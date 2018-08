Ebenfalls am Montag stand die Gruppeneinteilung an. Fotos: Dorn

Die "Saatschüler" begannen mit dem Hüttenbau. Am Ende des Ferienlagers in zwei Wochen wird im Wald ein ganzes Dorf stehen. Fotos: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ein dünner Staubschleier liegt über dem Waldweg in Richtung Saatschule, die an diesem Montagmorgen traditionell in der ersten Woche der Sommerferien startet. Die wochenlange Trockenheit hat dafür gesorgt, dass der Boden völlig ausgetrocknet ist. So wirbeln selbst die Füße der 170 Saatschüler und ihrer Betreuer bei ihrem Marsch vom 1. Kehrrang zu der Lichtung oberhalb der Quelle des Birkenbächles Staub auf.

Viel mehr Staub produzieren natürlich die Fahrzeuge, die diesen Weg befahren, um etwa Getränke für die Kinder und Teamer heranzuschaffen. Erfrischendes wird in den nächsten Tagen voraussichtlich in größerer Menge benötigt, denn an den Temperaturen von über 30 Grad soll sich nicht viel ändern. "Ich werde wohl jeden Tag Getränke nachbestellen müssen", befürchtet daher die Kinder- und Jugendreferentin der Gemeinde, Kirstin Wolski.

"Es gibt Tee und Wasser", erklärt sie den Kindern, nachdem die Gruppe ihr Ziel oberhalb von Leutershausen erreicht hat. Vielleicht wird es manchmal auch Limonade geben, da ist sich Kirstin Wolski noch nicht so sicher, denn zum Stillen des Durstes sind zuckerfreie Getränke nun einmal besser. Wer viel trinkt, muss ab und an die Toilette aufsuchen. Auch dafür ist bei der Saatschule gesorgt. "Die steht da drüben", erklärt die Jugendreferentin, deutet in Richtung des Eingangs zur Saatschule und ergänzt: "Danach Hände waschen nicht vergessen".

Neben den lebenswichtigen Dingen gibt es wie immer am ersten Tag viel zu organisieren. So müssen etwa die Kinder für den täglichen Küchendienst eingeteilt werden. Dazu erinnert Kirstin Wolski die Teilnehmer, sich morgens an- und abends abzumelden, damit auch niemand im Wald verloren geht.

Nachdem die organisatorischen Dinge geklärt sind, machen sich die Saatschüler in mehreren Gruppen an den Hüttenbau, um das Saatschulendorf entstehen zu lassen. Holz haben die Waldarbeiter in großer Menge hier liegen lassen, sodass es an Baumaterial nicht mangelt. Dazu geben die rund 40 Teamer jeden Tag Baumaterial wie Stroh, Baumscheiben oder Bambusstangen aus. Allerdings nicht in unbegrenzter Menge, denn die einzelnen Gruppen müssen dafür bezahlen, und zwar mit "Saatschultalern". Die bekommen sie jeden Morgen in genau abgezählter Menge von den Teamern zugeteilt. "Wir bauen die Villa Kunterbunt", berichtet eine der Gruppen, die gerade auf der Suche nach geeigneten Baumstämmen ist. Zwei Stockwerke und ein Dach soll diese Villa einmal haben, wenn sie fertig ist. Ein anspruchsvolles Vorhaben, doch die meisten Kinder aus dieser Gruppe nehmen nicht zum ersten Mal an der Saatschule teil und haben schon eine Menge Erfahrung im Bau von Hütten.

Allerdings sind die Arbeitsmaterialien nicht immer ideal zum Bearbeiten der Stämme, denn mit einer kleinen Handsäge ist es mühselig, einen Stamm in die gewünschte Form zu bringen. Doch Zeit spielt in der Saatschule keine große Rolle, Hauptsache die Hütte steht am Ende. Zum Programm der Saatschule gehören wie immer auch jede Menge Spiele und Basteleien. Auf das Backen eigener Brötchen oder Brote im selbst gebauten Lehmofen müssen die Kinder aber dieses Jahr wohl verzichten, denn es herrscht Waldbrandgefahr. "Den Lehmofen bauen wir aber trotzdem, denn das macht Spaß", betont Wolski.

In den nächsten Tagen werden immer wieder FSJ’ler der Gemeinde zusammen mit den Kindern Berichte für die RNZ über das abwechslungsreiche Programm der "Saatschule" verfassen.