Hermann Theisen (auf dem Sofa) und Hubert Bardenheuer sind in „2027 – Die Zeit, die bleibt“ zu sehen. Das Werk wird am Freitag im Mannheimer Nationaltheater uraufgeführt. Foto: Maximilian Borchardt

Von Annette Steininger

Hirschberg/Mannheim. Schon mehrfach hat die RNZ über Hermann Theisen berichtet, denn der Hirschberger hat als Friedensaktivist oft von sich reden gemacht. Doch jetzt steht der 58-Jährige auf der Bühne, und zwar nicht auf irgendeiner, sondern auf derjenigen des Mannheimer Nationaltheaters. Theisen und auch Hubert Bardenheuer, der schon mit dem "Heisemer Dorftheater" glänzte, gehören zu den 17 Laienschauspielern, die zusammen mit vier Profis bei "2027 – Die Zeit, die bleibt" mitwirken. Der "Versuch über die Klimakrise" von Gernot Grünewald und Ensemble wird am kommenden Freitag, 14. Januar, uraufgeführt.

Theisen erfuhr von der Suche nach Laienschauspielern durch eine Anzeige und bewarb sich prompt darauf. "Ich dachte mir, das ist eine einmalige Gelegenheit, solch eine Chance bekommst du vielleicht nie wieder!" Denn der Hirschberger wollte schon immer mal das "Innenleben" eines großen Theaters kennenlernen. Vor allem dasjenige eines solch renommierten Theaters wie in Mannheim. "Das ist für mich ein Geschenk", freut sich der Hirschberger riesig. Denn er ist ein passionierter Theatergänger, hat entsprechende Abos und schon einige Schauspielhäuser besucht.

Zehn Jahre lang hat er selbst in Bad Kreuznach, wo er aufwuchs, in einer Amateurtheatergruppe mitgespielt. "Das hat in mir die große Theaterleidenschaft ausgelöst", erzählt Theisen. Auch in Heidelberg wirkte er schon als Laienschauspieler, auch dort war er bereits am Theater mit einer Bewerbung erfolgreich. Dass es nun erneut in Mannheim geklappt hat, lässt den Hirschberger schwärmen. Den Regisseur findet er herausragend und den Aufwand beeindruckend.

Eigentlich sollte das Stück bereits vor zwei Jahren uraufgeführt werden, doch das musste aufgrund der Pandemie warten. "Als der Intendant zu der Probe kam, haben wir es uns schon fast gedacht", erinnert sich Theisen. Nun soll das Stück endlich und in einer aktualisierten Version auf die Bühne. Dabei wird auch nach der Erfahrung der weltweiten Pandemie gefragt, "ob wir mittlerweile anders über die Klimakrise denken – und was uns immer noch davon abhält, sie entschlossen aufzuhalten". Regisseur Gernot Grünewald inszeniert eine theatral-musikalische Versuchsanordnung, in der sich Alltagshandeln und Endzeitszenario begegnen und Mannheimer Bürgerinnen und Bürger sowie Schauspielerinnen und Schauspieler gemeinsam erforschen, ob die Menschheit noch zu retten ist.

"Ein dokumentarisches Theater", erläutert Kenner Theisen. Die Texte haben die Profi-Schauspieler gemeinsam mit dem Regisseur entwickelt. Den 17 Laien, zehn Erwachsene und sieben Jugendliche, die laut Theisen einen Querschnitt aus der Bevölkerung darstellen sollen, kommt dabei eine eher stumme Rolle zu. In eigens für sie kreierten Räumen auf der Bühne gehen sie dort ihren Alltagsbeschäftigungen nach, während die Profis reden und agieren.

Dafür durften die Laien einen Raum benennen, der für sie von großer Bedeutung ist. In Theisens Fall war es sein heimisches Büro. Dort dürfen natürlich die unzähligen Gerichtsakten, die der Friedensaktivist über die Jahre angesammelt hat, nicht fehlen. In denen blättert er während des Stücks immer mal wieder, telefoniert oder gönnt sich ein Nickerchen. Der Bühnenbildner hat sogar ein Chagall-Bild, das bei Theisen im Büro hängt, nachgemacht.

Für Bardenheuer ist das Zimmer mit Bedeutung übrigens das Wohnzimmer mit seinem schönen Sofa. Der Leutershausener, der inzwischen in Schriesheim lebt, hatte sich unabhängig von Theisen beworben. Da sich die zwei aber kennen, entdeckten sie schnell, dass sie beide am Nationaltheater genommen wurden.

Nun wirken diese zwei Alltagshelden also in dem außergewöhnlichen Stück mit. Mal agieren sie langsam, mal schnell, je nach dem Hauptgeschehen. Besonders ist auch die kreisförmige Leinwand, auf der unter anderem Videosequenzen eingespielt werden, die vorher im Rahmen von Interviews mit den Schauspielern aufgezeichnet wurden.

Für Theisen ist aber auch das Theater-Thema von Relevanz, nämlich die Klimakrise, ein mehr denn je aktuelles Thema: "Es wird von existenzieller Bedeutung für die Menschheit sein." Auch hat das Stück den Sozialarbeiter, der in einem Krankenhaus tätig ist, zum Nachdenken angeregt: Kann man selbst vielleicht noch etwas mehr tun? Theater generell inspiriere die Menschen, "in den Dialog mit sich selbst zu treten".