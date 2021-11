Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Sie wurde da geboren, wo andere Leute Urlaub machen. 1978 erblickte Olivia Falkenstein (geborene Bangal) in der rumänischen Küstenstadt Constanza am Schwarzen Meer das Licht der Welt. Mit einer Kindheit und Jugend hinter dem Eisernen Vorhang entdeckte sie den europäischen Westen erst relativ spät für sich, dafür aber umso intensiver. Als Mitarbeiterin von SAP ging es schon früh auf Geschäftsreise. Nach Kopenhagen, London, Walldorf – bis sie in Paris plötzlich die große Liebe fand. Seit 2007 lebt die 43-Jährige mit ihrer Familie in Hirschberg. Ihre Herkunft aber trägt sie immer im Herzen.

Urlaub, das freie Reisen: Das war in Zeiten des Kommunismus so eine Sache. "Es gab Feriencamps, entweder ging es ans Meer oder in die Berge", erinnert sich Falkenstein. Und da sie die Küstenstreifen rund um Constanza schon kannte, campierte sie in großen Jugendgruppen in den Karpaten. Mit ausgedehnten Wanderungen, viel Natur, Spielen und zum Abend einem großen Lagerfeuer. "Es wurde gesungen und Geschichten erzählt. Das hatte schon etwas Magisches", denkt sie gerne an diese Zeit zurück. Auch in Constanza ging sie im Sommer gerne kilometerweit am Strand spazieren. Beobachtete die Badegäste, sammelte Muscheln und besuchte gerne ihre Cousine in Neptun; nur ein paar Kilometer entfernt, und doch eine andere Welt. In den Kurort kamen damals Touristen aus der ehemaligen DDR. "Das war im Grunde meine erste Begegnung mit Deutschland. Mit den Kindern hat man sich wortlos verstanden. Und auch die deutschen Eltern fand ich supernett und die Sprache toll", verrät sie.

Überhaupt hatte sich in Neptun alles sehr international angefühlt. Mit einem Laden mit westlichen Produkten wie Coca-Cola. "Das war für uns Rumänen fast schon ein verbotener Ort."

Mit der Revolution Anfang der 1990er-Jahre schwappten langsam auch westliche Einflüsse an die osteuropäische Küste. Wo Falkenstein als Kind Muscheln sammelte, gab es plötzlich die ersten Clubs und Diskotheken. "Als Jugendliche war es ein Glück, an einem Urlaubsort zu leben", weiß sie. Zum Studium ging es in die Hauptstadt nach Bukarest. Internationale Wirtschaft stand auf dem Lehrplan. Nebenbei war sie schon beruflich tätig – und so ging es als 19-Jährige erstmals raus aus Rumänien. Auf eine Geschäftsreise nach Prag. Mit dem Flugzeug. "Das war sehr aufregend, und auf jeden Fall etwas zu viel des Guten. Ich komme aus ärmeren Verhältnissen, meine Mutter war alleinerziehend. Mein Chef aber buchte Business-Class, und ich wurde von einem Privat-Chauffeur abgeholt. Ich habe mich völlig fehl am Platz und wie Aschenputtel gefühlt", erinnert sie sich.

Doch was das Reisen betrifft, hatte sie Blut geleckt. Nach dem Studium stieg sie bei SAP in Bukarest ein und entdeckte viele Hauptstädte von Lissabon bis Oslo. Bis ihr Lebensweg 2006 in der Stadt der Liebe eine neue Wendung fand. In Paris lernte sie ihren "Boyfriend" kennen. "Ganz romantisch bei einer Messe. Ich habe ihn wahrscheinlich mit meinem guten Deutsch beeindruckt", witzelt sie. 2007 verlässt sie ihre Heimat und zieht nach Hirschberg. "In der Anfangszeit bin ich jedes Jahr nach Hause geflogen", sagt sie.

Bei Geschäftsreisen in Bukarest sieht sie ihre alten Kollegen wieder. Und auch ihr Mann geht mit auf Rumänien-Reise, sieht die sozialistischen Plattenbauten mit zunächst abschreckender Fassade, aber oftmals schönen Wohnungen – und nimmt die Herausforderung an, mit einem Bus voller Hühner durch die Welt von Transsilvanien zu fahren. "Es war interessant, Rumänien aus seinen Augen zu erleben", betont sie. Doch manchmal erkennt sie ihre alte Heimat gar nicht wieder. Die Altstadt in Bukarest, die in den 1990ern und 2000ern noch eine "ziemliche Ruine" war, ist jetzt repräsentativ herausgeputzt. Auch Constanza hat einen Boom erfahren, mit neuen Hotels, Malls und Läden.

Als ihre Mutter nach ein paar Jahren nach Deutschland folgt, nimmt der Bezug nach Rumänien etwas ab. "Es sind zwei Leben, heute schaue ich mit dem Blick von außen auf das Land. Ich bin ein bisschen deutsch, aber auch älter geworden. Und auch Rumänien hat sich gewandelt", erklärt sie. 2015 war sie das letzte Mal da. "Aber ein bisschen vermisse ich es schon, wenn ich so daran denke", erklärt sie. Die ehrliche Gastfreundschaft, die Kultur und Tradition, das Eintauchen in ihre Vergangenheit. Gerne möchte sie ihren beiden Kindern ihr Heimatland, ihr altes Leben zeigen, obwohl sie nach manchen Wurzeln der Vergangenheit erst suchen muss.