Von Annette Steininger

Hirschberg. Zwei große Themen haben Hirschberg 2018 geprägt - die Wahl von Bürgermeister Manuel Just zum Oberbürgermeister von Weinheim und das leidige Verkehrsproblem in Großsachsen. Aber auch ein Störenfried auf dem Friedhof und große Bauprojekte haben bewegt. Ein Rückblick von A bis Z.

A wie Ampelschaltung: Es ist ein großes Thema: die Staus vor allem in Großsachsen. Mit der im April erfolgten Änderung der Ampelschaltung an der Kreuzung B 3/Breitgasse/Riedweg erhofft sich die Gemeinde, einen besseren Verkehrsfluss erreichen zu können. Der Rhein-Neckar-Kreis erläutert in einer Pressekonferenz die Verbesserungen, Landrat Stefan Dallinger, der in Großsachsen wohnt, macht sich an der Ortsdurchfahrt ein Bild. Etwa fünf Prozent mehr Verkehr könnten nun abgewickelt werden, lautet die Analyse des Ingenieurbüros Habermehl und Follmann. Gelöst ist das Problem damit aber noch lange nicht.

B wie Bundesverdienstkreuz: Der stellvertretende Ministerpräsident, Thomas Strobl, verleiht Ulrich Zeitel am 26. Oktober das Bundesverdienstkreuz. "Ich kenne Ulrich Zeitel seit vielen Jahrzehnten und kann aus ganzer Überzeugung sagen: Vor allem ist er ein ganz feiner Kerl", sagt Strobl über den stellvertretenden Vorsitzenden der Hirschberger CDU.

C wie Containeranlage: Die Gemeinschaftsunterkunft am Hilfeleistungszentrum wird geschlossen, weil der Rhein-Neckar-Kreis aufgrund der aktuellen Zugangslage nicht mehr alle Unterkünfte für die vorläufige Unterbringung benötigt. Die letzten der gut 20 Bewohner verlassen am 16. August die Containeranlage. Gestartet war die Unterkunft mit 90 Flüchtlingen im Jahr 2016.

D wie Dachs: Im September und Oktober sucht ein Dachs den Friedhof von Leutershausen heim und wühlt sich durch die Gräber. Offenbar schätzt er die durchs Gießen gelockerte Erde - in einem sonst trockenen Umfeld. Für die Angehörigen, die dort die Gräber pflegen, ein großes Ärgernis. Doch die Angelegenheit erledigt sich wohl durch den nun wieder einsetzenden Regen Anfang November von selbst: Der Problem-Dachs hinterlässt keine Spuren mehr auf dem Friedhof.

E wie erschüttert: Völlig geschockt und erschüttert zeigen sich viele Hirschberger, als sie erfahren, dass Jörg Boulanger im Alter von 76 Jahren überraschend am 14. August gestorben ist. Die "juristische Stimme" des Gemeinderats war hoch geschätzt. Ab 1984 saß Boulanger für die CDU im Gemeinderat und war seit 2007 Fraktionsvorsitzender. Wolfgang Pfisterer rückt für ihn nach, Fraktionsvorsitzender ist nun Christian Würz.

F wie Friedel Goetz: Zum 1. September wechselt Friedel Goetz von der Evangelischen Gemeinde in der Weststadt Weinheim nach Großsachsen, um dort das zweite Jahr als sogenannter Jungpfarrer zu verbringen. Damit ist die seit November 2017 vakante Pfarrstelle in Hirschberg endlich wieder besetzt.

G wie Gemeindehaus: Das Architekturbüro "Von M GmbH" aus Stuttgart wird das neue Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen auf dem Gelände gegenüber vom Rathaus planen und errichten. Die Kirchengemeinde gibt dies am 16. Oktober bekannt. Der Entwurf der Architekten- und Innenarchitektengemeinschaft kommt, obwohl er von allen fünf eingereichten Vorschlägen am eigenwilligsten erscheint, am besten bei der Jury an. Baubeginn ist wohl nicht vor Ende 2019. Mit einer Einweihung kann man ab 2021 rechnen.

