Zum Richtfest fürs Geschäftsgebäude am Dienstag kamen Investoren, Sparkassen- und Edeka- sowie Gemeindevertreter. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Etwas über ein halbes Jahr ist es her, da türmten sich auf dem Gelände südlich des Edeka-Markts in Großsachsen nur Erdwälle. Doch nun, am Dienstagnachmittag, feierten die Projektbeteiligten bereits Richtfest für das künftige Geschäftshaus mit der Adresse "Im Sterzwinkel 3". Im Frühjahr 2022 sollen hier ein Budni-Drogeriemarkt, eine Sparkassenfiliale sowie Büro- und Praxisräume eröffnen.

"Mit dem Erd-, Beton- und Maurerarbeiten sowie mit der Montage der Stahlbinder des Daches sind wir fertig und bisher im Zeitplan geblieben", sagte Werner Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal an der B 3 erworben hat, auf RNZ-Nachfrage. Kroffl ist zudem Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das 5,5 Millionen Euro schwere Projekt entwickelt und den Bau überwacht.

Die Trapezbleche für die Dacheindeckung sind bereits angeliefert und liegen schon bereit. "Jetzt warten wir auf eine Freigabe der Montage der Bleche durch den Prüfstatiker", so der Investor. Die Leichtmetallbauarbeiten für Fenster und Türen sollen im Dezember starten. "Also bislang alles noch in Rahmen, auch die Baukosten", freute sich Kroffl.

Konkrete Übergabetermine an die Mieter könne die Investorengesellschaft erst später nach Vergabe der Haustechnik- und Innenausbaugewerke planen beziehungsweise festlegen. Bislang stehen zwei Mieter fest: der Budni-Drogeriemarkt und die Sparkasse. Für die restlichen Flächen im Obergeschoss – 620 bis 650 Quadratmeter – gibt es laut Kroffl noch keine weiteren konkreten Mieter.

Polier Klaus Rinner (rechts, hier mit Hasan Cakir) hielt den Richtspruch. Foto: Kreutzer

"Das Gebäude steht", verkündete der Investor am Dienstag stolz. Mit Blick auf den strahlenden Sonnenschein und, einen Kollegen zitierend, war er überzeugt: "Ist das Wetter beim Richtfest gut, wird auch das Gebäude gut." Ganze Arbeit hätte dabei der Rohbauunternehmer, die Firma Gebrüder Stephan, geleistet, denn es wurden nicht nur die Zeiten eingehalten, sondern auch die Qualität stimme.

Auch Bürgermeister Ralf Gänshirt war voll des Lobes für den störungsfreien Ablauf auf der Großbaustelle. Er betonte noch, dass er Wert auf eine schöne Fassade lege, weil sie sich schließlich am Ortseingang befinde. Der Polier des Rohbauunternehmers, Klaus Rinner, hörte die lobenden Worte von oben sehr gerne. Er durfte den Richtspruch halten und machte das ebenso souverän wie ein Zimmermann. Vier Mal trank er das Glas Wein aus, um gemeinsam mit den Gästen unter anderem Maurer wie Auftraggeber hochleben zu lassen. So befinde er sich "hier oben, um die Handwerker zu loben". Mit viel Schwung warf er schließlich das Weinglas nach unten.

Zeit für die künftigen Mieter, noch ein paar Worte zu verlieren. So freute sich Thomas Kowalski, Vorstand der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, dass das Projekt im Zeitplan ist, gerade vor dem Hintergrund der Zusammenlegung zweier Standorte. Bekanntermaßen werden die beiden innerörtlichen Sparkassen-Filialen in Hirschberg schließen, wenn die neue im "Sterzwinkel" eröffnet. Von hier aus werden laut Kowalski sechs Kollegen 3200 Kunden betreuen. Sowohl die 50 Quadratmeter großen Räume im Erdgeschoss wie auch die 320 Quadratmeter im Obergeschoss würden barrierefrei erreichbar sein. Mit zwei Geldautomaten innen, die zu den Öffnungszeiten zugänglich sind, und einem Rund-um-die Uhr-Automaten außen sei die Bargeldversorgung der Bürger sichergestellt.

Edeka Südwest freut sich gemeinsam mit der Sparkasse auf die Eröffnung, wie Gebietsexpansionsleiter Axel Herrle, deutlich machte. Für das Unternehmen – Budni ist eine Edeka-Tochter – sei es einer der ersten Budni-Drogneriemärkte in der Region. Diese sind sonst in und rum und Hamburg stark vertreten. Herrle ging davon aus, dass man im März oder April in Hirschberg eröffnen kann.