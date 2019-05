In und um das Hirschberger Rathaus stehen wohl noch weitere Diskussionen um den Flächennutzungsplan der Gemeinde an. Foto: Reinhard Lask

Hirschberg. (ans) Dass Bürgermeister Manuel Just am kommenden Montag nach Weinheim wechselt, um dort seine Stelle als Oberbürgermeister anzutreten, wirkt sich auch auf den Hirschberger Gemeinderat beziehungsweise die Zeit nach der Kommunalwahl aus. Wie gewohnt wird der Gemeindewahlausschuss zunächst am Montag nach der Wahl, also am 27. Mai, um 18.30 Uhr, das Ergebnis feststellen. Dann muss das Landratsamt die Wahl prüfen und bestätigen.

Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt geht davon aus, dass dies im Verlauf des Junis passiert. Dann würden die neuen Gemeinderäte in der Juni-Sitzung verpflichtet. Die Verpflichtung wird Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer übernehmen, der ab Montag, 13. Mai, bis zu diesem Zeitpunkt geschäftsführend bleibt. Sobald der neue Gemeinderat verpflichtet ist, gibt Bletzer die Sitzungsleitung ab an den an Jahren ältesten Gemeinderat.

Dieser leitet dann die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter. Sobald diese gewählt sind, übernimmt der frisch gewählte Bürgermeister-Stellvertreter die Wahl der Ausschussmitglieder. Er wird dann auch die Amtsgeschäfte in Hirschberg führen, bis das neue Gemeindeoberhaupt, das voraussichtlich am 21. Juli gewählt wird, im Amt ist.

Es gibt also im Juni voraussichtlich eine ganz besondere Gemeinderatssitzung, die innerhalb weniger Minuten drei Sitzungsleiter haben wird. "Das ist schon eine Besonderheit", sagte Hauptamtsleiter Gänshirt. Eine Situation, dies es wohl in der Kommunalpolitik ganz selten gebe und die das Zeug zu einem Lehrstück im Kommunalwahlrecht hätte.