H wie Henri, Helene und Johanna Buchheimer: Diese drei Namen sind nun dank dreier Stolpersteine vor dem Gebäude in der Landstraße 6 in Großsachsen zu lesen. Am 4. Juli verlegt sie dort der Künstler, Gunter Demnig. Dass an die einst hier lebende jüdische Familie erinnert wird, ist Jeannet-Susann Kiessling zu verdanken, die die Verlegung initiierte. Sie hat eine besondere Verbindung zu dem Haus, lebten hier doch einst ihre Urgroßeltern, ihre Oma und ihr Opa.

I wie internationale Freundschaft: Eine Auszeichnung für besondere Verdienste um die Partnerschaft zwischen Hirschberg und Brignais erhält der ehemalige Bürgermeister der französischen Stadt, Michel Thiers, am Straßenfest-Samstag, 7. Juli. Bürgermeister Manuel Just ehrt den Ehrenbürgermeister mit der Goldenen Verdienstmedaille samt Anstecknadel und Urkunde. Damit würdigt die Gemeinde Hirschberg die Verdienste von Thiers als Brückenbauer, Motor und Ideengeber beim Aufbau und bei der Pflege dieser Gemeinde-Partnerschaft.

J wie Jubilare: Im Juni vor zehn Jahren wird der Bibelgarten zwischen evangelischer Kirche und Friedhof eingeweiht - nun feiert er am 16. und 17. Juni Jubiläum. Ein abwechslungsreiches Programm lockt viele Besucher an. Ebenfalls zahlreiche Gäste kommen zum Festakt am 16. September in der Alten Synagoge Leutershausen. Diese ist vor 150 Jahren erbaut worden und hat seitdem die unterschiedlichsten Nutzungen erfahren. Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen wiederum feiert am 23. September sein 20-Jähriges mit einem Konzert von "The A Connection". Ebenfalls ein Jubiläum können die Freien Wähler Hirschberg begehen. Ihr 25-jähriges Bestehen feiern sie am 25. November und ehren verdiente Mitglieder. Am selben Tag wird auch das 25-Jährige des Rathauses gefeiert, verbunden mit dem "Tag der Einwohner".

Eines der letzten Bilder vom evangelischen Kindergarten Leutershausen. Am 14. Juni beginnt der Abriss. 2020 könnte das neue Gebäude fertiggestellt sein. Foto: Kreutzer.

K wie Kindergarten: Anfang April beginnt die Entkernung des evangelischen Kindergartens Leutershausen in der Fenchelstraße. Am 14. Juni schließlich beginnt der Abriss, den die Kindergartenkinder, die zwischenzeitlich im Schul-Pavillon untergebracht sind, fasziniert beobachten. Hier soll nun ein neues Gebäude entstehen. Die Gemeinde hat das Architekturbüro "Dr. Bittmann und Sananikone/Studio SF, Architektur und Projektentwicklung" mit der Planung beauftragt. Die Verwaltung will das Ziel verfolgen, dass die Baukosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro nicht überschritten werden. Baubeginn für den neuen Kindergarten soll Anfang 2019 sein. Das Gebäude könnte 2020 fertig sein.

L wie Leitbild: Während für die Gebäude in den Ortskernen von Großsachsen und Leutershausen bislang nur der Entwurf für eine Gestaltungs- und eine Erhaltungssatzung vorliegt, beschließt der Gemeinderat am 17. Juli für die Gestaltung des öffentlichen Raums bereits ein Leitbild. Ziel soll ein einheitliches und ansprechendes Ortsbild sein. Die Leitplanung entwickelt hat die Stadtbaukommission mit dem Architekten Professor Philipp Dechow vom "Internationalen Stadtbauatelier Stuttgart".

M wie Mozartstraße: Rund 100 Gäste feiern am 19. Juli die Einweihung des Betreuten Wohnens "Wohnpark Mozartstraße" - mit der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH als Investor und der AWO Rhein-Neckar als Betreuungsträger. Im November 2017 sind die ersten Bewohner in die 23 Zwei- und Dreizimmerwohnungen eingezogen. Das Projekt hat 5,5 Millionen Euro gekostet.

