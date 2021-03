Von Annette Steininger

Hirschberg.Die Renovierung der Fachwerkhäuser Alte Schule und Altes Rathaus in Großsachsen ist bitternötig – und beschlossene Sache. Zunächst wird dieses Jahr die Alte Schule Am Mühlgraben 3 in Angriff genommen. Für Rainer Müller, Mitglied des Runden Tisches Kultur Hirschberg, des Bürgerforums für Ortsgestaltung und Ortserhaltung sowie der Stadtbaukommission, ist die Nachricht, wie das geschehen soll, "ernüchternd". Die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) haben vergangene Woche mehrheitlich beschlossen, der Idee des Landesamtes für Denkmalschutz zu folgen, beide Fachwerkhäuser komplett zu verputzen.

Einige Hölzer sind wohl pilzbefallen, andere sogar zerstört, und Bauteile könnten zwischen dem Fachwerk herausbrechen. Ein Vollverputz solle nun gemäß Empfehlung des Landesdenkmalamts den Originalzustand des Gebäudes Alte Schule wiederherstellen, bedauert Müller. Verständlich für die Entscheidung des ATU sei der Hinweis, dass der Vollverputz die wesentlich preisgünstigere Variante gegenüber einer Erneuerung der Fachwerk-Konstruktion des Gebäudes ist.

"Da stellt sich mir allerdings die Frage: Putz drauf oder auch Schwamm drüber, ohne Sanierung der Wahrheit, die darunter liegt? Das geht wohl gar nicht", findet Rainer Müller.

Die Postkarte aus den Jahren nach 1905 (Jahr der Erbauung des Schlauchtrockenturms am Rathaus) zeigt, dass das Fachwerk des Schulhauses unter Putz liegt. Dies gilt zumindest für die abgebildete Rückfassade. Fotos: Dorn/Gemeinde Hirschberg

Der Runde Tisch Kultur Hirschberg hat im Jahre 2008 eine Ortsbegehung mit dem unvergessenen Erich Dallinger und mit Martin Stöhrer organisiert. Genau hier, "Am Mühlgraben", hätten sie den bis heute ungebrochenen Zauber dieses kleinen Ortskernes erlebt, der sozusagen angehängt ist ans jetzige Straßendorf Großsachsen, erinnert sich Müller.

Im Rathaus könne man sich das vom Runden Tisch Kultur Hirschberg verfasste Begleitheft zum "Historischen Ortsrundgang Hirschberg an der Bergstraße" holen und sollte in Großsachsen einfach mal die Punkte 12 bis 15 besuchen, empfiehlt Müller. "Viele Hirschberger haben keine Ahnung von diesem Juwel: Altes Rathaus, Alte Schule und das durch Initiative von Irene und Karl-Ludwig Kemen preisgekrönt restaurierte Fachwerk von Wohnhaus Nr. 15." Im Begleitheft könne man auch sehen, wie nichtssagend dieses prächtige Haus aussah unter Vollverputzung.

Unter Nummer 14, das ist die Alte Schule Am Mühlgraben, kann man im Heftchen lesen: "Um 1786 wird das jetzt sichtbare Gebäude als Schule neu errichtet." Das Fachwerkgeschoss ist von 1838. Die historischen Fakten des Ortsrundganges verdanke man überwiegend Ortshistoriker Rainer Gutjahr, vieles auch Erich Dallinger, so Müller. Er erklärt: Die große Zeit der Fachwerkhausbauten lag im 16. bis frühen 19. Jahrhundert. Holz habe es zur Genüge gegeben, und der Lehm zum Befüllen habe oft schon in der Baugrube bereitgelegen. Die eher schlichten Exemplare der Fachwerkhäuser seien aber allmählich als ärmlich betrachtet und daher seit Ende des 19. Jahrhunderts gern komplett verputzt worden, sagt Müller. "Ich erlaube mir daher heftigen Zweifel an ,Vollverputz ist der Originalzustand’ und plädiere dringend für den Erhalt des Fachwerk-Ensembles ,Am Mühlgraben."

Ortschronist und Historiker Rainer Gutjahr ergänzt auf RNZ-Anfrage noch einige Details: So wurde der Fachwerkstock des Schulhauses 1838 auf die Mauern des Erdgeschosses gesetzt, das 1786/87 entstanden war. Das Fachwerk trage den für das 19. Jahrhundert typischen funktionalen Charakter ohne Schnörkel und Zierelemente. "Dies könnte darauf hindeuten, dass der Fachwerkaufbau von vornherein tatsächlich zum Verputzen vorgesehen war", schlussfolgert Gutjahr. Auch wenn er es bedauern würde, wenn man das Fachwerk verschwinden lässt. Es sei ja auch von ästhetischem Reiz. Ob es nun im Original wirklich vollverputzt war, lässt sich letztlich nicht wirklich belegen: "Das Entsorgen der Großsachsener Gemeinderechnungen der Jahre vor 1914 lässt genauere Aussagen zur Ausführung der Aufstockung nicht mehr zu", sagt der Historiker. Es sei aber wohl zu erwarten, dass sich die Frage – verputzt oder nicht – bald wieder stellt, wenn das benachbarte Alte Rathaus zur Renovierung ansteht.

