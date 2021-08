Tobias Escher (links) und Matz Scheid treten am 29. August bei der „Seelenfutter Manufactur“ auf. Foto: zg

Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Nach der vielversprechenden Premiere als Duo im Herbst 2019 kam Corona und verhinderte erst mal weitere gemeinsame Unternehmungen von Tobias Escher und Matz Scheid. Jetzt, fast zwei Jahre danach, kommt es zu einem weiteren Auftritt des Akkordeonvirtuosen aus dem Schwabenland und des "bärtigen Barden" von der Bergstraße. Am Sonntag, 29. August, treten sie gemeinsam bei der "Seelenfutter Manufactur" in Leutershausen auf. Die musikalische Schnittmenge von Escher und Scheid, die auch beim Odenwälder Shanty Chor zusammen auf der Bühne stehen, ist beträchtlich, und so war es nur eine Frage der Zeit, wann man diese beiden Vollblut-Musikanten zum ersten Mal als Duo auf der Bühne sieht.

Beide lieben die stilistische Vielfalt, lassen sich in keine Schublade stecken und toben sich gern mit den unterschiedlichsten Formationen auf verschiedenen musikalischen Spielwiesen aus. Von Irish Folk über Blues, Mundart, Country, Shanty bis hin zum neuen "Wiener Lied" ist alles möglich.

Die Bandbreite der beiden Musiker, ihre langjährige Bühnenerfahrung und ihr Hang zu launig-humorigen Moderationen versprechen einen ersprießlichen Abend im lauschigen Innenhof der "Seelenfutter Manufactur" von Eric Washeim, der mit schmackhaften Speisen und Getränken seinen Teil zum Gelingen des Abends beitragen will.

Info: Konzert von Tobias Escher und Matz Scheid am 29. August im Innenhof der "Seelenfutter Manufactur", Eintritt: 18 Euro, Beginn 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Karten: "Seelenfutter Manufactur", Bahnhofstraße 34, Leutershausen, Telefon 0157/ 76459102, Mail: info@seelenfuttermanufactur.de; Getränke Ost, Friedrichstraße 21, Leutershausen, Telefon 06201/592470.