N wie Naturgruppe: Viele Gäste kommen am 5. Mai zur Einweihung der "Naturgruppe" des evangelischen Kindergartens Großsachsen "Das Baumhaus", in der bis zu 20 Kinder untergebracht werden können. Das hierfür verwendete rund 1000 Quadratmeter große Gelände bietet einem neun Meter langen und 2,40 Meter breiten, schön und praktisch eingerichteten Bauwagen sowie einer großen Jurte, Himbeersträuchern, einem Gemüsebeet und Sandspielbereichen Platz. Die Anlage des Geländes mit allen Pflanzungen hat rund 170.000 Euro gekostet, bezahlt von der politischen Gemeinde, die auch das Gelände gepachtet hat.

Die Weinheimer wählen Bürgermeister Manuel Just (r.) am 10. Juli zu ihrem Oberbürgermeister. Christian Würz gibt bekannt, sich für seine Nachfolge zu interessieren. Foto: Kreutzer

O wie ohne Just: Seit elf Jahren steht Bürgermeister Manuel Just an der Spitze der Gemeinde. Am 18. Januar gibt er bekannt, dass er als Oberbürgermeister in Weinheim kandidiert und gewinnt die Wahl am 10. Juli. Für die Zweiburgenstadt wie für Hirschberg bricht damit aber eine Zeit des Wartens an, weil OB-Kandidatin Fridi Miller den Klageweg beschreitet. Interesse an einer Kandidatur in Hirschberg bekunden trotzdem schon mal Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt und Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz (CDU).

P wie Prioritätenliste: In welcher Reihenfolge Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben in den kommenden Jahren vorangetrieben werden sollen, darüber hat der Gemeinderat am 20. März abgestimmt. Ganz vorne auf der Prioritätenliste steht nach der Auswertung der Stimmzettel mit 13 von 20 möglichen Stimmen bei den Pflichtaufgaben für Großprojekte der Investitionszuschuss in Höhe von knapp eineinhalb Millionen Euro für die Sanierung des katholischen Kindergartens in Leutershausen. Nach Ansicht der deutlichen Mehrheit der Gemeinderäte ist bei den Großprojekten der freiwilligen Aufgaben die Sanierung der Heinrich-Beck-Halle am dringlichsten.

Q wie Querelen: Die Gemeinde hat einen Mietvertrag mit der Deutschen Post AG, und diese vergibt die Postagentur an Farah Butt, nachdem die früheren Betreiberinnen das "Heisemer Postlädchen" in der Raiffeisenstraße Ende Mai schließen. Im Zuge der Neuvergabe der Postagentur kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen Butt und der Gemeinde. Daher sucht die Verwaltung nach einem neuen Partner. Auch nicht reibungslos läuft die Gewerbeentwicklung im "Sterzwinkel", wo südlich des Edeka-Marktes ein Therapiezentrum samt Drogeriemarkt entstehen soll. Nicht jeder der zwölf Eigentümer will verkaufen, weshalb die Gemeinde, selbst Miteigentümerin, nun eine Teilungsversteigerung anstrebt, um das Projekt voranzubringen.

R wie Rettungswache: Mitte 2019 könnten das Tages-Notarzteinsatzfahrzeug aus Schriesheim und ein 24-Stunden-Rettungswagen in einer neuen Rettungswache in der Goldbeckstraße 6b ein Zuhause finden. Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag des Arbeiter-Samariter-Bundes auf Nutzungsänderung in seiner Sitzung am 4. Dezember einmütig zu.

S wie Skulpturengarten: Was neben und hinter der Alten Villa alles an Pflanzen zu sehen sein wird, ist beachtlich: 7000 sind es insgesamt - vom Krokus bis zum Baum. Sechs Bäume, elf Blütensträucher, 61 laufende Meter Hecke, 2300 Stauden und 4000 Blumenzwiebeln werden ab 17. August gesetzt oder gepflanzt. Nach und nach kommen auch noch die Skulpturen dazu. Im November schließen Landschaftsarchitektin Bettina Jaugstetter und die Firma Garten- und Landschaftsbau Jörn Schmitt die Arbeiten ab. Insgesamt 240.000 Euro lässt sich die Kommune den Garten kosten.

