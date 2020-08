Der erst zehn Wochen alte Felix genießt, wie sein Frauchen, die Hundefrisörin Ines Richter (48), in ihrem Salon in der Hauptstraße 3 das Fell pflegt. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Sage und schreibe 30 Jahre lang war Ines Richter Bankangestellte, absolvierte direkt nach dem Abitur eine entsprechende Ausbildung. Jetzt betritt sie Neuland: Am 1. September eröffnet sie in der Hauptstraße 3 "Ines’ Hundehütte", einen Hundefrisör-Salon – den ersten überhaupt in Hirschberg.

"Ich hatte schon immer eine Verbindung zu Hunden", erzählt die 48-Jährige. "Meine Familie hatte Pudel, die wir auch immer selbst geschoren haben." Ihr Opa habe Schäferhunde für die Polizei ausgebildet. Und seit Kurzem gehört zu Familie der kleine, erst zehn Wochen alte Felix. Der putzige Welpe darf bei ihr im Geschäft bleiben, wenn sie die Kunden bedient.

Bei aller Hundeliebe: Wie kommt man dazu, sich plötzlich einem ganz anderen Beruf zuzuwenden? Das Bankengeschäft sei zuletzt immer härter geworden. "Es weht ein rauer Wind", sagt Richter, die zupackend und fröhlich wirkt. Auslöser für ihre Entscheidung war aber, dass sie bei einem Florida-Urlaub einen mobilen Hunde-Frisör sah und sich dachte: "Das will ich auch." Sie ist froh, dass ihre Familie sie unterstützt hat, sonst hätte sie diesen Neuanfang vielleicht nie gewagt.

Zurück aus Florida erkundigte sie sich bei einer Wohnmobil-Vermietung, wie hoch wohl die Kosten für einen Umbau zu einem Hundesalon seien. Die wären ziemlich hoch ausgefallen. Also ließ sich Richter beim Gründerinnenzentrum "gig7" in Mannheim beraten und stellte mit dessen Hilfe einen Business-Plan auf. Dabei wurde auch schnell klar: Die Nachfrage ist so groß, dass sich ein fixer Standort lohnt.

Im Souterrain eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße wollte sie ihren Salon eröffnen. Auch weil ihre Eltern oben drüber wohnen. Doch als sie im Februar den Bauantrag einreichte, teilte ihr die Gemeinde mit, dass sie das Einvernehmen nicht in Aussicht stellen könne. Dieser sei daraufhin zurückgezogen worden. "Bei einem Hundesalon handelt es sich um einen ,sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieb’", so der stellvertretende Hauptamtsleiter Michael Frank. Diese Art der Nutzung sei im entsprechenden Bebauungsplan aber ausdrücklich ausgeschlossen. "Das kam zu einer ungünstigen Zeit, ich war mitten in der Ausbildung", erzählt Richter.

Für einen Hundefrisör gibt es keine staatlich anerkannte Ausbildung, aber Richter absolvierte erst ein Fernstudium, um dann zwei Monate praktisch in Speyer zu lernen. Erst kürzlich bildete sich zudem auf Sylt fort. Sie bekam während ihrer Ausbildung den Tipp, dass ein Geschäft in der Hauptstraße zu vermieten sei, in dem zuvor Pelletheizungen verkauft wurden. Praktisch, dass dort noch Wasseranschlüsse aus einer Zeit lagen, als sich einst ein "Menschen-Frisör" hier befand. Richter gestaltete die 55 Quadratmeter liebevoll zu einem Hundeparadies in Blau-weiß-Tönen um. Hier befindet sich jetzt unter anderem eine Art Behandlungstisch, auf dem die Hunde geschnitten und geschoren werden.

In unmittelbarer Nähe steht die Badewanne, in der die Hunde gesäubert werden – "von den Ohren bis zum Popo", sagt Richter schmunzelnd. In einer Boutique verkauft sie zudem alles Mögliche für den Hund, auch Shampoos, die auf das jeweilige Fell abgestimmt werden, – vom Kurz- oder Langhaar- bis zum "Whitening- und Brigthening"-Produkt.

Braucht ein Hund das denn alles, und braucht er überhaupt einen Frisör? "Es gibt bestimmte Rassen, da ist ein Besuch schon alle vier bis sechs Wochen nötig – wie bei Havanesern, Maltesern oder auch Pudeln", sagt die Hundefrisörin. Sonst würden die Haare zu lang beziehungsweise verfilzen. Golden Retriever wiederum hätten zum Beispiel viel Unterwolle. Diese kann die Hundefrisörin auskämmen und mit einem speziellen Föhn rausblasen, sodass der Hund nicht so viele Haare verliert. Richter bietet zudem Krallenpflege und Zahnsteinentfernung mit Ultraschall ohne Narkose an. Generell empfiehlt sie, Hunde möglichst früh an ihre Frisörbesuche zu gewöhnen. Dafür bietet sie auch kostenlose Schnupperstunden an.

Gerne geht Richter auch auf individuelle Kundenwünsche ein. Generell würden die wenigsten aber wünschen, dass das Tier getreu den Rassebildern geschnitten wird, hat sie in der Ausbildung bemerkt. Aktuell kommt gerade ein "Frisurentrend" namens "Asia-Style" in Deutschland auf, bei dem der Schnitt am Kopf sehr rund ausfällt und die Tiere gern mit Schleifchen versehen werden. Schleifchen hat Richter zwar (noch) nicht, aber eine spezielle Asia-Style-Schere.

Sie ist also auf alles vorbereitet. Angst, mitten in der Corona-Zeit, ihren Laden zu eröffnen, hat die taffe Hundefrisörin nicht. "Ich hatte schon einige Anfragen; ich glaube, es gibt da Nachholbedarf", erzählt sie. Empfohlen wird, dass die Besitzer die Hunde bei ihr abgeben und gehen, sollte das aber nicht möglich sein, können Herrchen oder Frauchen mit Mund-und-Nasen-Bedeckung dabei bleiben. Richter wird den Laden zunächst alleine wuppen, aber ihre Tochter und ihre Mutter haben schon Unterstützung zugesagt. Sie plant drei Präsenztage; anderweitig öffnet sie nach vorheriger Terminvereinbarung.

Jetzt hofft Richter nur, dass sie sich einen treuen Kundenstamm aufbauen kann. Damit sich der große Schritt aus der Sicherheit einer Bankangestellten in die Ungewissheit der Selbstständigkeit auch gelohnt hat.

Info: Weitere Infos gibt es im Internet unter ineshundehuette.de. Tag der offenen Tür ist am Samstag, 5. September, von 9.30 bis 13 Uhr.