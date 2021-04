Das Rückhaltebecken im Bereich der Galgenstraße in Hirschberg soll erweitert werden. Der Abwasserverband „Oberer Landgraben“ unterstützt die Maßnahme finanziell. Foto: Dorn

Hirschberg. (ze) Für den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße" endete das Jahr 2020 mit einer Besonderheit. "Erstmals in der Geschichte des Verbands wurde in Hirschberg mehr Wasser verbraucht als in Heddesheim", berichtete Verbandsvorsitzender Michael Kessler im Rahmen der jüngsten Verbandsversammlung im Heddesheimer Bürgerhaus.

Demnach gab der Verband 644.000 Kubikmeter Wasser an Hirschberg ab, und damit rund 11.000 Kubikmeter mehr als an Heddesheim. Dabei sollte aufgrund der Einwohnerzahl dieses Verhältnis eigentlich umgekehrt sein, da Heddesheim rund 1700 Einwohner mehr hat als Hirschberg.

"Das könnte an Wasserverlusten durch Rohrbrüche liegen", vermutete Kessler. Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt teilte dazu mit, dass man sich bereits auf die Suche nach etwaigen Rohrbrüchen gemacht habe. Anscheinend mit Erfolg, denn in den ersten drei Monaten dieses Jahres lag der Wasserverbrauch in Hirschberg wieder unter dem von Heddesheim, wie Verbandsschriftführer Jürgen Beck wusste.

Aus finanzieller Sicht gestaltete sich das vergangene Jahr für den Zweckverband positiv, da mit knapp 749.000 rund 34.000 Euro weniger ausgegeben wurden als geplant. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf die um fast 13.000 Euro verminderte Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband, so Kessler. Auch beim Unterhalt des Leitungsnetzes wurden rund 12.500 Euro weniger aufgewendet als geplant. Die um etwa 20.000 Euro geringeren Abschreibungen verbesserten ebenfalls das Ergebnis. Dafür stiegen jedoch etwa die Kosten für den Personaleinsatz und den Strombezug.

Zur Finanzierung der Investitionen, wie etwa des sogenannten Prozessleitsystems, nahm der Verband im vergangenen Jahr einen Kredit in Höhe von 256.000 Euro auf. Die Verschuldung stieg damit zum Jahresende um rund 200.000 auf gut 1,72 Millionen Euro. Die Erneuerung des Prozessleitsystems, das die Datenübertragung von Wasserzählerschächten beinhaltet, ist allerdings noch nicht abgeschlossen. "Die Umsetzung ist schwierig", erläuterte Kessler und verwies zudem auf Verzögerungen der Arbeiten durch die Corona-Pandemie.

Nachdem die Versammlung einstimmig den Jahresabschluss für 2020 genehmigt hatte, stand die Aufstellung des Wirtschaftsplans für das laufende Jahr auf der Tagesordnung. Ausgaben von 853.000 Euro sieht dieser für 2021 vor. Das sind rund 70.000 Euro mehr, als im vergangenen Jahr eingeplant waren. Verursacht werde dies, laut Kessler, durch höhere Kosten für die Betriebsführerschaft durch die Stadtwerke Weinheim und eine höhere Umlage an den Lobdengauverband.

Zusätzliche Kosten entstünden durch Untersuchungen zur zukünftigen Struktur des Verbands. Diese beinhalteten Überlegungen zum Bau neuer Brunnen beziehungsweise dem Wasserbezug von anderen Versorgern. Zudem stehen einige Investitionen an, wie etwa die mit 100.000 Euro veranschlagte Trennung der Wasserzuleitung aus den drei Brunnen des Verbands ins Wasserwerk. Die drei Leitungen gehen kurz vor dem Wasserwerk in eine gemeinsame Leitung über. Hier sollen Schieber eingebaut werden, damit sich die Leitungen künftig trennen lassen.

Den Wirtschaftsplan 2021 genehmigte die Versammlung ebenso einstimmig wie die finanzielle Unterstützung einer Baumaßnahme des Abwasserverbands "Oberer Landgraben" durch den Zweckverband. Der Abwasserverband plant nämlich eine Erweiterung des im Bereich der Galgenstraße in Hirschberg gelegenen Rückhaltebeckens.

Im Zuge dieser Erweiterung soll auch eine rund 60 Jahre alte Wasserleitung des Zweckverbands neu verlegt werden. Die Verlegung und Erneuerung dieser Wasserleitung wird etwa 775.000 Euro kosten, der Zweckverband übernimmt davon einen Anteil von 315.000 Euro.