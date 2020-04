Manfred Fäßler bearbeitet in seinem Schreibwaren-Tabakladen mit Postannahme in Großsachsen derzeit mehr Pakete als sonst. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Das neuartige Corona-Virus hat das tägliche Leben kräftig durcheinandergewirbelt. Homeoffice ist angesagt, und da die Kindergärten und Schulen geschlossen sind, muss zu Hause gleichzeitig der Nachwuchs betreut werden. Noch dazu haben viele Geschäfte wegen der Corona-Krise bislang nicht geöffnet. Das sorgt dafür, dass mehr im Internet bestellt wird, und so berichten die Lieferdienste seit Tagen über steigende Paketmengen. Das kann Manfred Fäßler, der die Postannahmestelle in "Fäßlers Ecklädchen" in Großsachsen betreibt, nur bestätigen. "Es sind deutlich mehr Pakete geworden", sagt er und schätzt, dass er täglich 20 Prozent mehr Warenkartons zu bearbeiten hat als sonst üblich.

Trotz dieses Plus an Paketen und damit auch Kunden, bilden sich keine Warteschlangen vor seinem Laden in der Breitgasse. Daher können die geltenden Abstandsregeln gut eingehalten werden. Auf diese weist Fäßler gleich auf mehreren Plakaten am Eingang zum "Ecklädchen" hin. "Zwei Meter Abstand" ist darauf zu lesen, und auf einem anderen Plakat heißt es: "Liebe Kunden, passen Sie auf sich auf und halten Sie bitte Abstand." Dieser Bitte folgen die Kunden in dem Laden in den meisten Fällen vorbildlich, was angesichts des geringen Platzangebots manchmal gar nicht so einfach ist. Aber man nimmt Rücksicht aufeinander. Zudem hat Fäßler Plexiglasscheiben oberhalb der Verkaufstheke angebracht, sodass der direkte Kontakt zwischen ihm und den Kunden eingeschränkt ist.

Bei „Getränke Butt“ werden nicht mehr Pakete als sonst abgegeben. Foto: Kreutzer

Im "Ecklädchen" werden aber nicht nur Pakete und Briefe angenommen. Fäßler betreibt hier auch eine Lotto-Annahmestelle, und diese floriert momentan ebenso. "Die Lotto-Annahmestelle in Leutershausen ist derzeit geschlossen", kennt Fäßler den Grund. Nun kämen einige Lottospieler extra nach Großsachsen, um hier ihren Tippschein abzugeben.

Dass die in der Geschäftsstelle der SGL in der Hauptstraße beheimatete Lotto-Annahmestelle derzeit geschlossen ist und nicht die in Großsachsen, liegt an den speziellen Regelungen der Landesregierung zur Beseitigung der Corona-Krise. Danach müssen Wettannahmestellen geschlossen bleiben. Befinden sich diese jedoch in einem Geschäft, das ansonsten erlaubte Waren verkauft, dürfen sie weiter betrieben werden.

Postannahmestellen sowie der Zeitschriften- und der Zeitungsverkauf sind in der Corona-Verordnung aber ausdrücklich von der Schließung ausgenommen, wodurch Fäßler seine Lotto-Annahmestelle weiter betreiben darf. Ab der kommenden Woche dürfte entsprechend der neuesten Regelung zur Pandemie aber auch das Pendant in Leutershausen wieder geöffnet sein.

Etwas anders sieht die Situation in der Postagentur von Farah Butt in der Raiffeisenstraße in Leutershausen aus. Eine deutliche Steigerung der Menge der hier abgegebenen Pakete sieht ein Mitarbeiter Butts nicht. Trotzdem herrscht hier ein reger Betrieb, und es kommen immer wieder Kunden vorbei, die Pakete oder Briefe abgegeben. Die in dem kleinen Lädchen ebenfalls angebotenen Schreibwaren sind momentan allerdings eher ein Ladenhüter, da die Schulen geschlossen sind und dementsprechend die Nachfrage nach Schulheften und anderen Utensilien für den Unterricht äußerst gering ist.

Auf den notwendigen Abstand der Kunden zueinander weist Butt ebenfalls am Eingang zu ihrem Laden hin. 1,50 Meter gibt sie vor; auf dem Boden sind entsprechende Markierungen angebracht. Die Kunden bemühen sich, diesen Abstand einzuhalten, was durch die nicht ganz so beengte räumliche Situation in dem Laden auch gut möglich ist.