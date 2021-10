Hirschberg. (krs) Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg hat am vorgestrigen Samstagvormittag gegen 10.50 Uhr einen Brand im Gewerbegebiet gelöscht. In einem Metall verarbeitenden Betrieb waren Titanspäne in zwei Mulden in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

"Die Mitarbeiter haben geistesgegenwärtig reagiert und die Behälter ins Freie gebracht", sagt Kommandant Peter Braun: "Das hätte sonst anders ausgehen können." Metallbrände können nicht mit Wasser gelöscht werden. "Solche Feuer muss man ersticken, mit Wasser kriegt man das nicht hin", sagt Braun: "Die Späne würden immer wieder zünden, denn Wasser kühlt nur." Deswegen warteten die 20 Wehrleute auf Sand vom Bauhof. "Das hat gut geklappt", gibt Braun an. Mit dem Sand löschten die Kräfte den Brand schnell, sodass der Einsatz insgesamt nur knapp eine Stunde dauerte.

"Das war keine große Sache", meint Braun. Auch einen Sachschaden gebe es quasi nicht, die Behälter könne man weiterhin verwenden und die Späne seien ohnehin Metallabfälle gewesen.