Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Dem Hirschberger Wald geht es schlecht, sehr schlecht. Trockenheit und Schädlinge haben den Bäumen arg zugesetzt. „Alles steht unter den Vorzeichen der Schäden aus dem Jahr 2018“, erläuterte Revierförster Walter Pfefferle bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Die Schäden hätten ein Ausmaß angenommen, das man bisher nur in der Folge von schweren Stürmen kannte, nicht aber von Trockenheit und Borkenkäferbefall. So habe man dieses Jahr bereits 1500 Festmeter Schadholz aus dem Wald auf Hirschberger Gemarkung geholt.

Der Erlös aus dem Holzverkauf hält sich aber nicht nur durch das Überangebot auf dem Markt, vor allem an Fichtenholz, in Grenzen, denn die Erntekosten würden steigen, so Pfefferle. Früher habe man sich auf einige wenige Bereiche konzentriert, in denen die Bäume gefällt wurden. Nun sind aber Bäume, teils sehr vereinzelt, aus dem gesamten Wald zu holen. Das bedeute längere Anfahrtswege und damit höhere Kosten. Außerdem würden Forstwege nicht mehr nur an wenigen Stellen im Wald hoch belastet, sondern nun großflächiger.

Ganz will man zudem nicht nur auf Naturverjüngung durch von selbst nachwachsenden Bäumen setzen. Denn an einigen Stellen würden es diese gar nicht schaffen, sich gegen die Brombeeren durchzusetzen. Daher will man auf insgesamt 1,9 Hektar 3350 junge Bäume anpflanzen. Allerdings ist es nicht so einfach herauszufinden, welche Baumarten das veränderte Klima in den hiesigen Breiten am besten vertragen. „Wir sind noch am ausprobieren“, erklärte Pfefferle auf Nachfrage von Monika Maul-Vogt (GLH) und Jörg Büßecker (SPD).

Die einheimische Esche sei leider durch das Eschentriebsterben geschädigt, und es sei zu befürchten, dass sie in der Region nahezu ausstirbt. Beim Ahorn trete seit einiger Zeit vermehrt das Problem der sogenannten Rußrindenkrankheit auf, wodurch auch diese weit verbreitete Baumart nicht für die Anpflanzung zu empfehlen sei.

Daher setze man derzeit vor allem auf die Traubeneiche, wolle aber auch die Flaum-Eiche ausprobieren, die in Südeuropa weit verbreitet ist. Elsbeere, Kirsche und Kastanie seien andere einheimische Baumarten, die dem Klimawandel trotzen könnten. Ganz auf Nadelholz will man auch nicht verzichten, und daher wird statt der Fichte zunächst die Douglasie oder an besonders trockenen Standorten die Atlaszeder vermehrt angepflanzt. In bestimmten Bereichen könnten sogar Mammutbäume gedeihen, blickte Walter Pfefferle in die Zukunft des Waldes.

„Die veränderten klimatischen Bedingungen fordern ihren Tribut von der Natur und den Finanzen“, beschrieb Bürgermeister Ralf Gänshirt die Auswirkungen von Trockenheit und Schädlingsbefall. So sieht der Forstwirtschaftsplan für das kommende Jahr einen Zuschuss von der Gemeinde in Höhe von knapp 173.000 Euro vor. Das sind gut 83.000 Euro mehr als im Vorjahr.

„Früher sagten wir, der Wald ist uns gut und teuer, jetzt ist er uns schon sehr teuer“, kommentierte Oliver Reisig (FDP) den erhöhten Zuschussbedarf. „Das ist es uns wert“, betonte Jörg Mayer (Freie Wähler). Thomas Götz (CDU) vermutete, dass man sich zukünftig auf höhere Kosten für den Wald einstellen muss.

Diese entstehen auch durch die Neuorganisation der Forstämter, die im Vorgriff einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes von der baden-württembergischen Landesregierung beschlossen worden war. Danach dürfen die Forstämter den Kommunal- und Privatwald zwar wie bisher betreuen, müssen aber die angebotenen Dienstleistungen voll abrechnen. Das Land gewährt allerdings den Kommunen einen „Mehrbelastungsausgleich“. Trotzdem kommen durch diese Neuorganisation Mehrkosten von rund 22.000 Euro auf Hirschberg zu.