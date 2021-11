Heiko Schäfer (links) und Thomas Berger bieten wieder Tests in der Großsachsener Sachsenhalle an. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg. Noch ist kein Lockdown angekündigt, trotzdem verschärft sich die Infektionslage zusehends. Seit Mittwoch gibt es daher die "Alarmstufe II". Und das bringt unter anderem die "2G plus"-Regel bei Veranstaltungen als neue Maßnahme mit sich. Viele Testzentren nehmen daher ihren Betrieb wieder auf, so auch in Hirschberg: So gibt es wieder das Testangebot im Foyer der Sachsenhalle von Thomas Berger und Heiko Schäfer neben demjenigen der Praxis Dr. Mußotter und der Stern-Apotheke. Montag bis Donnerstag wird von 17 bis 19 Uhr in der Sachsenhalle getestet, freitags von 15 bis 18 und Samstag und Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Wer möchte, dass das Angebot an die Haustür kommt, kann sich unter info@mnws-testcenter.de für einen Termin anmelden. Bei den Veranstaltern in Großsachsen und Leutershausen wiederum herrscht Alarmbereitschaft. Wie genau die Regeln umgesetzt werden, ist vielerorts noch unklar.

> Olympia-Kino: Die Vorsitzende vom Förderkreis des Olympia-Kinos, Wiebke Dau-Schmidt, ist genervt. Auch für das Lichtspielhaus gilt nun "2G plus". Wenn man zu jedem Kinobesuch zusätzlich zum Geimpften- oder Genesenenstatus einen Test nötig mache, bedeute das einen "Lockdown durch die Hintertür". Niemand würde seinen Kinobesuch so lange im Voraus planen, dass er extra noch einen Test machen würde. Für das "Olympia" komme es also einer Schließung gleich. Ihr sei es unverständlich, dass das kleine Kino mit großen Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten in "einen Topf geworfen" werde.

Die Wut darüber äußert auch der Dachverband HDF Kino, in dem das Olympia organisiert ist und der in einem offenen Brief "keine überzogenen Anforderungen an nachweislich sichere Orte wie Kinos" fordert.

Gleichzeitig gebe es keine staatlichen Hilfen in Form von Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen, um die anstehenden Ausfälle abzufangen. Unzufrieden war die Vorsitzende des Fördervereins außerdem mit der Kommunikation seitens der Verwaltung, die sie nur darauf verwiesen hätte, dass sie die Verordnungen lesen solle. Dau-Schmidt wurde aktiv und wandte sich mit ihren Sorgen auch an die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises. Zurückgemeldet habe sich bisher nur SPD-Abgeordneter Sebastian Cuny. Er berichtete, dass sich seine Partei ebenfalls dafür einsetze, dass Kinos nicht die gleiche Behandlung wie beispielsweise Sportveranstaltungen mit Tausenden Besuchern erfahren sollten.

Dau-Schmidt bemängelt zudem, dass die Gemeinde kein Testangebot in Leutershausen stellt. Für die meisten wäre schon der Weg nach Großsachsen zu weit. "Das muss alles unbedingt überarbeitet werden", findet sie. Veranstaltungen wie das Konzert von Meta Hüper am 5. Dezember im Olympia sollen stattfinden. Unter welchen Bedingungen genau würde sich dann noch zeigen.

> Chöre: Für die Chöre bedeutet "2G plus" das erneute Aus auf ganzer Linie. Michael Lang, Vorsitzender der Sängereinheit Leutershausen, sagt: "Wir haben beschlossen, den Probenbetrieb für dieses Jahr einzustellen." Das Risiko sei zu hoch, auch weil es bei einigen befreundeten Chören aus der Region Impfdurchbrüche gegeben habe. Veranstaltungen seien ohnehin keine mehr geplant gewesen. Im neuen Jahr werde sich der Vorstand wieder zusammensetzen und die Lage bewerten und die Verordnungen umsetzen. Wann wieder geprobt wird, ist jetzt noch offen. Einen persönlichen Weihnachtsgruß an die Mitglieder soll es trotzdem geben, so der Vorsitzende.

Harald Brand, der Vorsitzende des MGV 1883 Leutershausen, berichtet Ähnliches. Auch seine Sänger haben die Singstunden für das restliche Jahr abgesagt. Er bemängelt ebenfalls, dass es in Leutershausen kein Testzentrum mehr gibt. Das sei auch der ausschlaggebende Grund gewesen zu sagen, dass "2G plus" für sie nicht umsetzbar sei. Das sei auch schade, weil fast alle schon die Booster-Impfung erhalten haben, und dachten, das sei ihr Ticket zum unbeschwerteren Proben. Sobald es wieder ginge, "sind wir wieder da", berichtet Brand, tatkräftig wie immer.

Auch beim MGV Sängerbund Großsachsen wurde nach dem gemeinsamen Gänseessen am Sonntag alles Weitere abgesagt. "Wir müssen da auch als Vorbilder vorangehen", findet Vorsitzende Heidi Sacht. Wenn man sich die Situation in den Krankenhäusern anschaue, seien ein Probenbetrieb und die Weihnachtsfeier nicht mehr verantwortbar. "Das sollten sich die Leute, die sich nicht impfen lassen, mal anschauen", sagt sie. Sowohl Mitglieder als auch Gemeinde hätten die Absagen wohlwollend unterstützt.

> Kulturförderverein Hirschberg: Alle Veranstaltungen, die beim Verein noch hätten stattfinden sollen, wurden abgesagt oder ins nächste Frühjahr verschoben, berichtet Vorsitzender Karlheinz Treiber. Abgesagt wurde die Winterfeier, verschoben auf den Januar die Film-Matinée in Kooperation mit dem Olympia-Kino. Ob diese im Frühjahr stattfinden kann, sei jetzt aber noch unsicher.

> Sport: Rüdiger Kanzler, Vorsitzender der Sportgemeinde Leutershausen (SGL), ist noch unsicher: "Wir müssen jetzt schauen, wie wir es im Verein umsetzen." Für Heimspiele wäre die Situation schwierig: "Begeistert ist keiner", sagt er. Die Heimspiele sollen wie geplant stattfinden, wenn es sein muss auch unter "2G plus"-Bedingungen. Für die Geimpften und Genesenen sei es zwar lästig, müsse dann aber sein: "Es ist halt alles sehr nervenaufreibend." Ärgerlich sei auch, dass die Zuschauerzahlen um 50 Prozent verringert werden müssen.

Gerade für das Derby mit Großsachsen am 4. Dezember wären das 600 Zuschauer weniger, was massive finanzielle Einbußen bei Tickets und Bewirtung bedeute.

Beim Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen heißt die neue Regelung, dass die Spieler unter 2G-Bedingungen, die Zuschauer unter "2G plus"-Auflagen in die Halle dürfen. Auch hier greift die Regelung, dass nur die Hälfte der Zuschauer die Spiele besuchen darf. Da an diesem Wochenende kein Heimspiel ansteht, bleibe noch etwas Zeit zur Planung, berichtet Carina Pöltl aus der Geschäftsstelle. Der Aufwand werde allerdings groß, gerade bei den kleinen Teams bleibe abzuwarten, wie die Kontrollen gestemmt werden könnten. Trotzdem werde man die Einhaltung streng kontrollieren, kündigt sie an. Froh sei der Verein über Bergers Testangebot direkt in der Sachsenhalle.