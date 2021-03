Hirschberg. (RNZ) "Die Bürgerinitiative gegen die Erweiterung des Hirschberger Gewerbeparks schaukelt den Erhalt von zehn Hektar Ackerfläche zur Schlüsselfrage der Welt-Klimarettung hoch", merkt die FDP in einer Pressemitteilung kritisch an. Wenn sie so global ansetze, sollte sie bedenken, dass nur technischer Fortschritt, der auch Fläche zum Arbeiten und Produzieren braucht, den derzeitigen Stand in der Welt von Gesundheit und Wohlstand erzielt habe, finden die Liberalen.

"Der plakatierte Notstand der gut gekleideten FFF-Kinder ist lediglich ein Informationsnotstand, Statistik als Therapie täte da gut", urteilt die FDP. Die technische Entwicklung habe dafür gesorgt, dass weltweit die Lebenserwartung der Menschen über 50 Jahre liegt und der Anteil der hungernden Menschen zwischen 1970 und 2010 von 28 Prozent auf 11 Prozent zurückging.

Auch die örtliche Landwirtschaft habe dazu beigetragen, weil sie aus den Innenorten mit beengten Wohn- und Arbeitsverhältnissen ausgesiedelt sei und auf vorhandenen Ackerflächen ihre effektiveren Wirtschaftshöfe erstellt habe. Die weltweiten Ackerflächen würden bislang zur Ernährung der Weltbevölkerung ausreichen, so die Liberalen. "In Deutschland erlauben wir uns sogar den Luxus, Energie- und Futterpflanzen statt Brotgetreide anzubauen." Die Gefahr für das Weltklima komme vor allem aus den Regionen, die im Bildungs- und Wohlstandsstandard aufholen müssten. Die technische Hilfe dazu würden sie von den Industriestaaten erwarten.

"Von einer Verzichtsgesellschaft können sie nur warme Worte erwarten. In einer Welt des Verzichts nehmen Armut und Verteilungskämpfe zu, wie der coronabedingte Wirtschaftsstillstand zeigt", schreibt die FDP. Die gescheiterten Staaten in Osteuropa hätten demonstriert, dass der immer wieder neu propagierte Sozialismus, trotz technischen Fortschritts, für die Umwelt eine Katastrophe gewesen sei.

Die Bürgerinitiative argumentiert, dass es zu Wirtschaftskrisen kommen könne. "Gerade dann braucht es aber sichere Arbeitsplätze in unserem Gewerbepark, damit die Menschen finanzielle Rückschläge aufholen können", merken die Liberalen dazu an. Nicht die Anzahl der entstehenden Arbeitsplätze werde für den Erfolg entscheidend sein, sondern hohe Qualität und Entlohnung der Arbeit, damit künftig weniger Erwerbstätige die Last der alternden Gesellschaft tragen können. "Verzicht ist eine höchstpersönliche Tugend, die man vor allem selber pflegen und nicht seinen Mitmenschen auferlegen sollte", findet die FDP.