Die RNZ wollte nun auch vom Landesamt für Denkmalschutz wissen, woher die Annahme rührt, dass das Gebäude vollverputzt war. Die Pressestelle des Regierungspräsidiums in Stuttgart schickte daraufhin eine ausführliche Antwort.

Sowohl bei dem 1741 errichteten ehemaligen Rathaus als auch bei dem 1786 gebauten ehemaligen Schulhaus handele es sich um "ein konstruktives Fachwerk", erläutert das Landesamt für Denkmalschutz. Weder dessen Sichtbarkeit noch seine Bewitterung seien beim Bau der Gebäude angedacht gewesen. "Dafür spricht zum einen die Erbauungszeit", so die Behörde: Im Barock galten Fachwerkgebäude als ärmlich, aus Stein errichtete Gebäude dagegen spiegelten den Reichtum des Bauherrn wider. Wer sich einen Steinbau aber nicht leisten konnte, täuschte mit einem verputzten Fachwerkbau zumindest vor, es handele sich um ein massives Bauwerk. "Da es um zwei repräsentative Bauten im Ortskern geht, liegt ein Verputz der Gebäude nahe", schlussfolgert das Landesamt für Denkmalschutz.

Zum anderen würden die einfachen Holzquerschnitte und die schlichte Anordnung der Holzbalken zeigen, dass man davon ausging, dass das Fachwerk nicht zu sehen sein würde. "Häufig wurde bei verputzten Fachwerkkonstruktionen auch kostengünstigeres Holz verwendet als bei Sichtfachwerk – keine Eiche, dünnere Balken", so die Behörde. Bei freiliegendem konstruktivem Fachwerk wäre die Gefahr für Schäden viel größer als bei Sichtfachwerk. Auch auf historischen Abbildungen aus dem 19. Jahrhundert seien die Gebäude verputzt dargestellt.

Und das Landesamt für Denkmalschutz weiß auch aus der jüngsten Vergangenheit noch mehr zu berichten: So hätten Untersuchungen zur Fachwerkkonstruktion der Alten Schule bereits bei der Freilegung des Fachwerks zu Beginn der 1980er-Jahre stattgefunden. "Im gleichen Jahr wurde das Fachwerk entgegen der Empfehlungen des Landesamts für Denkmalpflege auf Wunsch des damaligen Gemeinderats freigelegt", betont die Behörde. Sie sieht sich bestätigt: Wie zum damaligen Zeitpunkt bereits prognostiziert, seien seit der Freilegung erhebliche Schäden am Fachwerk entstanden.

Seit 2017 läuft die Maßnahme zur Sanierung der Schäden am konstruktiven Fachwerk. Anhand der Schadensbilder und der vorgelegten Schadenskartierung habe sich der Bauherr, also die Gemeinde, für eine Sanierung des Fachwerks und eine anschließende Rückführung des Gebäudes in seinen bis 1980 verputzten Zustand entschieden. Diesem Vorgehen sei aus denkmalfachlicher Sicht ausdrücklich zugestimmt worden, "da es zum Schutz der Denkmalsubstanz beiträgt und dem historischen Erscheinungsbild des Gebäudes entspricht". Die Behörde betont auch: Eine Forderung nach einem Verputz wurde vonseiten der Fachbehörde nicht ausgesprochen.

Das bestätigt Bauamtsleiter Rolf Pflästerer auf RNZ-Anfrage. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt hatte sich Thomas Scholz (SPD) angesichts verschiedener Formulierungen in der Vorlage irritiert gezeigt. Er wollte damals wissen: "Fordert, wünscht oder stimmt das Denkmalschutzamt dem Vollverputz zu?"

Nach Diskussionen im Gemeinderat 2020 sollte die Gemeinde beim Landesamt für Denkmalschutz eine Anfrage stellen, ob ein Vollverputz denkbar und sinnvoll wäre, erläutert Pflästerer. Daraus sei dann aber ein Antrag geworden, weil eine umfangreiche Prüfung erfolgen musste. Es sei also keine Forderung des Landesamtes für Denkmalschutz gewesen, sondern eine Zustimmung zum Antrag der Gemeinde, so Pflästerer.

Am Dienstag tagt der Gemeinderat auch zu diesem Thema und muss beschließen, ob er der mehrheitlichen Empfehlung des Ausschusses für einen Vollverputz folgen will oder nicht. "Der Gemeinderat steht vor einem Dilemma", sagt der Bauamtsleiter. Auch er zeigt Verständnis für beide Sichtweisen. Er könne nachvollziehen, dass ein offen liegendes Fachwerk als attraktiver empfunden wird. Für das Gebäude an sich sei es aber besser, wenn es verputzt werde. "Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dass der Gemeinderat einen Baubeschluss fasst, denn sonst gibt es keine Sanierung", betont Bauamtsleiter Pflästerer.