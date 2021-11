Die VRN-Radboxen am Hockenheimer Bahnhof wurden im Juli im Beisein von Oberbürgermeister Marcus Zeitler eingeweiht. In Hirschberg gibt es bezüglich eines solchen Projekts auch kritische Stimmen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ist die Anschaffung von insgesamt zwölf Fahrradboxen, die an Hirschberger RNV-Bahnhöfen aufgestellt werden könnten, sinnvoll oder purer Luxus? Eine Antwort auf diese Frage gab es im Verwaltungsausschuss an diesem Mittwoch zwar nicht, doch war dies die Meinungsvielfalt unter den Fraktionen zu diesem von der Gemeinde vorgeschlagenen Projekt. Dabei hatte die Verwaltung nicht nur angeregt, mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine Konzeption zur Umsetzung auszuarbeiten, der Ausschuss sollte auch grundsätzlich über die Aufstellung von sogenannten VRN-Radboxen abstimmen.

"Die Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn Anreize bestehen, vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen", wies Bürgermeister Ralf Gänshirt auf die seiner Ansicht nach Notwendigkeit hin, abschließbare Fahrradboxen an den RNV-Bahnhöfen in Großsachsen und Leutershausen aufzustellen. Für zwölf Boxen sei dabei mit Kosten von gut 39.000 Euro zu rechnen, allerdings könnten knapp 7000 Euro eingespart werden, wenn man etwa auf eine Lademöglichkeit in den Boxen für E-Bikes verzichtet.

Dazu gibt es Förderprogramme, durch die zwischen 50 und 70 Prozent der Kosten übernommen werden, wobei je nach Programm die Kommune mehr oder weniger an Eigenarbeit einzubringen hat. Mit der Anschaffung der Boxen ist es jedoch nicht getan, denn es gibt eine jährliche Betreibergebühr von derzeit 1390 Euro, mit der etwa die Reinigung der Anlage oder deren Instandhaltung finanziert wird. Von dieser Betreibergebühr abgezogen werden die eingenommen Nutzungsentgelte. Diese würden zwischen 1,50 Euro pro Tag für eine "spontane Nutzung" und 100 Euro für eine sechsmonatige Dauernutzung betragen.

Die Höhe dieser Einnahmen konnte Gänshirt nicht abschätzen. Er machte aber deutlich, dass ohne Förderung die Fahrradboxen nicht angeschafft werden sollten. Das sah Jürgen Steinle (GLH) genauso. Er schlug jedoch zudem vor, noch andere Anbieter bezüglich der Aufstellung von Fahrradboxen zu kontaktieren und vielleicht sie sogar in Eigenregie zu betreiben. "Das wäre sehr personalintensiv", gab Gänshirt zu dem Vorschlag, gemeindeeigene Boxen anzuschaffen, zu bedenken.

"Das ist purer Luxus", zeigte sich dagegen Tobias Rell (FDP) gar nicht begeistert von einer Anschaffung von zwölf Fahrradboxen. Sechs Boxen könnte seine Fraktion vielleicht noch mittragen, einen Grundsatzbeschluss jedoch auf keinen Fall. Zudem störte ihn, dass nicht klar war, was alles für die Aufstellung der Fahrradboxen von der Gemeinde zu leisten sei. "Am Ende sind wir vielleicht bei 100.000 Euro", verdeutlichte Rell, dass die Kosten noch nicht abzusehen sind. "Wir sichern Luxusware, nämlich hochpreisige Fahrräder, die man an normalen Fahrradständern nicht abstellen will", argumentierte Alexander May (Freie Wähler) in eine ähnliche Richtung wie Rell.

Zudem sei es sinnvoll zu wissen, wie solche Fahrradboxen in anderen Gemeinden angenommen werden. Ganz abgeneigt war er dem Projekt aber auch nicht. Daher schlug er vor, zunächst eine Aufstellung von sechs Boxen in Großsachsen anzugehen.

"E-Bikes sind keine Luxusgut", entgegnete Claudia Helmes (GLH) daraufhin. Viele Menschen würden sich E-Bikes anschaffen, um ihr Auto stehen lassen zu können. Die Anschaffung von zwölf Boxen war auch Matthias Dallinger (CDU) zu viel, und er schlug vier Boxen vor. Zudem betonte er, dass dieses Projekt keine Priorität habe. Zwölf Boxen befürwortete dagegen Jörg Büßecker (SPD). Eine zusätzliche Einnahmequelle sah er in der Vermarktung der Fläche an den Boxen vielleicht für Werbung.

Nach diesen Stellungnahmen der Fraktionen zog Gänshirt den vorgeschlagenen Grundsatzbeschluss zurück. Ohne weitere Abstimmung einigte man sich darauf, dass die Verwaltung das Projekt "Fahrradboxen" weiter angeht.