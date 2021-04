Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Andrea Edinger sitzt gerade am Schreibtisch und hat gleich drei Videochat-Trauergespräche. Vorher nimmt sie sich aber die Zeit, um der RNZ von den pandemiebedingten Änderungen ihrer Arbeit als Trauerrednerin zu berichten.

Schon gleich zu Beginn der Corona-Krise bekam die 57-Jährige die Auswirkungen zu spüren: "Im März 2020 gab es erst einmal die ersten sechs bis acht Wochen kaum noch Trauerfeiern, da die Menschen in den Teilnehmerzahlen auf ein Mindestmaß reduziert wurden, mancherorts waren keine Trauerfeiern mehr erlaubt", erzählt sie. Und das merkte Edinger auch finanziell: "Ja, die ersten zwei Monate beim ersten Lockdown waren schwierig." Auch aktuell gebe es zwischendurch immer wieder mal Ruhephasen, die sie nutzt, um sich mit Fachliteratur auseinanderzusetzen oder einfach auch Kraft zu sammeln. "Denn im Hemd bleiben circa 1500 Sterbefälle in zwölf Jahren nicht", gibt die Leutershausenerin offen zu. Trauerrednerkollegen von ihr hätten so gut wie gar nichts mehr gehabt, berichtet sie über die Anfänge der Krise. Daher will Edinger auch nicht jammern. Vor allem wenn sie an die Gastronomen, an die Kulturschaffenden, die Reisebranche, den Einzelhandel, Friseure oder Kosmetiker denkt, die Restriktionen unterlagen und noch unterliegen. "Da muss man dankbar sein, dass man arbeiten gehen darf – auch wenn es weniger ist als vor Corona", findet die Trauerrednerin.

Über die Beerdigungen in der Anfangszeit der Krise sagt sie, dass einige Zeit nur noch "verscharrt" wurde. Ein schlimmer Zustand für alle Betroffenen. Nachdem der erste Schock vorüber gewesen war, fanden die Trauerfeiern fast überall nur noch im Freien statt. "Resultat war, das in der Sonne einige Male alte Leute dehydriert und umgekippt sind und Notärzte kamen", erzählt Edinger. Jeder Friedhof hätte seine eigenen Regularien und Begrenzungen der Teilnehmerzahlen. Abstandspflicht und Maske müssen generell eingehalten werden. "Mir wurde erzählt, dass auf manchen Friedhöfen die Polizei kam, wenn zu viele Trauergäste die begrenzte Teilnehmerzahl sprengten", so die Trauerrednerin.

Auch der Umgang miteinander bei den Trauerfeiern stellte alle Beteiligten vor Herausforderungen: "Gerade besonders ältere Menschen vergessen, dass man nicht mehr kondolieren soll mit stillem Händedruck." Das könne natürlich auch schwierig werden, denn es werden Teilnehmerlisten geführt, und so könne im schlimmsten Fall eine ganze Trauergemeinde in Quarantäne gestellt werden,

Und der Abschied von den Sterbenden wurde zur noch größeren Herausforderung, erzählt Edinger. Angehörige durften sich nicht mehr in Krankenhäuser zu ihren Liebsten begeben, genauso wenig wie in die Altenheime. Manche durften im Finalstadium zu den Sterbenden, aber immer nur eine Person und unter großen Schutzauflagen. "Die Familien, die in dieser Zeit Angehörige verloren haben, konnten im Vorfeld oft ihre Kranken nicht mehr besuchen", berichtet die Leutershausenerin von einigen schlimmen Fällen. Viele alte Leute seien dann allein gewesen.

Als es Winter wurde, durfte man wieder in die Trauerkapellen, aber nur noch mit wenigen Teilnehmern, je nach Größe der Trauerhalle ermittelt. "Viele Trauerkapellen glichen Eiskellern, wo sich die Menschen erkälten konnten", kann die Trauerrednerin aus ihren Erfahrungen erzählen. Auch das Abschiednehmen am offenen Sarg für Familien kurz vor der Trauerfeier sei bei Coronakranken nicht mehr möglich gewesen.

Edinger weiß, wovon sie spricht. Denn sie selbst hatte seit März 2020 insgesamt fünf Coronafälle. Ein 82 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen sei an Corona gestorben, vier starben mit Corona. Sie hätten sich alle nach Operationen in Krankenhäusern angesteckt, erzählt die Leutershausenerin. "Sie hätten wohl noch ein bisschen leben dürfen, hätte Corona nicht das gesundheitliche Fass zum Überlaufen gebracht", glaubt Edinger. Vor und nach Weihnachten hätte es dann "wie jedes Jahr" viele Beerdigungen gegeben, die Krematorien seien zeitweise nicht mehr nachgekommen. "Aber das kennen wir in unserer Branche", sagt die Trauerrednerin. Man vergesse doch irgendwie, dass man sowieso jeden Tag 4000 Tote in Deutschland zu beklagen habe. "Die Bestatter, die ich kenne, sagen alle, dass sie nicht eklatant mehr Arbeit haben als vor Corona", erzählt Edinger. In Großstädten sei das aber bestimmt anders.

Auch die Arbeit mit den Angehörigen hat sich stark geändert. Trauergespräche finden bei der Leutershausenerin seit November nur noch per Videochat statt. "Zoom, Threema, Skype, Signal und Whatsapp sind die Möglichkeiten, bei denen mir die trauernden Menschen in die Augen schauen können", sagt sie. Erst wenn es warm wird, werde sie sich im Freien wieder direkt mit Familien treffen – auf dem Balkon oder der Terrasse mit viel Abstand. Hätte sie diese Variante nicht gewählt, wäre sie selbst bereits drei Mal in Quarantäne geraten, erzählt Edinger. Außerdem wollte sie nicht schuld daran sein, in Familien unsichtbar Corona zu bringen, denn auf den Friedhöfen habe sie doch noch genug Kontakte. Immerhin dürften in Baden-Württemberg momentan noch 100 Trauergäste vor den Kapellen stehen.

Was sie in dieser Zeit sehr bewegt: Menschen, die an Einsamkeit kaputt gegangen sind. Dies werde aus ihrer Sicht "ein wenig unter den Teppich gekehrt".

Edinger selbst ist ein lebensfroher und lebensbejahender Mensch, der für vieles dankbar ist. Zum Beispiel dass sie seit Jahren immer noch gefragt ist, wobei ihre beiden im Beltz-Verlag erschienenen Büchern sie noch bekannter machten. "Aber gefragt bin ich nicht durch Corona, sondern durch meine Arbeit, die den Trauernden offensichtlich hilft", resümiert sie.