaziergang mit verschiedenen Stationen im Ort organisiert hatte, wird es dieses Jahr statt einem Krippenspiel einen Familienspaziergang geben. Dort wird anhand von sechs Stationen die Weihnachtsgeschichte nacherzählt. Von 24. bis 26. Dezember zwischen 12 und 17 Uhr können die Familien an dem Mitmachspaziergang, der rund eine Stunde dauert und für den man nur einen Stift, ein Feuerzeug und ein Smartphone benötigt, teilnehmen. Der Weg beginnt bei Raumausstattung Bock und führt dann über das Olympia-Kino, den Eingang der Martin-Stöhr-Grundschule, den Beinpfad 1, die Löwenapotheke und die Mittelgasse 11 bis zur evangelischen Kirche.

Am 25. Dezember gibt es einen Festgottesdienst um 10 Uhr, am 26. einen literarischen Gottesdienst mit "Weihnachtsliederwunschsingen" um 11 Uhr. Bei beiden ist keine Voranmeldung nötig.

Bis Heiligabend bietet die Evangelische Gemeinde außer den musikalischen Adventsandachten auch noch den "Advent im Wald" mit Posaunenchor am Sonntag, 19. Dezember, um 16 Uhr beim Pavillon am Waldlehrpfad an.

> Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen: In Großsachsen wagt man zwar ein Krippenspiel in der Kirche, berichtet Pfarrer Friedel Goetz, dort sind allerdings als Zuschauer nur die Familien der mitspielenden Kinder zugelassen. Für alle anderen Interessierten wird es eine Liveübertragung auf der Online-Plattform "Zoom" geben. Der Link zur Teilnahme wird am 24. auf der Internetseite www.derzwiebelturm.de verfügbar sein. Da man niemanden an der Tür abweisen will und statt 300 nur 60 Besucher zulässig sind, sei das wohl die beste Lösung, so der Pfarrer.

Um 17.30 Uhr gibt es dann einen interaktiven Gottesdienst, ebenfalls über Zoom. Unter dem Motto "Wie wollen wir zusammenleben?" sollen die Zuschauer die Möglichkeit haben, ein bisschen in den Gottesdienst miteinbezogen zu werden. Auch einige Gäste wird es geben, wen genau wird noch bekannt gegeben. Die "musikalische Christmette" findet wie in Leutershausen mit Anmeldung vor Ort statt.

Am kommenden Donnerstag, 16. Dezember laden die Fördervereine beider Großsachsener Kirchengemeinden zum Adventskonzert mit dem Gemeindeorganisten Till Otto in die evangelische Kirche Großsachsen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.

An den Adventsgottesdiensten erwartet Goetz nicht so viele Leute, dass ein Testkonzept nötig sei. Hier gelten die Kontaktnachverfolgung, die Abstandsregeln und das Maskengebot.

> Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Leutershausen und Christkönig Großsachsen: Ein Krippenspiel findet auch bei den katholischen Kirchen nicht statt, berichtet Pfarrer Stephan Sailer. Stattdessen gibt es von 24. Dezember bis 9. Januar eine Weihnachtsrallye um die und in der St. Johannes-Kirche. Ausgerüstet mit Smartphone und Stift können Familien dort kleine Aufgaben erfüllen und verschiedene Stationen ablaufen. Begonnen wird am Zaun neben dem Schaukasten am Aufgang zur Kirche in der Vordergasse. Der abgescannte QR-Code erklärt dann, wie es weitergeht.

Was in den vergangenen Jahren auch immer gut angenommen wurde: die offenen Kirchen. An den Adventssonntagen ist die Christkönigskirche in Großsachsen von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Dort kann dann, wie in auch in Leutershausen ab dem vierten Advent das "Licht von Betlehem" in Form einer Kerze mit nach Hause genommen werden.

Am Weihnachtstag findet die Christmette in Großsachsen um 17 Uhr, in Leutershausen um 22 Uhr statt. Der Festgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag findet in Leutershausen um 9.30, in Großsachsen um 11 Uhr statt. Am 26. Dezember gibt es außerdem eine Messfeier um 9.30 in Leutershausen.