Hirschberg. (ze) Der trockene und heiße Sommer 2018 hat den Wäldern in Deutschland arg zugesetzt. Überall findet man abgestorbene Bäume, auch im Hirschberger Gemeindewald. Besonders an süd- und westexponierten Lagen sind die Schäden nicht zu übersehen. Einen besonderen Schwerpunkt stellt dabei der Südhang des "Hundskopfs" in Großsachsen dar.

"Die Bäume sind hier nicht mehr zu retten", erläuterte Bürgermeister Ralf Gänshirt bei der Gemeinderatssitzung. Da die abgestorbenen Bäume drohen, auf die Talstraße beziehungsweise L 596 zu stürzen, müssten sie im Bereich von der Kunz-Mühle bis zur Gemeindegrenze am Ortseingang von Heiligkreuz gefällt werden. Der hier vorhandene Steilhang erfordert allerdings eine besondere Vorgehensweise. So muss eine Spezialfirma mit einem sogenannten Fällbagger anrücken, der die Bäume von der Straße aus nicht nur fällt, sondern auch bis dorthin heraushebt. Arbeiten direkt im Steilhang würden diesen zu sehr in Mitleidenschaft ziehen und die Gefahr von Steinschlag und Hangrutschungen vergrößern.

Je nach Höhe der Bäume wird der Fällbagger daher auf einer Tiefe von 25 bis 30 Metern sämtliche Bäume entfernen. Der strauch- und buschartige Bewuchs soll zur Hangsicherung aber möglichst verbleiben.

Während der Fällarbeiten, die in den Herbstferien vom 28. bis 31. Oktober stattfinden sollen, wird die Talstraße zumindest tagsüber vollständig gesperrt. Ob diese Sperrung auch in den Nachtstunden bestehen bleibt, muss noch geklärt werden.

Der Südhang des "Hundskopfs" ist seit jeher nicht gerade der ideale Standort für Bäume. Die Südexposition, die Steilheit des Hanges und die Flachgründigkeit des Geländes machen den Hang zu einem Grenzstandort für den Wald. Bereits vor rund 80 Jahren scheiterten dort Versuche, eine Douglasien-Kultur anzulegen. Die Trockenheit Ende der 1940er Jahre setzten diesem Versuch ein Ende.

Seitdem blieb der Wald dort weitgehend unbewirtschaftet. Verschiedene Baumarten wie Robinien, Eichen, Lärchen oder Hainbuchen siedelten sich an, und auch einige verbliebene Douglasien sind noch zu finden.

Schäden in unterschiedlicher Intensität weisen alle diese aufgeführten Baumarten auf. Die Nadelbäume und die größeren Buchen sind überwiegend vollkommen abgestorben.

Insgesamt werden die Fällung der Bäume und die damit einhergehende Verkehrssicherung rund 26.000 Euro kosten. Der Erlös aus dem Verkauf des Holzes wird voraussichtlich keinen nennenswerten Beitrag zu Kostendeckung ergeben. Einstimmig bewilligte der Gemeinderat diese außerplanmäßige Ausgabe und befürwortete ebenso einmütig die vorgeschlagene Verkehrssicherung in der Talstraße.