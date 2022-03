Hirschberg-Großsachsen. (max) Corona bestimmte zwar im vergangenen Jahr das Geschehen, ansonsten zog man aber eine positive Bilanz beim größten Verein Hirschbergs, dem Turnverein Germania Großsachsen. 30 Mitglieder waren am Mittwoch zur Jahreshauptversammlung in die Sachsenhalle gekommen. Die Berichte aus den Abteilungen wurden teils coronabedingt von Vertretungen aus den Abteilungen oder dem Zweiten Vorsitzenden, Bernd Kopp, übernommen.

Vorsitzende Rebekka Ulrich bedankte sich für die große Unterstützung aus dem Vorstand, von Abteilungsleitern und Trainern: "Ihr habt es möglich gemacht, dass sportlich in dieser Zeit bei uns überhaupt etwas ging", sagte sie. Zu den großen außersportlichen Veranstaltungen zählte sie die Benennungen einer Außenanlage nach dem Ehrenvorsitzenden Rudi Frößinger, der der Mitgliederversammlung ebenfalls beiwohnte.

Beim Bericht von Schatzmeister Klaus Müller war aufgefallen, dass der Verein sich nur zu 28 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen finanziere. Um sich unabhängiger von Einnahmen aus Werbung und Spenden zu machen, wurden die Beiträge moderat erhöht, je nach Abteilung um zwei bis 20 Euro jährlich, was auf Zustimmung stieß. Zudem wurde beschlossen, dass Olga Wolf das neue Amt der Seniorenbeauftragten innehaben wird. Sie soll als Sprachrohr für die Senioren im Verein wirken, ähnlich wie es die Jugendabteilung für die Jugend hält. Ein Beauftragter fürs Kurssystem konnte nicht gefunden werden, genauso wenig wie ein Leiter des Wirtschaftsbetriebs oder ein Beauftragter für das Kurssystem.

Der sportliche Leiter der Handballer, Tom Zahn, zeigte sich kämpferisch und sagte, die "Erste Herren" stünde jetzt in der "heißesten Phase der Saison" in der Dritten Liga und müssten für die kommenden Heimspiele die Sachsenhalle zur "Sachsenhölle" für die Gegner machen. Immerhin geht es bei der Mannschaft um den Klassenerhalt. Die "Zweite Herren" habe eine "solide Runde" gespielt, drei Leistungsträger würden den Verein allerdings verlassen, für die Ersatz gefunden werden müsse. Bei der Dritten Mannschaft seien durch Corona viele Spiele in der Bezirksliga eins ausgefallen, außerdem habe man ein Nachwuchsproblem.

Beim Jugendhandball der Spielgemeinschaften "HG Saase" und "MSG HeLeuSaas", wurden die Auswirkungen der Pandemie in der vergangenen Saison weniger. Sie sei zwar "zerrissen" gewesen, es seien aber wieder "Spiele um Punkte" möglich gewesen, wodurch die Motivation stark gestiegen sei, wie Abteilungsleiter Volker Glock erklärte. Für die kommende Saison könne man erstmals seit zwei Jahren eine vollständige Qualifikation melden, und alle Trainerteams seien doppelt besetzt. Die gute Jugendarbeit führe zu dem Problem, dass zunehmend Spieler von größeren Vereinen abgeworben würden.

Im Tennis habe man trotz Corona zwölf neue Mitglieder bei den Erwachsenen begrüßen dürfen, sagte Moritz Stadler. Er bedankte sich für die "unglaublichen Leistungen" der Mitglieder, die Sanierungsarbeiten an Platz und Halle mit großem Aufwand gestemmt haben. Die Abteilung wird dieses Jahr 50 und Stadler hoffte, das gebührend feiern zu können.

Kopp übernahm den Bericht aus der Abteilung Boule für Leiter Peter Hofmann. Kopp berichtete, dass er die Spieler oft sehe und es eine "rege Teilnahme" gebe. 23 Spieler seien aktiv, Hofmann suche allerdings einen Nachfolger, da er nach 14 Jahren die Abteilungsleitung abgeben möchte. Spontan meldete sich niemand, der das Amt übernehmen könnte. Aus der Tanzabteilung berichtete Lysander Ammann. Zehn aktive Paare nähmen das Tanzangebot aktuell wahr. Beim Tae-Kwon-Do habe man keine Mitglieder durch die Pandemie verloren, es sei allerdings schwierig, dass die "guten Hallenzeiten" in der Martin-Stöhr-Schule meistens nicht verfügbar seien, berichtete Peer Böhrnsen. Das neue Kurssystem werde gut angenommen, und man wolle auch noch einen Selbstverteidigungskurs für Frauen anbieten.

Aus dem Tischtennis berichtete Alexander Skrobuszynski, der die Leitung 2021 übernommen hatte. "In der Abteilung läuft es", sagte er zufrieden. Mina Platz und Leonie Nesselhauf hatten 2021 die Leitung der Abteilung Turnen, Freizeit- und Gesundheitssport von Rebekka Ulrich übernommen, die "viel neuen Wind" gebracht habe, was ihr einen Applaus einbrachte. Skrobuszynski, Platz, Nesselhauf, Tanzabteilungsleiterin Monika Stein und Jugendabteilungsleitern Katja Schweinhardt wurden in ihren Ämtern bestätigt. Um kommende Versammlungen noch zu verbessern, verteilte der Vorstand einen Fragebogen, auf dem die Mitglieder ihre Wünsche äußern konnten.