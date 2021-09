Hirschberg. (max) Eines war Werner Oeldorf und Karin Binder bei der Vorstellung des Programms der VHS für den Herbst und Winter wichtig: "Wir sind noch da." Denn das Programmheft, nach dem viele Hirschberger Bürger Ausschau hielten, ist seit Ausbruch der Pandemie weitestgehend verschwunden.

Das hat einen einfachen Grund, wie der Leiter der VHS-Stelle Hirschberg Oeldorf und Verwaltungsangestellte Binder, berichten. Durch die sich ständig ändernden Coronaregelungen und damit ausfallende Kurse war das Programm meist wenige Tage nach dem Druck nicht mehr aktuell. Da sich das Angebot auch während der Saison dann immer veränderte, lohnte es sich nicht mehr, es nachzudrucken. Da man auch auf die kommende Saison mit Skepsis blickt, bleibt es erst mal dabei, dass das Kursprogramm dem Internet entnommen oder telefonisch erfragt werden muss.

Das Angebot, das ein "kleines Programm innerhalb des großen Programms der Volkshochschulen Badische Bergstraße ist", wie Oeldorf sagt, muss sich nicht verstecken: 66 Kurse bietet die Hirschberger Zweigstelle an. Los geht es schon in der kommenden Woche, und viele der Kurse, die sich an Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche richten, haben noch Plätze frei.

Ein "Highlight" im Angebot sei die "Lesung mit Menü – Giftige Töne", die für den 24. September geplant ist. Im Hirschberger "Hotel Krone" ist dabei ein Krimi-Dinner mit dem Kunsthistoriker und Autor Wolfgang Schröck-Schmidt geplant. Auch ein Vortrag des Mannheimer Biophysikers und Schriftstellers Markolf Niemz mit dem Titel "Wie geht das Leben?" steht am 14. Januar 2022 auf dem Plan. Sein erster Auftritt im Frühjahr mit dem Titel "Die Welt mit anderen Augen sehen" zog 100 Zuschauer in die Alte Synagoge und war damit ausgebucht. Der Literaturnachmittag, der sonst in "Tine’s Café" in Großsachsen stattgefunden hat, muss wahrscheinlich nach Weinheim ausweichen, da das Café noch nicht wieder geöffnet hat.

Trotzdem habe man kein Raumproblem zu beklagen – im Gegenteil: Hirschberg sei ein wahres "Raum-Schlaraffenland", sagt Binder mit Blick auf Hilfeleistungszentrum (HLZ), Schillerschule, Alte Schule in Großsachsen und die vielen weiteren Veranstaltungsräume. Damit sei man besser aufgestellt als die anderen Volkshochschulen im Verbund.

Die musikalische Zeitreise "Die zwei von der Klangstelle" mit Dr. Markus Weber und Dieter Scheithe soll an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern, als Armut, Populismus und Fremdenhass im Nationalsozialismus gipfelten. Mit dem Film "Der Doktor aus Indien", sollen die Zuschauer im Olympia-Kino einen Einblick in die Lehren der ayurvedischen Medizin und Lebensweise kennenlernen.

Die beliebten Kurse der Kulturkreise, die laut Oeldorf "ein wichtiges Standbein im Angebot der VHS" sind, finden ab sofort wieder im HLZ statt, nachdem man zuvor ins Olympia-Kino ausweichen musste. In Zusammenarbeit mit der Awo gibt es in dieser Saison nur den Vortrag "Wenn ich mal dement bin...". Oeldorf und Binder hoffen aber, im nächsten Programm wieder mehr Awo-Kurse kommen. Wichtig seien außerdem Gesundheit und Entspannung, die man bei den Yoga-Stunden, beim "Rückenfit" oder der funktionellen Wirbelsäulengymnastik findet. Ein "Brenner", der aber schon ausgebucht ist, wird der Motorsägenlehrgang mit Revierförster Walter Pfefferle.

Bei allen Kursen gilt die 3 G-Regel (geimpft, getestet, genesen), und es gibt Kontaktnachverfolgung via https://www.luca-app.de/Luca-App oder klassischem Papierbogen. Oeldorf und Binder freuen sich, dass es keinen Einbruch im Angebot der VHS gibt. Dankbar sind sie für die Zusammenarbeit mit ihren Partnern. Außerdem sei man immer froh über Anregungen und Vorschläge für das zukünftige Programm, so Oeldorf.

Info: Das ganze Programm gibt es unter www.vhs-bb.de. Dort kann man sich auch anmelden. Wer lieber anruft, kann das donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter der Rufnummer 06201 / 5951 4 oder in der Weinheimer Hauptgeschäftsstelle werktags von 9 bis 12 Uhr tun.