T wie Tagesmütter: Der Unmut der Tagesmütter ist groß, als sie erfahren, dass die Gemeinde den freiwilligen Zuschuss von 1,50 Euro kürzen will. Vorausgegangen ist eine Erhöhung des Zuschusses durch den Kreis. Nach Protesten erarbeitet die Verwaltung einen Kompromissvorschlag, der Gemeinderat folgt diesem am 27. November. Die Betreuung in der Kindertagespflege wird nun ab Januar mit 0,50 Euro pro Betreuungsstunde bezuschusst.

U wie Umbau: Aus der ehemaligen Postfiliale in der Friedrich-Ebert-Straße 8 in Großsachsen wird eine Kleinkindkrippe mit 20 Plätzen. Einmütig beschließt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30. Januar, die notwendigen Umbauarbeiten vom wirtschaftlichsten Anbieter vornehmen zu lassen. Außerdem stimmt er der Nutzungsänderung der ehemaligen Postfiliale zu. Mit dem Start der Einrichtung wird allerdings frühestens ab Herbst 2019 gerechnet.

V wie Vorsitzende: Die beiden größten Vereine, der Turnverein "Germania" Großsachsen (TVG) und die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) tun sich schwer, Nachfolger für ihre Vorsitzenden zu finden. Obwohl sowohl Wolfgang Stadler (TVG) als auch Jürgen Welling lange zuvor angekündigt haben, nicht mehr kandidieren zu wollen. Doch beide Vereine sind in ihrer Suche dann doch erfolgreich: Am 19. April wählt der TVG Marco Fleckenstein an die Spitze, am 17. Mai, kürt die SGL Rüdiger Kanzler zum Vorsitzenden.

W wie wasserlos: Am Morgen des 18. Oktober staunen einige Leutershausener nicht schlecht. Es kommt entweder kein oder kaum noch Wasser aus dem Hahn. Die Folgen der angekündigten Erneuerungsarbeiten am Wasserverteilnetz vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße; das Wasser ist noch nicht vollständig in die Notleitungen geflossen. Es müssen unter anderem defekte Absperrklappen ausgetauscht und ein Hauptschieberkreuz der Trinkwasserförderleitungen erneuert werden.

X wie x-fach probiert: Immer wieder versucht Hirschberg, Gelder für eine mögliche Ortsumgehung in Großsachsen zu generieren, scheitert jedoch auch immer wieder. Auch ein Besuch von Bürgermeister Manuel Just und Gemeinderätin Eva-Marie Pfefferle (SPD) im Bundesverkehrsministerium führt nicht zum gewünschten Erfolg. Die SPD macht durch eine Verkehrszählung in Großsachsen auf die Problematik aufmerksam, die Weinheimer Liste schlägt eine "Kreis-Entlastungsstraße" vor.

Y wie "Yes" oder "No?": Für Wirbel sorgt ein für 16. Oktober terminierter Besuch des umstrittenen US-Botschafters Richard Grenell in Hirschberg. Publik macht den Empfang SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck. Der schlägt die Einladung der Gemeinde aus. Während die RNZ noch recherchiert, ereilt sie ein Anruf des Initiators, des CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers. Der Botschafter habe abgesagt, da er sich im Auftrag von US-Präsident Trump um eine "wichtige Angelegenheit" kümmern müsse.

Z wie Zähringer Hof: Nach Jahren des Stillstands tut sich was im "Zähringer Hof". Ende September 2013 verabschiedete sich das Pächter-Ehepaar in den Ruhestand. Und seitdem blieb es ruhig um den ehemaligen Landgasthof an der Landstraße. Jetzt aber kehrt wieder Leben ein in die Räume im Erdgeschoss: Sonia Frank-Luron, eine in Großsachsen lebende Französin, will dort eine Aikido-Schule und eine Malwerkstatt aufbauen. Einen weiteren Raum möchte die diplomierte Grafikrestauratorin als Atelier nutzen.